Abierto de Tortugas: La Natividad-La Dolfina venció a Ellerstina-Indios Chapaleufú y es finalista

Bastó que el rival menguara un gramo de intensidad e incurriera en mínimas distracciones para que La Natividad-La Dolfina convirtiera lo que había comenzado de manera promisoria en otra aplastante exhibición de poder. La victoria por 18-10 sobre Ellerstina-Indios Chapaleufú en la definición de la zona A del Abierto de Tortugas da cuenta del estado del polo actual: un equipo astronómico que está en un estrato diferente al resto, mientras este parece limitado a pelear por el segundo lugar.

Con Camilo ‘Jeta’ Castagnola y Adolfo ‘Poroto’ Cambiaso sincronizados, manejando los tiempos, los hilos del equipo y la bocha de una forma que pocas veces se vio, los invencibles de Cañuelas están revolucionando el polo. Se auguraba una revancha de la final del año pasado, que terminó ganando La Natividad-La Dolfina por un tanto, de manera sufrida. Más que un retroceso de la alianza Pieres-Heguy, que es real, esta diferencia se explica antes por el crecimiento del campeón.

Adolfo Cambiaso (h.) tuvo una de sus mayores producciones goleadores en un buen tiempo, con 4 tantos; 'Jeta" Castagnola anotó 8. Hernán Zenteno - La Nación

El próximo sábado, La Natividad-La Dolfina intentará revalidar el título de campeón de Tortugas y lograr su quinta conquista de un torneo de Triple Corona en cinco competencias jugadas, ante el ganador de la zona B, que este domingo definirán La Hache y Las Monjitas, a partir de las 14 (se adelantó el horario por los pronósticos de lluvia). Con éste, el conjunto de Cañuelas acumula 19 éxitos en 19 partidos desde que los Castagnola y los Cambiaso sellaron su alianza, en la temporada pasada.

“Estamos más cómodos que nunca, mejorando nuestro sistema”, destacó Camilo en diálogo para LA NACION. “Estamos bien, jugando un lindo polo. Tratamos de circular rápido, pasarnos la pelota y jugar con intensidad. No es fácil ganar por esta diferencia contra un equipo así”.

"Estamos más cómodos que nunca, mejorando nuestro sistema. Estamos jugando un lindo polo. Tratamos de circular rápido, pasarnos la pelota y jugar con intensidad. No es fácil ganar por esta diferencia contra un equipo así", valoró el Castagnola delantero. Hernán Zenteno - La Nación

El encuentro comenzó en la cancha 7, la principal de Tortugas Country Club. Sin embargo, por pedido de los jugadores luego de algunas patinadas de los caballos, y demora de 45 minutos por medio, al inicio del tercer chukker se pasó a la 6. Más allá de la inconveniencia para la buena cantidad de público que concurrió y debió agolparse alrededor de la cancha, no deja de ser positivo que se haya conseguido terminar el partido, ya cuando el sol ofrecía sus últimos destellos.

“Estaba buena como para pegarle a la bocha pero un poco patinosa, y para no correr riesgos los dos equipos decidimos cambiar de cancha”, continuó Jeta. “No es lo ideal, pero por lo menos pudimos terminar el partido”.

El público deja la cancha 7, que está resbalosa, y se traslada a la 6, donde continuará La Natividad-La Dolfina vs. Ellerstina-Indios Chapaleufú. Hernán Zenteno - La Nación

Se podía intuir que el cambio a una cancha más segura pero también más irregular favorecería al menos dúctil (el desafiante). No obstante, Ellerstina-Indios Chapelufú, que hasta mediados del tercer chukker llevaba el partido corto de riendas merced a intensidad defensiva, anticipación y aprovechamiento de los penales, entró en un lapsus. Breve, pero suficiente para que el encuentro se le fuera de alcance.

Un par de fouls evitables, un gol errado que terminó con un tanto en contra luego del contragolpe. Jeta y Poroto se agrandaron y se hicieron incontenibles. Ya fuera para jugarse la bocha para sí o para hacer jugar al equipo, impusieron su jerarquía individual. El 4-0 del cuarto chukker fue, a la postre, lapidario.

Backhander de Antonio Heguy delante de Adolfo 'Poroto' Cambiaso; el 2 de Ellerstina-Indios Chapaleufú admitió la baja actuación de su equipo y la supremacía del contrario. Hernán Zenteno - La Nación

Los Pieres y los Heguy sumaron nerviosismo a sus imprecisiones y la derrota se convirtió en goleada. Hasta el último chukker, que terminó 4-2 para el perdededor, el equipo rosa había anotado un solo gol de jugada. “Habíamos arrancado jugando bien, pero en los últimos chukkers bajamos un poco el ritmo”, aceptó Antonio Heguy. “No pudimos jugar a lo que queremos jugar y cuando pasa eso contra este equipo, te mata”.

Compacto del éxito de los Castagnola y los Cambiaso

En el primer turno, La Zeta Kazak había ratificado su buen inicio de temporada con un 19-10 frente a Don Ercole. Surgido de la clasificación, el equipo liderado por Nicolás Pieres evolucionó aun más en su funcionamiento colectivo y sumó su segunda victoria en la Triple Corona, se alejó de la zona roja del descenso y se posicionó como una amenaza para el Abierto de Palermo, en el que evitará a La Natividad-La Dolfina en el grupo. Guillermo Caset dio muestras de su calidad y fue la figura, secundado por el todoterreno –y efectivo– Lorenzo Chavanne (máximo goleador, con 8 tantos). El perdedor, en el que se lució Facundo Llosa, sigue sin ganar en la temporada y peligra su permanencia.

Compacto del éxito de La Zeta Kazak

La segunda virtual semifinal se desarrolla este domingo, también en Tortugas, y La Hache intentará repetir su actuación de Hurlingham y alcanzar nuevamente una final, en procura de tomarse revancha de los Castagnola y los Cambiaso. Un triunfo o una derrota por hasta cuatro goles lo depositaría en la definición. Las Monjitas irá por la hazaña de ganar por cinco tantos o más para alcanzar su primera final de Triple Corona. Previamente, a las 11, La Irenita, imposibilitado de acceder a la final debido a su diferencia negativa de goles, se medirá con La Aguada, que tratará de conseguir su primera victoria.

Síntesis de La Natividad-La Dolfina 18 vs. Ellerstina-Indios Chapaleufú 10

La Natividad-La Dolfina: Camilo Castagnola, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 10; Adolfo Cambiaso (h.), 10, y Bartolomé Castagnola, 10. Total: 40.

Camilo Castagnola, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 10; Adolfo Cambiaso (h.), 10, y Bartolomé Castagnola, 10. Total: 40. Ellerstina-Indios Chapaleufú: Facundo Pieres, 10; Antonio Heguy, 9; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Cruz Heguy, 9. Total: 37.

Facundo Pieres, 10; Antonio Heguy, 9; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Cruz Heguy, 9. Total: 37. Progresión: La Natividad-La Dolfina, 1-2, 4-2, 6-4, 8-4, 10-4, 13-6, 16-6 y 18-10.

La Natividad-La Dolfina, 1-2, 4-2, 6-4, 8-4, 10-4, 13-6, 16-6 y 18-10. Incidencias: fueron amonestados F. Pieres, en el tercer chukker, y Cambiaso (n.), en el 6º.

fueron amonestados F. Pieres, en el tercer chukker, y Cambiaso (n.), en el 6º. Goles de La Natividad-La Dolfina: C. Castagnola, 8 (3 de penal); A. Cambiaso (n.), 3 (2 de penal); Cambiaso (h.), 4; B. Castagnola, 2, y penal 1, 1. De Ellerstina-Indios Chapaleufú: F. Pieres, 6 (todos de penal); G. Pieres, 1, y C. Heguy, 3.

C. Castagnola, 8 (3 de penal); A. Cambiaso (n.), 3 (2 de penal); Cambiaso (h.), 4; B. Castagnola, 2, y penal 1, 1. F. Pieres, 6 (todos de penal); G. Pieres, 1, y C. Heguy, 3. Jueces: Gastón Lucero y Guillermo Villanueva. Árbitro: Martín Pascual.

Gastón Lucero y Guillermo Villanueva. Martín Pascual. Canchas: 7 (hasta el tercer chukker) y 6 de Tortugas Country Club.

Síntesis de La Zeta Kazak 19 vs. Don Ercole 10