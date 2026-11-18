Un intenso chaparrón, caído después del mediodía, puso en vilo la jornada de polo. Pero la tormenta pasó y, una hora más tarde de lo previsto originalmente, comenzó a rodar la bocha en la cancha 2 del predio palermitano. Las Monjitas, con un andar firme, venció 20-8 a La Aguada (Santiago Loza reemplazó al lesionado Bautista Bayugar por lesión al trascurrir el tercer chukker), en el primer partido de la cuarta fecha del Argentino Abierto.

La cómoda victoria de la organización del patrón colombiano, Camilo Bautista, le hizo recuperar el semblante. El cuarteto vestido de naranja venía de sufrir una inesperada derrota a manos de Ellerstina-La Zeta Kazak, el domingo pasado en su estreno en el último certamen de la Triple Corona. En aquella oportunidad, el equipo que sigue sin contar con David Stirling por lesión (lo reemplaza el sudafricano Ignatius du Plessis) perdió el rumbo y se salió de la huella que había marcado en Tortugas, donde le faltaron dos goles a su muy buen triunfo sobre La Hache para meterse en la final.

Pega Lukín Monteverde sobre la marca de Joaquín Pittaluga MATIAS CALLEJO

Y esta tarde, entre el agua y el viento, recuperó parte de lo perdido: el gol, fundamentalmente, y la seguridad defensiva, en buena medida. De todas maneras, la intención de cumplir la meta de llegar al quinto partido de la competencia, el que todos ansían jugar, quedó complicada. Las Monjitas no puede resignar más puntos y depende, además, de algún resultado ajeno a su propio designio. Le vendría bien que Ellerstina-Indios Chapaleufú superara a Ellerstina La Zeta Kazak.

La Aguada, ganador de Híper (15-12) en su estreno, persigue otro objetivo: no piensa en el podio, tiene la mente enfocada en la permanencia. Aspira a quedar entre los ocho primeros de la tabla general, aprovechando que este año no hay partido de promoción, entre el ubicado octavo en el ranking y el ganador de la Copa Cámara de Diputados. Una tarea difícil, la de superar la línea de flotación, porque, en este sentido, la competencia es mayor y más dura que la lucha por los premios.

En este contexto, la victoria ante Híper, de hace tres días, es oro en polvo para Bayugar, Bigatti, Laprida y Pittaluga. Que no hizo un mal partido frente a Las Monjitas. La diferencia se manifestó en las cercanías de los arcos, para atacar y para defender. Sólo en dos momentos concretos La Aguada dio pelea, y nunca pareció estar en condiciones de disputarle los puntos de igual a igual a Las Monjitas. Uno fue al inicio del juego, donde estuvo al frente en el marcador, gracias al tanto inaugural de Bautista Bayugar. Y el segundo sucedió en el amanecer del tercer chukker: Lukín Monteverde se llevó por delante a Bautista Bayugar, golpeó en el anca a la yegua de su rival y el hombre de La Aguada cayó y quedó apretado contra el piso por su propio montado. Esta acción sacó de la cancha a Bayugar y, por precaución, fue derivado al sanatorio La Trinidad, a realizarse estudios. En su lugar ingresó Santiago Loza, de 30 años y 7 goles de hándicap.

El largo parate enfrió a todo el mundo y al reanudarse, La Aguada sacó provecho del desconcierto general y logró aproximarse en el resultado. Cuando Las Monjitas recuperó el ritmo, volvió a dominar y sacó una ventaja determinante. Buen triunfo de los de camiseta naranja. Y ambos siguen en carrera, en busca de sus propios objetivos. La Aguada depende de sí mismo. Las Monjitas, de sus propias actuaciones y de alguna mano ajena.

Juan Martín Nero al ataque para Las Monjitas, que se recuperó de la derrota en el debut MATIAS CALLEJO

La síntesis

Zona B

Las Monjitas (20): Rufino Bensadón, 8; Lucas Monteverde (n.), 9; Juan Martín Nero, 9, e Ignatius du Plessis, 8. Total: 34.

La Aguada (8): Bautista Bayugar, 8 (reemplazado por Santiago Loza -7-, al minuto del tercer chukker); Alfredo Biagatti, 8; Ignacio Laprida, 8, y Joaquín Pittaliga, 8. Total: 32.