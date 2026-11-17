Cuatro partidos de resultados apretados se disputaron en el Campeonato Abierto Argentino, que en la segunda jornada de la Zona A ofrecerá en su programación el estreno del favorito: La Natividad La Dolfina saltará a la cancha N° 2 para defender la corona y, además, agigantar la leyenda de Adolfo Cambiaso (h), el jugador de los múltiples récords y que no detiene su voracidad. A partir de las 14, la organización con sede en Cañuela se medirá ante Don Ércole, la alineación de menos goles, 31, de la actual aventura.

En principio, un duelo sin equivalencias en la calificación y que arrastra un antecedente en la actual Triple Corona: amplia victoria de 27-7 de La Natividad La Dolfina, en Pilar, en un juego correspondiente al Abierto de Tortugas. Candidato por juego, calidad de individualidades, organización y caballos, está destinado a convertirse en un equipo de época que escribe la historia en cada torneo: un líder maduro –Adolfito Cambiaso- y tres cracks jóvenes -Camilo Castagnola, Poroto Cambiaso y Bartolomé Castagnola (h)-, que sorprenden y asombran con habilidad y goleo desde cualquier posición. Para Adolfito, Palermo es un reto colectivo y personal para las estadísticas: igualar las 20 coronas de Juan Carlos Harriott (h).

Adolfito Cambiaso en acción: líder de La Natividad La Dolfina, a los 51 años, enseña la vigencia de un jugador que reescribe a cada paso la historia MATIAS CALLEJO

Pero en Palermo, la formación que tiene a dos extranjeros, el brasileño Pedrinho Zacharía y el chileno Felipe Vercellino, a poco estuvo de dar el golpe frente a La Hache, finalista en Hurlingham y Tortugas. A Don Ércole le está costando la temporada: no sabe de triunfos en la Triple Corona y los goles de campo son una deficiencia. En el estreno palermitano, la salida de Tomás Panelo -por lesión en el cuello, en el quinto chukker- en La Hache los envalentonó y de a poco fueron construyendo juego, corrigieron y recortaron la diferencia en el tablero para caer 16-14. Nada mal después de un arranque oscuro y de diferencias abismales ante La Ensenada (3-17) y La Zeta Kazak (10-19).

Hilario Ulloa, con la bocha dominada se escapa de Pedro Zacharias y Kristos Magrini en el debut de La Hache ante Don Ércole Santiago Filipuzzi

En el segundo juego del día, desde las 16.30, en la cancha principal, La Hache y La Irenita protagonizarán un encuentro de ganadores, pero con la meta de realzar la imagen, tras el debut con susto: la estructura que ideó Hilario Ulloa pasó de ganar 12-3 a un parcial en contra de 11-4 con Don Ércole el sábado; el mismo día, La Irenita necesitó de un chukker suplementario para vencer 14 a 13 a La Ensenada. Una tarde para reconfirmar las aspiraciones y tomar vuelo, porque en el horizonte asomará el gran candidato.

La receta del éxito de La Hache es la dinámica, que se asocia al talento de sus jugadores. Hilario Ulloa, de taqueo envidiable y jugador de equipo, y Benjamín Panelo, de una sensacional temporada en lo personal y con gran efectividad en la ejecución de penales, son argumentos para ilusionarse con jugar por primera vez la final en Palermo. Los antecedentes de la temporada animan ese sueño.

El esfuerzo de Polito Pieres, el mismo que necesitó La Irenita para vencer a La Ensenada en el estreno del Abierto de Palermo Santiago Filipuzzi

El rival, La Irenita, necesita despojarse de las ataduras que pusieron en riesgo el triunfo en el debut, donde pasó de un inicio turbulento a la reacción -en el sexto chukker recién pasó al frente en el tablero, en el siguiente ganaba por cuatro goles- y a un desenlace que necesitó de chukker suplementario. Polito Pieres, el hombre-gol, salió al rescate. El estilo combativo de La Ensenada lo incomodó y aunque el cuarteto que lidera Pablo Mac Donough está preparado para jugar y no le esquiva a la batalla, no es el terreno que mejor le sienta. La distribución en el campo es la que arrastra desde los partidos de la clasificación para Tortugas y Palermo, con Matías Mac Donough (h), un back con ataque; Polito como artillero y enlace, con Paco de Narváez desdoblándose y apareciendo por pasajes como jugador de punta.

Las formaciones

La Natividad La Dolfina: Camilo Castagnola, 10; Adolfo Cambiaso (n), 10; Adolfo Cambiaso (h), 10, y Bartolomé Castagnola (h), 10. Total: 40.

Don Ércole: Facundo Llosa, 8; Kristos Magrini, 7; Pedro Zacharias, 8, y Felipe Vercellino, 8. Total: 31.

Jueces: Matías Baibiene y Martín Aguerre. Árbitro: Hernán Tasso.

Matías Baibiene y Martín Aguerre. Hernán Tasso. Cancha: N°2 del Campo Argentino de Palermo.

N°2 del Campo Argentino de Palermo. Hora: 14.

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La Hache: Hilario Ulloa, 9; Carlos M. Ulloa, 8; Benjamín Panelo, 8 y Tomás Panelo, 9. Total: 34.

La Irenita: Pablo Pieres, 9; Paco de Narváez, 8; Pablo Mac Donough, 10, y Matías Mac Donough (h), 7. Total: 34.