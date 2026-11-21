En un partido largo, cortado y, por momentos tedioso, La Irenita se repuso de la caída ante La Hache, 17-15, entresemana, y, venció cómodamente a Don Ercole. Ahora, la organización de Facundo Llosa, Kristos Magrini, Pedro Zacharías y Felipe Vercellino tiene seriamente comprometida su continuidad en el Grupo de los 8, aquellos que se clasifican de manera directa a Hurlingham, Tortugas y Palermo 2027. Alternando ráfagas de buen polo y lindos goles, con algunos baches de desconcierto y preocupación, La Irenita ganó 16-12, en su tercera presentación en el Argentino Abierto. Y está hecho.

El conjunto de los Mac Donough cumplió el objetivo de la temporada: permanecer en la elite, y aún le resta un compromiso para cerrar el año: verse cara a cara contra La Natividad-La Dolfina, el máximo aspirante a retener el título y la Triple Corona en juego. A quien deberá vencer, sí o sí, para conservar alguna posibilidad -remota a esta altura- de meterse en la final. La gran frutilla del postre. Siempre y cuando, la utópica victoria sobre la formación de Cañuelas vaya acompañada de otro resultado: un éxito del Dream Team sobre la Hache, en el duelo mano a mano de la quinta jornada del grupo. De ese modo, se produciría un triple empate y habría que recurrir a la calculadora para sumar y restar goles entre los involucrados.

Kristos Magrini sale como puede de su caballo, en la acción con Polito Pieres Santiago Filipuzzi

La Irenita no piensa en eso. Disfruta el momento. El buen año del estreno de esta alineación. Sus cuatro integrantes admiten haber conseguido, hasta aquí, más de lo pensado. Y ven el cruce con los cuatro polistas fantásticos como un premio. “Y, la realidad es que no tenemos nada que perder”, le aseguró Pablo Mac Donough a LA NACIÓN, luego de la entrega de la copa de la fecha. “La presión la tendrán ellos”, deslizó, cerca suyo, su sobrino Matías. “Nuestro principal objetivo era quedarnos entre los ocho primeros y lo conseguimos”, agregó Paco de Narváez, unos metros más allá. Es que se trata de la primera experiencia juntos en el Abierto. Y ha sido positiva para los cuatro: Vizcacha, Polito, Paco y Pablo, quien no se cansa de agradecerles a sus compañeros lo cómodo que lo hicieron sentir.

Este póker de ases maduros y jóvenes ya curtidos llegó al torneo más importante del mundo desde la clasificación, y jugó por encima de su handicap. “Esto que logramos juntos, cómo nos llevamos, cómo nos divertimos, lo bien que la pasamos juntos en el día a día, es bastante más de lo que me imaginé”, admitió el Big Mac. De todas maneras, una cosa es lo que se siente antes de que comience el baile y otra, muy distinta, cuando suena la música y todos salen a la pista. Ahí hay que bailar y se baila. De la mejor manera posible, buscando el premio al final de la noche. Y en algún punto, en La Irenita aguardan ansiosos la oportunidad de medirse con el Dream Team. No hay que perder de vista que este adversario es el mejor equipo de las últimas dos temporadas y que desde que se constituyó esa unión familiar, no perdió un solo partido.

Pablo Mac Donough con Pipe Vercellino: el N° 3 habló de Cambiaso y dijo que es "muy, muy difícil ganarle" Santiago Filipuzzi

Es sumamente complejo el convite. Sin embargo, los Mac Donough, Polito y Paquito lo intentarán. Ya están en el baile, tendrán que bailar, y lo harán encantados. “Vamos a intentarlo, por supuesto. Uno siempre sueña con ganar un partido de esta clase. La Natividad-La Dolfina es un equipo que no pierde nunca, y ganarles sería la mejor manera de coronar la temporada, que fue muy buena. Si al principio, me proponías firmar la temporada que hicimos, perdiendo hasta ahora sólo dos encuentros, ambos contra La Hache, firmaba sin dudar”, destacó el experimentado N° 3 con 10 de handicap.

El historial de los Castagnola y los Cambiaso, abruma: gana siempre y gusta y golea asiduamente. Entonces, ¿se le puede ganar? “Y, es muy complicado”, sintetizó Pablo. “Vamos a jugarles y veremos qué pasa”, dijo Vizcacha. Pablo retomó la palabra y aportó su visión: “Vamos a darnos el lujo de jugar contra el mejor equipo de los dos últimos años… ¿Y qué querés que te diga? Ojalá podamos competirles un rato”, sonrió levemente. “¿Por qué me río? Porque jugué muchos años con Adolfito. Y es muy, muy difícil ganarle. Pero te repito, no tenemos nada que perder. Mirá… Ya me estoy imaginando en el partido, corriendo atrás de estos guachos (vuelve a sonreír). Y, te digo más, ojalá ande a la altura de él”, añade en referencia a Cambiaso padre.

La victoria de La Irenita

La síntesis