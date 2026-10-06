Abierto de Tortugas: Ellerstina-Indios Chapaleufú superó a La Zeta Kazak y La Ensenada le ganó a Don Ercole

Ellerstina-Indios Chapaleufú se despidió con algo de bronca del Abierto de Hurlingham y llegó un poco intimidado al de Tortugas. Pasaron varios días desde la eliminación en una semifinal a manos de La Hache, y desde entonces las prácticas del equipo no arrojaron una evaluación muy alentadora para sus integrantes. Con honestidad brutal, lo reconoció Antonio Heguy, al cabo del exitoso debut en el segundo certamen de la Triple Corona, un 18-10 sobre La Zeta Kazak. “Venimos de un par de partidos y prácticas de equipo muy malos”, dijo el segundo delantero, ante ESPN.

Entonces, varias certezas quedaron carcomidas por dudas, bajó la confianza general, se astilló la autoestima en el equipo rosa. Pero la convicción no sufrió alteraciones. Y el sistema de juego fue respetado, o se trató de respetarlo, mientras las condiciones del partido lo permitieron, en el segundo turno de la jornada inicial, sobre la cancha 5 del country club.

Ellerstina-Indios Chapaleufú vs. La Hache por el Abierto de Hurlingham de polo. Hernán Zenteno - La Nación

El revés prematuro en el torneo anterior hizo mella en la alianza de los hermanos Pieres y los primos Heguy. Se los vio tocados en el estreno en Tortugas. “Por ahí, aquella derrota y las prácticas que no nos dejaron conformes sirvieron para que contra La Zeta Kazak entráramos a la cancha más atentos”, estimó el número 2, autor de tres tantos en la holgada victoria por el grupo A. Holgada por el envión que consiguió la fusión de clubes entre el sexto y el séptimo períodos, cuando el resultado pasó de 9-7, al cabo del quinto parcial, a 16-9 a comienzos del octavo capítulo.

“En los últimos chukkers logramos sacar una buena diferencia. Pero no fue nada fácil. Metimos mucha intensidad porque sabíamos que, si no éramos intensos todo el partido, ellos se nos iban a venir. Son un equipazo, aunque vengan de la clasificación. Este año, tanto La Zeta Kazak como La Irenita, los que vienen de la clasificación, son equipos de alto nivel, de nivel de Abierto. Van a hacerles partido a todos”, analizó ‘Toni’, hijo de Alberto ‘Pepe’ Heguy.

De los tres tantos que consiguió Antonio Heguy, uno fue un largo cogote rasante; Ellerstina-Indios Chapaleufú mejoró, pero necesita consolidarse en la temporada. Hernán Zenteno - La Nación

Pareció que el conjunto subcampeón de Tortugas y Palermo en 2025 necesitaba sentir presión para arrancar el motor. Verse apretado por la urgencia para dar lo mejor de sí. Y de a ratos lo consiguió. Sin dejar de tener en cuenta que del otro lado del campo se plantaba un equipo al que conoce bien, que es duro, que pelea con vehemencia por cada bocha, que defiende con rigor y que tiene dos leones voraces del gol, aunque esta vez algo despistados, Beltrán Laulhé y Lorenzo Chavanne. Contra una formación así estructurada, no queda otra que jugar con la intensidad que mencionaba el nieto de la leyenda Alberto Pedro Heguy.

La primer etapa fue de ida y vuelta. Luego, de a poco y con altibajos, Ellerstina-Indios Chapaleufú pasó a controlar el trámite. Uno y otro cuartetos se repartían la posesión de la bocha, pero la alianza de los Pieres y los Heguy era más certera frente al arco que Nicolás Pieres, Guillermo Caset, Laulhé y Chavanne. En ese rubro se marcó la gran diferencia entre uno y otro durante la primera mitad, cuando el partido aún no tenía un dueño definido.

Compacto del éxito de Ellerstina-Indios Chapaleufú

Ellerstina-Indios Chapaleufú aprobó el examen de ingreso a Tortugas 2026. Ahora deberá afrontar, con mejores notas, otras pruebas parciales para arribar con posibilidades a la complicadísima evaluación ante La Natividad-La Dolfina por un lugar en la final. La Zeta Kazak también aprobó, dentro de sus exigencias, las de un equipo clasificado de 33 goles de handicap. Pero su objetivo no es rendir ahora. Su meta es pasar los parciales y promocionar a fin de año, es decir, obtener la permanencia en este nivel, el derecho a protagonizar la Triple Corona toda, sin pasar por el demandante y angustiante torneo clasificatorio.

Algo parecido piensan quienes se vieron cara a cara antes del duelo que protagonizaron tres Pieres, La Ensenada y Don Ercole. En ese, el duelo inaugural del Abierto de Tortugas, se impuso el primero por 17-13. El mayor poderío ofensivo del conjunto de Luján, incluida una gran actuación de Diego Cavanagh, justificó su triunfo frente a un oponente que nunca se rindió. Y que presentó un cuarteto emparchado, debido a que tuvo que cubrir con Lucas Criado (h.) y Mariano González (h.) las bajas por lesiones de Facundo Llosa y Kristos Magrini, aunque sin modificar su valorización de 32 tantos, uno menos que los de su vencedor.

Compacto del éxito de La Ensenada sobre Don Ercole

La segunda fecha del Abierto de Tortugas está prevista para este miércoles, con dos encuentros por el grupo B, pero está sujeta al clima, cuyos pronósticos son muy pesimistas: se espera que llueva muy intensamente y durante mucho tiempo a la madrugada. Los enfrentamientos programados son Híper vs. La Aguada, a las 13, y Las Monjitas vs. La Irenita, a las 16. El campeonato reúne a 10 formaciones de entre 32 y 40 goles de handicap en dos zonas, de cada una de las cuales surgirán los dos finalistas.

Síntesis de Ellerstina-Indios Chapaleufú 18 vs. La Zeta Kazak 10

Ellerstina-Indios Chapaleufú: Facundo Pieres, 10; Antonio Heguy, 9; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Cruz Heguy, 9. Total: 37.

Facundo Pieres, 10; Antonio Heguy, 9; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Cruz Heguy, 9. Total: 37. La Zeta Kazak: Guillermo Caset, 9; Beltrán Laulhé, 8; Lorenzo Chavanne, 8, y Nicolás Pieres, 8. Total: 33.

Guillermo Caset, 9; Beltrán Laulhé, 8; Lorenzo Chavanne, 8, y Nicolás Pieres, 8. Total: 33. Incidencias: fue amonestado Chavanne (LZK), en el 6º chukker.

Progresión: Ellerstina-Indios Chapaleufú, 1-1, 4-2, 5-4, 9-4, 9-7, 14-9, 16-10 y 18-10.

Ellerstina-Indios Chapaleufú, 1-1, 4-2, 5-4, 9-4, 9-7, 14-9, 16-10 y 18-10. Goleadores de Ellerstina-Indios Chapaleufú: F. Pieres, 10 (6 de penal); A, Heguy, 3; G. Pieres, 4, y C. Heguy, 1. De La Zeta Kazak: Caset, 4; Chavanne, 5 (2 de penal y 2 de córner), y penal 1, 1.

F. Pieres, 10 (6 de penal); A, Heguy, 3; G. Pieres, 4, y C. Heguy, 1. Caset, 4; Chavanne, 5 (2 de penal y 2 de córner), y penal 1, 1. Jueces: Gastón Lucero y Hernán Tasso. Árbitro: Martín Pascual.

Gastón Lucero y Hernán Tasso. Martín Pascual. Cancha: Nº 5 de Tortugas.

Maniobra Gonzalo Pieres (h.), en su 28ª Triple Corona, siempre representante de Ellerstina. Santiago Filipuzzi

Síntesis de La Ensenada 17 vs. Don Ercole 13

La Ensenada: Diego Cavanagh, 8; Juan Britos, 8; Juan Martín Zubía, 9, y Jerónimo del Carril, 8. Total: 33.

Diego Cavanagh, 8; Juan Britos, 8; Juan Martín Zubía, 9, y Jerónimo del Carril, 8. Total: 33. Don Ercole: Lucas Criado (h.), 8; Mariano González (h.), 8; Pedro Zacharias, 8, y Felipe Vercellino, 8. Total: 32.

Lucas Criado (h.), 8; Mariano González (h.), 8; Pedro Zacharias, 8, y Felipe Vercellino, 8. Total: 32. Progresión: La Ensenada, 1-2, 3-6, 4-6, 7-6, 9-7, 11-11, 14-13 y 17-13.

La Ensenada, 1-2, 3-6, 4-6, 7-6, 9-7, 11-11, 14-13 y 17-13. Goleadores de La Ensenada: Cavanagh, 5; Britos, 2; Zubía, 2; Del Carril, 7 (2 de penal y 1 de córner), y penal 1, 1. De Don Ercole: Criado, 5 (2 de penal); González, 2; Zacharias, 5, y Vercellino, 1.

Cavanagh, 5; Britos, 2; Zubía, 2; Del Carril, 7 (2 de penal y 1 de córner), y penal 1, 1. Criado, 5 (2 de penal); González, 2; Zacharias, 5, y Vercellino, 1. Jueces: Guillermo Villanueva (h.) y José Ignacio Araya. Árbitro: Matías Baibiene.

Guillermo Villanueva (h.) y José Ignacio Araya. Matías Baibiene. Cancha: Nº 4 de Tortugas.