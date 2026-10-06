Abierto de Tortugas: Ellerstina-Indios Chapaleufú superó a La Zeta Kazak y La Ensenada le ganó a Don Ercole

El reciente Abierto de Hurlingham les dejó un sabor amargo a Ellerstina-Indios Chapaleufú y La Ensenada, que quedaron fuera de acción antes que lo previsto. La apretada Triple Corona les dio la posibilidad de empezar a dejar atrás pronto el mal trago: en el inicio del Abierto de Tortugas, ambos ganaron y por más diferencia que la esperable sus primeros compromisos en la zona A.

El equipo de los Pieres y los Heguy, que no pasó de las semifinales en Hurlingham y es el subcampeón vigente de Tortugas, se impuso holgadamente a un rival que es como un medio hermano. La Zeta Kazak, liderado por Nicolás Pieres, comparte infraestructura y caballos con la organización del clan y, aunque proveniente de la clasificación, es uno de los conjuntos que están llamados a hacer cierto ruido en la Triple Corona, con dos ex 10 goles, Guillermo Caset y el propio Nicolás, y dos jóvenes en ascenso casi vertical, Lorenzo Chavanne y Beltrán Laulhé.

Compacto del éxito de Ellerstina-Indios Chapaleufú

Con sus 37 de handicap, Facundo Pieres y compañía vencieron por ocho tantos, 18-10, en su estreno, en la cancha 5. En el segundo turno de la jornada doblegaron sin mayores a un adversario que, por cierto, necesita crecer: le costó mucho la clasificación y no empezó bien en Tortugas.

Más temprano, en la inauguración del certamen, La Ensenada consiguió un triunfo consistente, un 17-13 sobre Don Ercole, al que le lleva un solo tanto de valorización, 33 contra 32. Después de caer en una semifinal de la rueda de perdedores de Hurlingham, cuya copa subsidiaria había ganado en los últimos dos años, el cuadro de Luján se sobrepuso a un comienzo adverso de partido y terminó en gran forma.

Compacto del éxito de La Ensenada sobre Don Ercole

La segunda fecha del Abierto de Tortugas está prevista para este miércoles, con dos encuentros por el grupo B, pero está sujeta al clima, cuyos pronósticos son muy pesimistas: es espera que llueva muy intensamente y durante mucho tiempo a la madrugada. Los enfrentamientos programados son Híper vs. La Aguada, a las 13, y Las Monjitas vs. La Irenita, a las 16. El campeonato reúne a 10 formaciones de entre 32 y 40 goles de handicap en dos zonas, de cada una de las cuales surgirán los dos finalistas.

Síntesis de Ellerstina-Indios Chapaleufú 18 vs. La Zeta Kazak 10

Ellerstina-Indios Chapaleufú: Facundo Pieres, 10; Antonio Heguy, 9; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Cruz Heguy, 9. Total: 37.

Facundo Pieres, 10; Antonio Heguy, 9; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Cruz Heguy, 9. Total: 37. La Zeta Kazak: Guillermo Caset, 9; Beltrán Laulhé, 8; Lorenzo Chavanne, 8, y Nicolás Pieres, 8. Total: 33.

Guillermo Caset, 9; Beltrán Laulhé, 8; Lorenzo Chavanne, 8, y Nicolás Pieres, 8. Total: 33. Incidencias: fue amonestado Chavanne (LZK), en el 6º chukker.

Progresión: Ellerstina-Indios Chapaleufú, 1-1, 4-2, 5-4, 9-4, 9-7, 14-9, 16-10 y 18-10.

Ellerstina-Indios Chapaleufú, 1-1, 4-2, 5-4, 9-4, 9-7, 14-9, 16-10 y 18-10. Goleadores de Ellerstina-Indios Chapaleufú: F. Pieres, 10 (6 de penal); A, Heguy, 3; G. Pieres, 4, y C. Heguy, 1. De La Zeta Kazak: Caset, 4; Chavanne, 5 (2 de penal y 2 de córner), y penal 1, 1.

F. Pieres, 10 (6 de penal); A, Heguy, 3; G. Pieres, 4, y C. Heguy, 1. Caset, 4; Chavanne, 5 (2 de penal y 2 de córner), y penal 1, 1. Jueces: Gastón Lucero y Hernán Tasso. Árbitro: Martín Pascual.

Gastón Lucero y Hernán Tasso. Martín Pascual. Cancha: Nº 5 de Tortugas.

De los tres tantos que consiguió Antonio Heguy, uno fue un largo cogote rasante; Ellerstina-Indios Chapaleufú mejoró, pero necesita consolidarse en la temporada. Hernán Zenteno - La Nación

Síntesis de La Ensenada 17 vs. Don Ercole 13

La Ensenada: Diego Cavanagh, 8; Juan Britos, 8; Juan Martín Zubía, 9, y Jerónimo del Carril, 8. Total: 33.

Diego Cavanagh, 8; Juan Britos, 8; Juan Martín Zubía, 9, y Jerónimo del Carril, 8. Total: 33. Don Ercole: Lucas Criado (h.), 8; Mariano González (h.), 8; Pedro Zacharias, 8, y Felipe Vercellino, 8. Total: 32.

Lucas Criado (h.), 8; Mariano González (h.), 8; Pedro Zacharias, 8, y Felipe Vercellino, 8. Total: 32. Progresión: La Ensenada, 1-2, 3-6, 4-6, 7-6, 9-7, 11-11, 14-13 y 17-13.

La Ensenada, 1-2, 3-6, 4-6, 7-6, 9-7, 11-11, 14-13 y 17-13. Goleadores de La Ensenada: Cavanagh, 5; Britos, 2; Zubía, 2; Del Carril, 7 (2 de penal y 1 de córner), y penal 1, 1. De Don Ercole: Criado, 5 (2 de penal); González, 2; Zacharias, 5, y Vercellino, 1.

Cavanagh, 5; Britos, 2; Zubía, 2; Del Carril, 7 (2 de penal y 1 de córner), y penal 1, 1. Criado, 5 (2 de penal); González, 2; Zacharias, 5, y Vercellino, 1. Jueces: Guillermo Villanueva (h.) y José Ignacio Araya. Árbitro: Matías Baibiene.

Guillermo Villanueva (h.) y José Ignacio Araya. Matías Baibiene. Cancha: Nº 4 de Tortugas.