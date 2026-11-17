Contundente en el juego, como se esperaba. Abultado en el marcador, como se presagiaba. La Natividad-La Dolfina le hizo sentir el rigor de su poderío polístico al voluntarioso cuarteto de Don Ercole y lo venció por 25-8 en la cancha 2 de Palermo en el primer encuentro de la tercera jornada del Campeonato Argentino Abierto, correspondiente a la zona A. Un grupo completado por La Hache, La Irenita (ambos se enfrentan a continuación, en la cancha 1) y La Ensenada.

En el primer turno del día se cruzaron dos organizaciones de niveles distintos. Sin equivalencias como para sostener un partido de igual a igual. Una, con el handicap perfecto de 40 goles y defensora del título de campeón. La otra, con 31 tantos, haciendo lo que puede y le dejan, pero parte de la elite del polo mundial. Una buena valorización, alcanzada mediante interesantes recursos humanos que armonizan un sólido cuarteto, preparado para darle pelea a más de uno en el Abierto de Palermo. Pero no para discutirle, cara a cara, al mejor equipo de la temporada, ganador de los torneos de la Triple Corona desarrollados hasta ahora y encaminado a repetir la conquista en el Campo Argentino y llevarse a Cañuelas el triplete, como el año pasado.

Bartolomé Castagnola y Facundo Cruz Llosa, lanzados por la bocha; el campeón sobretriplicó en goles a su contrincante en la cancha 2 del Campo Argentino de Polo. MATIAS CALLEJO

En Don Ercole hubo un destacable desempeño de Kristos Magrini, bien asistido por sus compañeros, sobre todo por los extranjeros: el brasileño Pedro Zacharias y el chileno Felipe Vercellino. Sin embargo, los buenos rendimientos, respaldados o potenciados por un encomiable esfuerzo para disimular las diferencias en todo sentido entre ambos contendientes, no alcanzaron para cumplir el propósito. Por más que la voluntad inclaudicable y la motivación por hacerle frente al favorito le permitió abrir el marcador, gracias a una acción de Magrini, fue atropellado por La Natividad-La Dolfina. Que juega en serio, no especula.

No mide al rival, no se acomoda a las circunstancias. Porque es respetuoso del oponente. Siempre juega “a morir”. El dream team encaró este partido, como los demás de la temporada, con la misma mentalidad. Con voracidad y apretando los dientes. El símbolo de esta alianza de los Castagnola y los Cambiaso fue esta vez Camilo Castagnola. Estuvo por toda la cancha con ganas de jugar, capturar la bocha y hacer funcionar al elenco de estrellas. Dio la impresión de estar ansioso por pisar la cancha 2, darle a la bocha y mostrar su calidad infinita, su entrega generosa. Anduvo excelso de taqueo y preciso ante el arco. Al punto de ser el mayor goleador del encuentro, con 11 tantos (4 de penal).

"Mejoramos respecto al año pasado y eso me pone muy contento", celebró Camilo Castagnola, autor de 11 goles en el primer turno de la tercera jornada del Argentino Abierto. MATIAS CALLEJO

Jeta se mostró locuaz al finalizar el compromiso: “Esto es lo más lindo que tiene un polista: Palermo. Y encima arrancamos con un buen triunfo”, valoró. Y añadió: “Creo que hoy recuperamos la intensidad que nos caracteriza y que habíamos perdido un poco en la final de Tortugas, contra La Hache. Don Ercole jugó un partidazo, haciendo unos golazos... Y la cancha estaba buena. Un poco picada, pero la bocha corría y nos daba la posibilidad de jugar ligero, como nos gusta. Creo que redondeamos un gran partido. De todos modos, siempre hay cosas para mejorar, ¿no? Me parece que en los últimos dos chukkers nos desconcentramos un poquito”.

Camilo, que con los años, a medida que sube el nivel deportivo, gana locuacidad, expresó también: “Con lo conseguido hasta el momento en la temporada yo estoy recontento. Mejoramos respecto al año pasado y eso me pone muy contento. Lógicamente, cuando mejoramos y se acercan los objetivos por cumplir, queremos seguir ganando. Mientras tanto vamos disfrutando los partidos y el tremendo equipo que tenemos. La pasamos muy bien día a día. La verdad, como polista no puedo pedir más”.

Compacto del éxito de La Natividad-La Dolfina

La Natividad-La Dolfina llegó a Palermo. “No veíamos la hora de empezar acá”, deslizó Adolfo Cambiaso. Y el cuarteto lo hizo como corresponde a un amplio favorito. Con una victoria contundente, llena de goles. Con su estilo abierto y de pases. Una marca registrada en la versión 2026 del mejor equipo de polo del mundo. El que parece no tener rivales en el camino al sitio más alto del podio, donde a la familia la espera la copa que tanto quiere, y a Adolfito en particular, la meta de igualar el récord de conquistas del principal certamen del planeta, el de 20 que ostenta Juan Carlitos Harriott (h.).

Síntesis de La Natividad-La Dolfina 25 vs. Don Ercole 8