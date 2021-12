Abierto de Palermo: por qué David Stirling “jugó” apenas 2 segundos de un partido de La Dolfina

Basta ya, Abierto de Palermo. No va a quedarte nada para los próximos años si echás todos juntos los impactos, las emociones, los batacazos. Durante años cumpliste casi a rajatabla esa lógica matemática de que el mejor le gana al peor en cada partido. Ahora no sólo ofrecés sorpresas en cada fecha, o casi sorpresas, que tienen a tus espectadores al borde de la silla hasta el final: también te hacés notar con golpes emocionales, con situaciones de nobleza deportiva. También conmovedoras en cierto modo.

Que La Dolfina, y ese titán que es Adolfo Cambiaso con sus 46 años, sean por enésima vez finalistas del buque insignia de este deporte, es admirable. Que lo sean gracias a caballeros como Facundo Pieres y los suyos, y que el propio Facu termine llorando ante una cámara, causan emoción. Y ese rostro enrojecido del capitán de Ellerstina no se debe a enojo por haberle dado una mano al archirrival, no. Qué va: una semana atrás lo felicitó por una actuación monumental. Las lágrimas, la voz entrecortada, se cuelan porque duele perder y quedar fuera de competencia, y porque un hermano, Nicolás, transita una delicada situación de salud. El mismo Nico al que Cambiaso deseó una total recuperación en aquel abrazo con Facundo, su némesis, su competidor eterno, en plena cancha 1, una semana atrás.

El saludo conmovedor entre Adolfo Cambiaso y Facundo Pieres después del último capítulo del clásico entre La Dolfina y Ellerstina, que prácticamente eliminó de la carrera por la copa de Palermo a la Z.

Ellerstina 15 vs. La Ensenada 13 no fue lindo partido, como venían siendo en general los otros, pero sacudió cimientos sentimentales. Más temprano, La Dolfina había ganado por 13-11 contra La Irenita, un bravo La Irenita, que peleó hasta el final por su permanencia en la Triple Corona, y ese resultado terminó de cerrar la pequeña hendija de esperanza que le quedaba a la Z. Recién eliminado y favoreciendo al archirrival en caso de vencer: ese panorama entre triste y desesperanzado aguardaba a Ellerstina para enfrentarse con uno que sí tenías chances de pasar a la final, el sorprendente La Ensenada.

Y encima, con la incertidumbre y la angustia por Nicolás, que se operaba en Estados Unidos de algo delicadísimo: el canal medular. Algo que puede afectar su vida cotidiana o, al menos, su futuro como polista. “Una temporada de m... Pero bueno, lo que importa es que Nico está bien. Es lo único que me importa”, descargó Facundo Pieres ante ESPN. Acababa de ganar, y lloraba, no de felicidad. ¿Ganar para eso, entonces? ¿Esforzarse para terminar quebrado emocionalmente y haber ayudado al adversario de siempre? A veces, cumplir con el deber es doloroso. Pero satisfactorio. Y nadie podrá decir que Ellerstina no fue honorable. Ni nadie querrá devolverle con una misma moneda manchada de impudicia deportiva en el futuro.

Nicolás Pieres fue reemplazado por Alfredo Cappella Barabucci en Ellerstina; el back santafesino se lució frente a La Ensenada y progresó mucho en estos partidos en la Z. Christian Grosso

“Fue una semana difícil, porque el otro día fue nuestro peor partido y nos quedamos con una pata fuera del Abierto, además de todo lo que estaba pasando con Nico en Estados Unidos. Era una operación bastante complicada. Encarar un partido tan importante y con todas esas cosas fue durísimo. Había una posibilidad muy chiquita de pasar y eso tal vez nos mantuvo un poquito más atentos, pero cuando supimos el otro resultado y vimos que estábamos afuera fue durísimo. Ya está; de todos modos el fin de semana pasado ya sabíamos que teníamos un pie y medio afuera. Me costó muchísimo concentrarme, enfocarme, pero el equipo vino a dejar todo en la cancha y por suerte se ganó”, manifiesta, ya recompuesto, el capitán.

Vale recordar que existía cierta suspicacia sobre la actitud que tomaría un Ellerstina fuera de carrera: “No podemos venir acá a no ganar. Hay que respetar al equipo, al deporte. Somos jugadores de polo, somos profesionales, y nunca hubo ninguna duda. La gente que llegó a opinar eso no sabe mucho de deporte o no ha estado en una situación así como para ver qué se siente”, aseveró el delantero. Al cabo, un triunfo es una sonrisa final en una temporada que empezó bien y terminó muy mal para la Z.

Adolfo Cambiaso: 46 años, 10 goles de handicap y una nueva final del Argentino Abierto, la 24ª de su carrera.

En contraste, lo de La Dolfina se parece a esos tiempos de 2005 a 2009 (Monteverde, Aguerre, Castagnola), cuando solía deambular en Tortugas y Hurlingham y despabilarse en Palermo. Esta vez, el llamado de atención llegó tarde, en el propio Argentino. In extremis. Tanto que requirió una mano grande del que suele estar del otro lado en las finales. La hidalguía –y el talento, y la caballada– se la dio y La Dolfina es finalista por 21ª vez en sus 22 temporadas. En su “año de transición” (Cambiaso dixit). Con algunos suplentes: Alejandro Muzzio por Diego Cavanagh e, inesperadamente en el corto éxito sobre La Irenita, Raúl Colombres por David Stirling. Con un 2021 un poco a los tumbos. Con Adolfito inexpugnable ante los almanaques. Y con incertidumbre, también: no está claro cómo formará el sábado, cuando defina el Abierto contra el desconcertante RS Murus Sanctus o el entusiasta La Natividad, que este domingo resolverán la zona B.

¿Qué pasará? Otro impacto, cualquiera sea el resultado. La resurrección de un cuarteto errante en la Triple Corona o la primera final del Argentino para un conjunto que hace vibrar al polo desde 2019. Mejor no, Palermo: no ahorres en cimbronazos lindos. No dejes de producir lo que tanto se quiso por años. Sólo entregalo en cada temporada.

Juan Britos maniobra entre Gonzalo y Facundo Pieres, seguido por Jerónimo Del Carril y Juan Martín Zubía; La Ensenada no llegó a complicar a Ellerstina, pero dio batalla hasta el desenlace y cerró un estupendo 2021 para el club de Luján. Christian Grosso

Cerca de un La Ensenada 2022

“El balance de la temporada es positivo. Nos pusimos como meta jugar lo mejor posible de punta a punta y nos animamos a jugarles de igual a igual a los buenos. Les ganamos a La Natividad, a La Dolfina; llegamos a las semifinales de Hurlingham y Palermo”, valoró Juan Britos, el capitán de La Ensenada. Con 33 goles de handicap, el conjunto azul tuvo un muy buen 2021 y a priori seguirá con esta formación el año que viene. “Queda un gustito amargo por haber perdido la oportunidad de meternos a la final de Palermo. Duele, pero al mismo tiempo hay como para ilusionarse y seguir metiéndole. Estamos contentos con el equipo”, agregó el delantero.

A su vez, Jerónimo Del Carril estimó que, llegado el caso de un llamado desde algunas de las mejores organizaciones, no necesariamente se irá un jugador, porque, como se vio en la Triple Corona, La Ensenada no está lejos de los grandes. Así de conformes están en Luján.

Síntesis de Ellerstina 15 vs. La Ensenada 13

Ellerstina: Facundo Pieres, 10; Hilario Ulloa, 10; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Alfredo Cappella Barabucci, 8. Total: 37.

Facundo Pieres, 10; Hilario Ulloa, 10; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Alfredo Cappella Barabucci, 8. Total: 37. La Ensenada: Juan Britos, 9; Alfredo Bigatti, 8; Juan Martín Zubía, 8, y Jerónimo del Carril, 8. Total: 33.

Juan Britos, 9; Alfredo Bigatti, 8; Juan Martín Zubía, 8, y Jerónimo del Carril, 8. Total: 33. Progresión: Ellerstina, 0-0, 3-0, 4-3, 8-4, 12-5, 12-7, 14-10 y 15-13.

Ellerstina, 0-0, 3-0, 4-3, 8-4, 12-5, 12-7, 14-10 y 15-13. Goleadores de Ellerstina: F. Pieres, 8 (6 de penal); Ulloa, 3; G. Pieres, 3, y Cappella Barabucci, 1. De La Ensenada: Britos, 9 (6 de penal); Bigatti, 1, y Zubía, 3.

F. Pieres, 8 (6 de penal); Ulloa, 3; G. Pieres, 3, y Cappella Barabucci, 1. Britos, 9 (6 de penal); Bigatti, 1, y Zubía, 3. Incidencias: en el 5º chukker fueron amonestados Bigatti y dos veces Ulloa.

en el 5º chukker fueron amonestados Bigatti y dos veces Ulloa. Jueces: Martín Pascual y Guillermo Villanueva (h.). Árbitro: José Ignacio Araya.

Martín Pascual y Guillermo Villanueva (h.). José Ignacio Araya. Cancha: Nº 1 de Palermo.

La insólita situación de Pelón Stirling y la duda para la final

Un hecho totalmente inusual se produjo en el comienzo de La Dolfina vs. La Irenita. En el tablero figuraba Raúl Colombres como número 3 del club de Cañuelas. En la cancha estaba el titular, David Stirling. Se hizo el throw-in inicial, se detuvo el juego y el uruguayo dejó la cancha. A los 2 segundos.

¿Qué pasó? Pelón (10 goles de handicap) había tenido un tirón en un aductor el miércoles y, como La Irenita no era de los rivales más exigentes, dejó su lugar al Gringo Colombres (7), para cuidarse. ¿Y por qué empezó, entonces? Porque si en algún momento se lo necesitaba por una complicación en el resultado (La Dolfina debía ganar para poder clasificarse), él necesitaba haber comenzado el partido. Caso contrario, no habría podido ingresar, porque el reglamento prohíbe que un equipo suba de handicap si entra un suplente.

“Andaba ahí. Salí a taquear antes del partido y no estaba bien. Sentí un poco el aductor. No me sentí muy cómodo y lo mejor era zafar esta vez para tener chances de estar en la final”, explicó a LA NACION. Stirling no está del todo bien, pero confía en recuperarse a tiempo para la definición del Argentino Abierto, del próximo sábado. “A ver cómo seguimos. Subirme, me voy a subir seguro, y de última me romperé todo, pero a la final no me la pierdo ni a palos”, aseveró el ganador de nueve definiciones de Palermo (récord en un extranjero) y perdedor de una sola.

David Stirling y Diego Cavanagh, los dos lesionados de La Dolfina; el uruguayo va a comenzar la final del sábado como sea, pero su compañero todavía ni siquiera tiene autorización médica para trotar. LA NACION/Sergio Llamera

Más complicado es el panorama para Diego Cavanagh, que volvió a ausentarse en La Dolfina por el bochazo que recibió en los testículos en una práctica, la semana anterior. Volvió a ser sustituido por Alejandro Muzzio. “Diego viene ahí, sigue con ese golpe. Estuvo la semana pasada con el doctor, que por ahora no le deja hacer actividad. Viene bastante parado porque no le dejan ni trotar. Supuestamente esta semana tendrá otro control. Viene lento. El tema no es tan sencillo, sobre todo si llega a golpearse otra vez”, detalló la situación Stirling.

Cabe la chance de que La Dolfina salga a buscar a otro suplente para la final. No por Cavanagh, ya que hay conformidad con Muzzio, un viejo conocido de Adolfo Cambiaso, sino más bien para tener alguien de experiencia y alto nivel como para relevar a Pelón Stirling en caso de hacer falta. En Tortugas estuvo Miguel Novillo Astrada (8 goles), pero en Palermo no fue relevo. Por ahora, el defensor de la corona presentará el sábado 37 goles, contra 39 de Murus Sanctus o 36 de La Natividad.

Síntesis de La Dolfina 13 vs. La Irenita 11

La Dolfina: Alejandro Muzzio, 8; Francisco Elizalde, 9; David Stirling, 10 (reemplazado a los 2 segundos del primer chukker por Raúl Colombres, 7), y Adolfo Cambiaso, 10. Total: 37.

Alejandro Muzzio, 8; Francisco Elizalde, 9; David Stirling, 10 (reemplazado a los 2 segundos del primer chukker por Raúl Colombres, 7), y Adolfo Cambiaso, 10. Total: 37. La Irenita: Santiago Loza, 8; Segundo Bocchino, 7; Ignacio Toccalino, 8, e Isidro Strada, 8. Total: 31.

Santiago Loza, 8; Segundo Bocchino, 7; Ignacio Toccalino, 8, e Isidro Strada, 8. Total: 31. Progresión : La Dolfina, 2-2, 7-2, 9-3, 9-3, 9-3, 10-6, 12-7 y 13-11.

: La Dolfina, 2-2, 7-2, 9-3, 9-3, 9-3, 10-6, 12-7 y 13-11. Goleadores de La Dolfina: Muzzio, 2; Elizalde, 1, y Cambiaso, 10 (4 de penal). De La Irenita: Loza, 3; Bocchino, 4, y Toccalino, 4.

Muzzio, 2; Elizalde, 1, y Cambiaso, 10 (4 de penal). Loza, 3; Bocchino, 4, y Toccalino, 4. Jueces : Gastón Lucero y Gonzalo López Vargas. Árbitro: Martín Aguerre.

: Gastón Lucero y Gonzalo López Vargas. Martín Aguerre. Cancha: Nº 2 de Palermo.

Ignatius Du Plessis y Guillermo Caset en el choque del año pasado en Palermo entre La Natividad y Murus Sanctus, que ganó el cuadro de Cañuelas. Sergio Llamera - LA NACION

Este domingo, el segundo finalista

Ya jugaron la final del Abierto de Hulingham Club y el título de campeón quedó en poder de La Natividad (14-8). Esta vez, el choque entre los mejores equipos de la zona B del Argentino Abierto será para dirimir cuál será el rival de La Dolfina en la final del sábado próximo. Mano a mano se medirán, desde las 16.30, RS Murus Sanctus, invicto tras tres partidos, y La Natividad, que registra dos victorias y una derrota. Y que si gana (3-1 ambos equipos), se beneficiará por el sistema de desempate, en el que prima el resultado entre los conjuntos igualados.

Las formaciones de esta tarde

Chapaleufú vs. Alegría

Chapaleufú: Rufino Bensadón, 7; Juan Martín Zavaleta, 8; Julián de Lusarreta, 7, y Felipe Dabas, 7. Total: 29.

Rufino Bensadón, 7; Juan Martín Zavaleta, 8; Julián de Lusarreta, 7, y Felipe Dabas, 7. Total: 29. Alegría: Agustín Merlos, 7; Pedro Zacharias, 7; Tomás García del Río, 7, y Frederick Mannix, 7. Total: 28.

Agustín Merlos, 7; Pedro Zacharias, 7; Tomás García del Río, 7, y Frederick Mannix, 7. Total: 28. Jueces: Martín Pascual y Gonzalo López Vargas. Árbitro: Federico Martelli.

Martín Pascual y Gonzalo López Vargas. Federico Martelli. Hora: 14.

14. Cancha: Nº 2 de Palermo.

Nº 2 de Palermo. TV: ESPN en Star+.

RS Murus Sanctus vs. La Natividad