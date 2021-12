Argentino Abierto de polo: entre impactos, emociones, gestos y sorpresas, un torneo movilizante

De entrada fue un Abierto de locos, con caídas de los más poderosos, con impactos de los que nunca figuraron en la lista preliminar de los que podían dar sorpresas. Era el ingrediente que le faltaba a la Triple Corona para recuperar la magia perdida. Claro que nada sería lo mismo sin la emoción, sin los gestos, sin el recuerdo. El Campeonato Argentino Abierto de polo 2021, el que recuperó la gente en las tribunas, lejos está de conformarse con aquella victoria resonante de Chapaleufú sobre La Natividad, que acababa de ganar el Abierto de Hurlingham. Y sigue ofreciendo perlas que lo enaltecen. A sus protagonistas. En rubros variados. Casi que se hace difícil elegir por dónde comenzar...

// // //

Facundo Sola es un chico entrañable. Un día se apareció en una producción previa de LA NACION del Abierto de Palermo con Atilio, un bulldog inglés que durante un buen rato se transformó en “el personaje” de la mañana. En cada encuentro anual con jugadores de los otros equipos, en la antesala del torneo más importante del mundo para una producción fotográfica, el cordobés fue religiosamente el eje de la escena. Locuaz, divertido, ocurrente. Un pibe sano, por dentro y por fuera. La debilidad del “Ruben”, el padre que soñaba con verlo jugar en la Triple Corona y ser campeón del Abierto. Un tipo bien campechano y factótum, junto con su esposa, de una hermosa familia que completan Delfina y Rosario. Facu tenía 16 cuando debía viajar desde Moldes hasta la cancha 1 de Palermo para una nota para la revista Polo Mundial de “revelaciones” junto con Nicolás Pieres y Cristian Magoo Laprida. El día anterior había fallecido su mejor amigo. Tenía motivos de sobra para faltar a la cita, pero no: hombre de ley, allí estaba.

Hace dos años, había terminado el partido contra La Natividad, en la cancha 2. Las Monjitas había ganado, pero Facu estuvo lejos de poder festejar. Ruben se ponía muy nervioso con los partidos. Estaba arriba de una camioneta, siguiendo el encuentro. Su corazón no soportó. Tiempo más tarde, el heredero lo recordó en una nota muy sentida. “Unía a la familia”, suele decir. Sabía que Ruben lo estaba guiando desde algún lugar. Siempre.

La emoción de Facu Sola por su padre

Facundo Sola y el recuerdo de su padre

Como lo fue este miércoles. En una temporada esquiva, con un codo que lo tiene loco por sus dolores. Casi sin partidos oficiales, saltó a la cancha frente a La Dolfina Brava, un bravísimo rival por cierto que sólo entregó las banderas en el suplementario y casi saca del torneo a RS Murus Sanctus. RS es Ruben Sola. Siempre cerca de Facundo. Que no pudo evitar emocionarse con ese gol de oro que justo llegó un 1° de diciembre. Como en aquel 2019 en el que el destino le arrebató al papá. Las cosas, dicen, pasan por algo. Y rara vez son en vano. RS Murus Sanctus sigue en pie. Ruben lo sabe.

// // //

Sábado 27 de noviembre. Hay brisa en Palermo. La pregunta es repetida ante cada cruce en el predio: “¿Hoy Cambiaso se queda afuera, no?”. A cada uno le respondimos: “La tiene difícil, pero por algo Fangio decía aquello de ‘carreras son carreras y hay que correrlas’. Fue una tarde mágica de Adolfo Cambiaso y de La Dolfina frente a Ellerstina, con ventajas que llegaron hasta un 15-5 en el 6° chukker. Una paliza táctica y emocional que volvió a mover el mapa del certamen. El múltiple campeón, con otra formación ya, no había encontrado el punto justo en toda la temporada y acababa de perder frente a La Ensenada. Estaba al borde del precipicio, sin polo y teniendo como rival a su clásico rival. Pocos fueron a la Catedral a ver otra cosa que un triunfo de la Z. Pero Cambiaso y Pelón Stirling tenían otros planes, que impulsaron a sus compañeros Francisco Elizalde y Alejandro Muzzio. Notable victoria y panorama abierto en la Zona A. Al punto de que La Dolfina puede depender de Ellerstina para clasificarse.

Adolfo Cambiaso y el saludo con Facundo Pieres

Pero la historia es otra. Apenas terminó el partido, Facundo Pieres, que en el 5° chukker había mostrado su bronca en un insulto al aire sobre las tablas mientras cambiaba caballo, se acercó a Cambiaso y lo felicitó. “Jugaste un partidazo impresionante”, le dijo un crack al crack eterno, el de los 46 años y 17 Palermos ganados. Adolfito, serio, le deseó una pronta recuperación al hermano menor de Facundo, Nicolás, ausente este año tras el accidente sufrido en el Abierto de Hurlingham. Y luego repitió el mensaje por TV, con una frase elocuente: “La salud ante todo”. Una escena, en el medio de la cancha, a la altura de dos grandes. Una actuación notable. Un perdedor caballeroso. Un ganador con sensibilidad. Gestos que van más allá de una rivalidad.

// // //

Precisamente Nico Pieres se encuentra en los Estados Unidos. Aquel 23 de octubre, mientras jugaba contra La Dolfina Brava por la segunda fecha del Abierto de Hurlingham, Ellerstina se llevó un gran susto por el golpe sufrido en el segundo chukker por Nicolás. Rodó primero la yegua de un rival (Rodrigo Ribeiro de Andrade) y detrás, la del back de la Z, que cayó de frente contra el piso, en el predio de la AAP, en Pilar. Pasó una noche en observación, le dieron el alta y a partir de ahí, realizó varias consultas médicas, acompañando el período de reposo recomendado y fuera de la actividad polística.

Nicolás Pieres, de Ellerstina, en busca de una solución Ellerstina

Treinta y siete días después, Nico Pieres viajó a los Estados Unidos y evalúa someterse a una intervención quirúrgica. Está bien de salud, pero el problema radica en los golpes que pueda sufrir. Son peligrosos a esta altura de su vida¿El motivo? El conducto en el que está su médula espinal es más pequeño que lo normal, y todo golpe en la cabeza o el cuello repercute más en él, específicamente en la movilidad de sus extremidades, que en una persona cualquiera. Tiene antecedentes de golpes preocupantes que lo mantuvieron inactivo por un cierto tiempo.

Con 30 años, Nicolás, 10 de handicap y hermano menor de Facundo y Gonzalito, busca una solución que le permita continuar desarrollando normalmente su carrera polística. Es tema de conversación permanente. Otro notable jugador, campeón de Palermo en 2012, que llegaba después de un 2020 de alto nivel, consolidado en un puesto que no era el suyo, y que siente que todavía hay mucho por contar en su carrera. Es lo que piensan todos. Es el sentir general para alguien de buena madera.

// // //

Justo el año en que el Abierto de Palermo vivió una situación atípica, como la de tener que llevar un par de fechas al predio de Pilar para que las canchas de la Catedral resistan hasta el final, el torneo y las emociones conforman un combo digno de un guión cinematográfico. En el que el final está más propenso que nunca a cualquier pronóstico. Con apariciones de jóvenes que sorprendieron muy gratamente (Rufino Bensadón, Felipe Dabas, Bautista Bayugar, este último más conocido, pero relegado en años recientes). Y una mención especial para dos chicos que terminaron conformando el medio juego del 5° equipo, La Dolfina Brava, que tuvo a maltraer a dos de los cuatro candidatos al título en su zona. A La Natividad, hasta el 6° chukker. A RS Murus Sanctus, hasta llevarlo al suplementario.

Poroto Cambiaso y Tomás Panelo, dos figuras de La Dolfina Brava que dieron que hablar Fabian Marelli - LA NACION

Poroto Cambiaso hace rato que viene levantando vuelo, a pesar de que acaba de cumplir 16. Era mirado de reojo. “Está inflado”, “Jugar afuera con el padre no es lo mismo que jugar acá el alto handicap”, “Le falta mucho todavía”. Frases que solían escucharse hasta hace un par de meses nomás. Poroto habló en la cancha. Mostró su superación. Le tocó bancársela como 3. ¿Cometió errores? ¡Cómo no va a cometerlos! Pero en dos años, afuera y ahora acá, ganó experiencia, aprendió bastante y se va poniendo a tono para el proyecto inminente: jugar con el padre en lo que será la despedida de su mentor (y quizá con sus primos: se verán las decisiones a fin de año). En el electrizante partido con RS Murus Sanctus lo hizo gritar varios goles a Adolfito. Justificado 100%.

El otro es Tomás Panelo. Sus 6 goles ya son como cantar la “falta envido” con dos figuras. Con 21 años descolló en Inglaterra junto con Polito Pieres, ganó la Queen’s Cup y llegó a la final del British Open. El mejor suplente que podría haber elegido un equipo para Palermo por escándalo. Maduro, atrevido en la cancha, resolviendo como si tuviera años de Triple Corona encima. El mayor hallazgo de 2021, sin dudas. Y eso que hubo sorpresas.

Jeta Castagnola en acción LA NACION/Fabian Marelli

Palermo está tan distinto que hasta se olvidó de las declaraciones caseteras. Les caben a los chicos ya lanzados y a los archicampeones. Con 19, Jeta Castagnola, muchas veces callado pero con fuerte personalidad, asume que “La Natividad abrió los ojos” a partir de la derrota con Chapaleufú. “Nos hizo ver que si no estamos concentrados podemos perder”. Un baño de realidad para estar con la guardia alta. Una pelea de siempre del padre, Lolo Castagnola, que les repite con pájaro carpintero una frase: “Si te la creés, perdiste”.

Horas después, asoma Pablo Mac Donough, 11 veces campeón de Palermo y ganador cuatro veces de la Triple Corona. RS Murus Sanctus acaba de ganar un partido durísimo y no saca pecho de resultadismo: “Lo único positivo es que se ganó. Rescatamos actitud en el final. Con todas las cosas que vienen pasando en Palermo, te empieza a asustar. No sé cómo hicimos para ganar. Tenemos todo por mejorar. Tenemos un partido importantísimo el domingo (con La Natividad) y si no jugamos bien, nos despedimos del Abierto”.

Y sí, Palermo está tan distinto que se llegó a hablar de nuevos equipos top para 2022 mucho antes de que empezara el torneo 2021. Un año fuerte. Polística y emocionalmente. Disfrutable de punta a punta.