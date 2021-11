Abierto de Palermo: un torneo tan raro que Ellerstina puede terminar clasificando a La Dolfina y un finalista puede definirse dos semanas antes

Un triunfo de Ellerstina en la última fecha podría darle el pase a la final a su archirrival, La Dolfina. Así de loco es este Palermo impredecible. Cualquier cosa puede pasar. Si La Dolfina vence a Ellerstina este sábado, en una inusual y atrapante programación para una cuarta fecha de un grupo, necesitará de un triunfo de los Pieres sobre La Ensenada en la definición de la zona, una semana más tarde. Es uno de los tantos condimentos que le ponen aun más picante al Campeonato Argentino Abierto, ya espectacular a esta altura por la paridad y los resultados sorpresivos y que todavía augura más emoción, intriga por quiénes llegarán a la final e intensa lucha en torno a la permanencia, y hasta le abre la puerta a la especulación.

El suspenso inunda por igual a los dos grupos. Con dos fechas por jugar, todo puede pasar. Matemáticamente, seis equipos conservan posibilidades de llegar a la final. Si bien Ellerstina y RS Murus Sanctus están invictos, tienen bajas y hasta ahora se enfrentaron con los conjuntos hoy ya eliminados, por lo que aventurar favoritismos es cuanto menos osado. La Dolfina y La Natividad, con dos partidos por delante, conservan genuinas aspiraciones. La Dolfina-Brava debe ganar y esperar. La Ensenada depende de sí: si vence a Ellerstina en la última fecha será finalista del torneo máximo.

RS Murus Sanctus vs. La Natividad será el último partido de la zona B, pero quizás no el decisivo: según los resultados, puede estar resuelto el segundo finalista antes de ese encuentro. Matias Callejo / Sergio LLamera

En ninguna de las zonas puede haber triple empate, por lo que si hay igualdad de puntos en la primera posición pasará a la final el ganador del cruce entre los igualados, sin importar la diferencia de goles.

La fractura del dream team de La Dolfina, campeón en Palermo los últimos ocho años, abrió el juego. Se sumaron candidatos, se animaron los de abajo, los favoritos sufireron lesiones, aparecieron muchos chicos promisorios llenos de desparpajo. Las sorpresas no tardaron en aparecer, como el cimbronazo del clasificado Chapaleufú contra La Natividad, campeón en Hurlingham, y el éxito de Alegría Fish Creek ante La Ensenada.

Ninguno tan resonante como la victoria de La Ensenada sobre La Dolfina del último sábado, que trastocó toda predicción en la zona A. El triunfo habilitó al equipo de Luján, que tiene libre este fin de semana, a definir el grupo frente a Ellerstina en la última fecha. Sus cuentas son sencillas: si gana estará en la final, ya que quedará con tres triunfos y una derrota y tendrá ventaja en el desempate mano a mano tanto con La Dolfina como con Ellerstina.

La Natividad le ganó por 14-8 a Murus Sanctus la final del Abierto de Hurlingham; uno y otro se encontrarán dentro de dos domingos en Palermo. Matias Callejo / Sergio LLamera

Pero además ese resultado alteró el esperado duelo entre Cambiaso y los Pieres, que quedó para este sábado. Se sabía desde cuando sortearon las ubicaciones en los grupos, que sería la primera vez que estos dos colosos se enfrentarían en Palermo sin que estuviera el título en juego desde 2004, cuando por la primera rueda se impuso el club de Cañuelas por 17-16. Pero a este choque se lo imaginaba como virtual semifinal.

De ganar Ellerstina, no hay vueltas: definirá siete días más tarde mano a mano con La Ensenada. No tendrá este sábado a Nicolás Pieres, que tal vez no vuelva este año. Ahora bien: de triunfar La Dolfina, la cuestión se vuelve escabrosa. Ellerstina quedaría sin chances porque aspiraría apenas a igualar en puntos al cuadro de Cañuelas (La Ensenada ya tendría dos caídas y no habría triple empate en el primer lugar) y entonces Cambiaso y compañía deberán vencer a La Irenita el próximo jueves en la cancha 2 y esperar que dos días más tarde gane... Ellerstina, su histórico adversario. La Dolfina tendría tres éxitos y una derrota, lo mismo que el ganador de aquel partido, con la particular de haber perdido contra La Ensenada y eventualmente superado a Ellerstina.

En el desenlace del Abierto de Tortugas, Ellerstina superó a La Dolfina y fue campeón; ahora, en el Argentino, puede pasar que termine beneficiando al archirrival. LANACION/Sergio Llamera

En la zona B, el panorama es similar, no idéntico. Si La Natividad pierde ante Alegría en el primer turno del domingo, el Murus Sanctus y LD-Brava de las 16.30 se convertirá en una eventual semifinal, sin importar lo que ocurra en la última fecha. El que gane pasaría a la final.

Si en cambio impera la lógica y los Castagnola salen airosos de la cancha 2, se ganarán el derecho a dirimir el grupo en la última fecha frente a Murus Sanctus, tras la inesperada caída en el debut contra Chapaleufú. En ese caso, para llegar a la final LD-Brava debe vencer a continuación y esperar el domingo siguiente, cuando tendrá fecha libre, un triunfo de Murus Sanctus. Éste, que todavía no alcanzó su máximo potencial, aguarda la recuperación de Facundo Sola, lesionado en el codo derecho y sin fecha de regreso.

Pelea arriba… y abajo

La lucha contra el “descenso” está igualmente apasionante. El embrollado sistema del ranking otorga 200 puntos por éxito y 4 por gol. Los mejores siete equipos y el ganador del encuentro entre el octavo y el campeón de la Copa Cámara de Diputados tendrán prioridad para la Triple Corona 2022, para cuando se augura otro rearmado de equipos al por mayor. En ese caso pesará mucho la constitución de las formaciones: los puntos del ranking son individuales, de cada jugador.

Dos duelos serán clave, casi definiciones mano a mano: Alegría Fish Creek vs. La Irenita, que abrirá este sábado, y Alegría vs. Chapaleufú, del viernes 3. Pero tanto Alegría como La Irenita, en duelos más complicados, con La Natividad y La Dolfina, se juegan mucho, en procura de una victoria ya no tan utópica y porque, aun en la derrota, los goles en favor pueden cobrar especial relevancia.

Fish Creek y Chapaleufú tienen la ventaja de haber ganado un partido, pero les queda uno solo. Además, Alegría perdió en un suplementario contra LD-Brava y le hizo fuerza a Murus Sanctus hasta el séptimo chukker; no se puede desestimarlo. La Irenita definirá ante La Dolfina, pero si pierde este sábado, jugará la última fecha sólo por el orgullo.

La resolución del Argentino Abierto se avecina con todo. Emoción, suspenso y hasta especulación. Lo mejor está por venir.

El programa

Sábado 27/11, zona A

14 Alegría Fish Creek vs. La Irenita (cancha 2)

Alegría Fish Creek vs. La Irenita (cancha 2) 16.30 Ellerstina vs. La Dolfina (cancha 1)

Domingo 28/11, zona B

14 La Natividad vs. Alegría (cancha 2)

La Natividad vs. Alegría (cancha 2) 16.30 RS Murus Sanctus vs. La Dolfina-Brava (cancha 1)

Jueves 2/12, zona A

16.30 La Dolfina vs. La Irenita (cancha 2)

Viernes 3, zona B

16.30 Alegría vs. Chapaleufú (cancha 2)

Sábado 4/12, zona A

16.30 Ellerstina vs. La Ensenada (cancha 1)

Domingo 5/12, zona B

16.30 RS Murus Sanctus vs. La Natividad (cancha 1)

Sábado 11/12, final

1º zona A vs. 1º zona B

Las posiciones

Grupo A

Ellerstina, 2 partidos, 2 victorias

La Ensenada, 3 partidos, 2 victorias

La Dolfina, 2 partidos, 1 victoria

Alegría Fish Creek, 3 partidos, 1 victoria

La Irenita, 2 partidos, 0 victorias

Grupo B

RS Murus Sanctus, 2 partidos, 2 victorias

La Dolfina-Brava, 3 partidos, 2 victorias

La Natividad, 2 partidos, 1 victoria

Chapaleufú, 3 partidos, 1 victoria

Alegría, 2 partidos, 0 victorias

El ranking hasta hoy

1º, Ellerstina, con 1932 puntos

2º, RS Murus Sanctus, con 1816

3º, La Natividad, con 1766

4º, La Dolfina, con 1616

5º, La Dolfina-Brava, con 1203

6º, La Ensenada, con 1164

7º, Chapaleufú, con 444

8º, Alegría Fish Creek, con 412

9º, La Irenita, con 208

10º, Alegría, con 204

La Copa Cámara tiene sus semifinalistas

Con sendas victorias en Pilar, La Fija y Nuestra Tierra alcanzaron las semifinales de la Copa Cámara de Diputados. El primero superó por 10-9 a El Overo y Nuestra Tierra se impuso por 12-9 a La Esquina, y se adjudicaron sus respectivas zonas. Lo propio había ocurrido con La Irenita y Los Machitos, que habían vencido por 13-12 a La Trinidad y 10-9 a La Aguada, respectivamente.

Este lunes se cruzarán La Irenita (28 goles, con Juan Agustín García Grossi) y Los Machitos (28, con Mariano Aguerre), y La Fija (28, con Ezequiel Martínez Ferrario) y Nuestra Tierra (27, con Alejandro Muzzio), para determinar a los finalistas.