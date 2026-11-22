Ellerstina-Indios Chapaleufú le ganó por 15-7 a La Aguada en el Abierto de Palermo. Volvieron las sonrisas. Retornó la calma. Pero la herida no se cerró.

El maldito octavo chukker contra La Zeta Kazak todavía le duele. Los hermanos Pieres y los primos Heguy no pueden sacárselo de la mente. En el miércoles pasado entraron al último período regular 4 goles arriba (16-12), salieron igualados (16-16) al sonar la campana y en el tiempo suplementario perdieron. En esos siete fatídicos minutos se le desvaneció algo más que el triunfo: en gran medida se esfumaron sus ilusiones de protagonizar una nueva final del Campeonato Argentino Abierto, la segunda en los dos años de existencia de la formación.

Antonio Heguy disputa la bocha con Bautista Bayugar, que reapareció luego de salir golpeado en el partido anterior de La Aguada (8-20 vs. Las Monjitas); completan la escena Alfredo Bigatti y Gonza Pieres.

Ahora el pase al quinto partido del torneo ya no depende de su producción. La victoria sobre La Aguada refresca la mente, devuelve la confianza, pero no es suficiente. El cuarteto de camiseta rosa ahora necesita una ingeniería de resultados para cumplir el objetivo. Por eso lacera aquel chukker. Irrita.

Ese estado anímico de Ellerstina-Indios Chapaleufú presentaba dos alternativas con miras al compromiso frente a La Aguada. Pisar la cancha con espíritu rebelde, y hacerlo inseguro, dubitativo. ¿Cómo respondería la cabeza a la exigencia? Por los instantes iniciales parecía que se impondría la rebeldía. La intención de cambiar la coyuntura con base en determinación se combinó con el sistema de polo que lo caracteriza: pases y velocidad. Sin embargo, imperó la inseguridad en ese incipiente tramo, y se extendió casi hasta el medio tiempo.

Dos números 2 a fondo: Antonio Heguy Alfredo Bigatti; se jugó a correr en la cancha 2 de Palermo.

Antonio Heguy se llevó la bocha en el primer throw-in. Encabezó un ataque que no prosperó por una falta y Facundo Pieres le erró al arco desde las 30 yardas. Un ratito después, Facu volvió a fallar un penal de 30, Antonio se perdió un gol hecho y, como para completar la serie de acontecimientos insólitos, Cruz Heguy quiso despejar una bocha caliente cerca de su arco y el caballo la metió entre los mimbres. Mala suerte, inseguridad, dudas. Una mezcla extraña de factores mantenía atado al equipo que suele jugar suelto, sin vacilaciones. Resabios de la inesperada caída ante La Zeta Kazak.

¿Y la rebeldía? ¿Y el temperamento? De a poco fueron apareciendo. El equipo reaccionó con la calma transmitida desde los palenques. Tratando de dar pasos cortos y firmes, buscando la confianza perdida en el manejo de la bocha, tratando de estabilizarse mediante pases y combinaciones. Y sin prisa ni pausa, Ellerstina-Indios Chapaleufú fue saliendo del laberinto mental. Se olvidó de La Zeta y pensó en La Aguada. Sacó rédito de la recomposición de su mecánica y aprovechó, también, la indisciplina del oponente, que comenzó a ceder penales.

Otra vez Bigatti corriendo, pero en este caso en persecución a Facundo Pieres, que esta vez aportó pocos goles: uno de bocha viva y uno de córner.

Con el alma nuevamente en el cuerpo, los Pieres y los Heguy comenzaron a construir la victoria. Las dudas desaparecieron, la inseguridad se transformó en rebeldía. Y floreció el temperamento. Antonio afinó la puntería, Gonzalito controló el medio, Facundo patrulló toda la cancha y Cruz se hizo cargo de los penales. Entonces terminó imponiéndose la jerarquía individual del conjunto rosa, respaldado en el mecanismo colectivo, del cual ofreció chispazos, y el equipo selló el expediente.

Numéricamente no aporta mucho el triunfo. Porque estos puntos son los dados por ganados al mirar el fixture, más allá de que no existen partidos ganados solo con la camiseta. Esa circunstancia ocurre cada vez menos en el polo de alto handicap. La victoria vale anímicamente, pero hay mucho por mejorar. Antonio Heguy habló de la situación que atraviesa el equipo: “Fue una lástima ese chukker malo que tuvimos contra La Zeta, porque habíamos jugado bien el partido. La verdad es que quedamos muy complicados para llegar a la final; lo sabemos. Ahora no nos queda otra que concentrarnos en los partidos que nos quedan, tratar de ganarlos y esperar que se presente la mínima chance de estar en la final”, admitió, aún mortificado, el autor de cinco tantos este domingo.

Compacto del triunfo de los Pieres y los Heguy

La Aguada, en tanto, es uno de los equipos ciclotímicos, de los que abundan en la temporada. Volvió Bautista Bayugar, que habías sido reemplazado durante el encuentro con Las Monjitas por un golpe fuerte que derivó en estudios médicos. Él y su cuarteto se mostraron pujantes, osados, efectivos y victoriosos contra Híper Polo (15-12) en el estreno en Palermo. Muy distintos aparecieron tres días más tarde al medirse con Las Monjitas. En esa ocasión se observó un conjunto frágil, errático, desordenado, derrotado (20-8). Ahora La Aguada regresó a la huella marcada en el debut. Y con buenas perspectivas, sigue en carrera por quedarse en el grupo de los ocho, la misión del equipo representante del club de la familia Novillo Astrada.

Del otro lado, Ellerstina-Indios Chapaleufú recuperó la sonrisa y, de a ratos, el estilo de juego que lo consagró como la revelación de 2025. Pero no depende de sí, por aquel chukker maldito que duele y dolerá al menos por otra fecha del Abierto.

Síntesis de Ellerstina-Indios Chapaleufú 15 vs. La Aguada 7