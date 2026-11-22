Saquemos a La Natividad-La Dolfina de esta cuestión. Es un equipo de otra galaxia. En la escalera a la gloria, se ubica un par de escalones por encima del resto. Incluso La Hache, el equipo terrenal de mejor rendimiento -y resultados- en lo que va del año, podría exceptuarse del análisis. El resto conforma un lote compacto donde cualquiera de los ocho puede ganarle a cualquiera, desde Ellerstina-Indios Chapaleufú, con sus 37 goles de handicap, hasta los 31 de Don Ercole.

Las pruebas, más que las sorpresas, saltan a la vista. Y el presente Campeonato Argentino Abierto se prepara para vivir una definición atípica, entre el mejor de todos y un candidato tapado. El ambiente del polo apostaba por el rival de los Castagnola y los Cambiaso, en la disputa por el título, salvo que los Ulloa y los Panelo, dispongan lo contrario. ¿Ellerstina-Indios Chapaleufú o Las Monjitas?

Gonzalo Ferrari va hacia el arco del tablero delante de Ignatius Du Plessis; Híper dio otra de las sorpresas en el torneo más importante del mundo.

A estas alturas, lo más probable es que sea Ellerstina-La Zeta Kazak o Híper, el otro animador de la final. Nadie tenía en consideración a La Zeta, y menos aún a Híper, el equipo de Francisco Elizalde, que en su debut cayó ante La Aguada (15-12) y en esta tarde de domingo, frustró a Las Monjitas en un partido espectacular, por 17-16.

Lo mejor de Híper vs. Las Monjitas

Los protagonistas de este partidazo llegaban golpeados al cruce por la tercera fecha de la zona B del Argentino Abierto. Las Monjitas, tocado en su ánimo por la derrota del debut contra La Zeta Kazak, que viene haciendo demasiado lío. Y también resentido en su conformación, debido a la baja de uno de sus pilares: David Stirling, por aquella lesión sufrida en los tramos de la Triple Corona. El sudafricano Ignatius du Plessis cubrió la ausencia y no desentonó, pero el aporte de Pelón en la estructura del equipo va más allá de lo meramente polístico, y en esos aspectos, espirituales, anímicos, sus prestaciones no tienen reemplazo. La goleada propinada a La Aguada (20-8), el miércoles, le devolvió la sonrisa, pero no le cerró la cicatriz. Y al otro lado del campo, se plantaba Híper, un cuarteto aguerrido, de manejo prolijo de la bocha, que vio como sus cimientos tambaleaban luego de ser superado, sin atenuantes, por La Aguada.

Era una “final” para ambos. Lo subrayaron en los palenques. Si Las Monjitas guardaba alguna mínima esperanza de pelear por un ticket a la final, no debía resignar más puntos. Perdió y se terminó el sueño de teñir la Catedral de naranja, el sábado 12 de diciembre. Si Híper perdía, comenzaba a preocupar su posición en el ranking, sobre todo porque los rivales que le quedaban eran los considerados “más difíciles” de la zona, Además, con el supuestamente “más débil”, había perdido. Pero ganó y cambió el enfoque. Ya no mira hacia abajo, mira hacia arriba. Si se impone en los encuentros que le restan (Ellerstina-Chapaleufú y La Zeta Kazak) accederá a la definición del torneo de polo más importante del mundo.

En un duelo de backs, Teodoro Lacau domina ante el sudafricano Du Plessis; el de Híper Polo fue amonestado en el último período.

Francisco Elizalde, un símbolo de la lucha y la constancia en este deporte, que pasó por varios equipos hasta presentarse con su club en Palermo, apenas si puede creer este presente venturoso: “Estoy feliz, ¿qué querés que te diga? Venimos de perder bien, porque La Aguada jugó mejor, y conseguir esta victoria… La semana fue fundamental. Nos juntamos mucho en Híper, en Pilar, y eso nos unió un montón. Pegamos una onda increíble y se nota en la cancha. ¿El partido? Vinimos a imponer nuestro juego, a jugar bien. Y se nos dio. No lo puedo creer. Es muy difícil venir a jugar a Palermo. Para nosotros eran todas finales. Y las que vienen también lo son. No vamos partido a partido, vamos chukker a chukker”, aseguró el líder del ganador antes, de dedicarle unos minutos de agradecimiento a todo los que “nos bancan”, “los que trabajan con nosotros”, a “nuestras familias”…

Ganó bien Híper. Jugó mejor siempre, hasta que llegó un momento en el que el equipo -les sucedió a otros también- confió en tener el asunto liquidado, inconscientemente aflojó y el de enfrente reaccionó. A minutos de la campana del séptimo chukker, el ganador se imponía por cinco tantos. Las Monjitas recortó la distancia y en el octavo pasó al frente por uno. De ahí hasta el cierre, el duelo fue palo y palo, gol y gol. Un pasaje extraordinario que mantuvo en vilo a los espectadores presentes en las tribunas de la cancha 1. Y la victoria quedó para Híper. Firmada con un gol de Elizalde. Fran no se destacó tanto como Victorino Ruiz Jorba, determinante con sus goles y su osadía. Pero es el hombre del partido por ese gol decisivo. Y por lo que representa. Un monumento al esfuerzo, al trabajo silencioso. El emblema de un posible finalista. Uno de los equipos que dejan siempre el alma en la cancha. El que aspira a ser el mejor de los equipos terrestres. No, La Natividad-La Dolfina no cuenta: es de otro planeta.

Síntesis de Híper 17 vs. Las Monjitas 16