Abierto de Tortugas: La Natividad-La Dolfina y La Hache se cruzan en una final de chances extremas

Hay un dejo de esperanza entre tanto favoritismo para un solo lado de que el partido, igualmente, sea atrapante. De que la incertidumbre mantenga el vilo hasta el final. Que gane el que tenga que ganar, pero que no sea un mero trámite. Porque hasta ahora, eso fue lo que ocurrió casi todas las veces en que La Natividad-La Dolfina se presentó a jugar esta temporada. Si hay un equipo capaz de desafiarlo es La Hache, por amplio margen el mejor del resto hasta el momento.

La Natividad-La Dolfina buscará prolongar su andar triunfal en la definición del Abierto de Tortugas, el sábado a las 16.30. Cuatro títulos de campeón en cuatro certámenes en su corta historia hasta aquí, invicto en 19 partidos, y con un andar que cada vez se hace más difícil de contener.

El equipo de Cañuelas parece jugar a otro deporte. Está en otra dimensión respecto del resto. La armonía colectiva es tal que cuando calibra alcanzan un polo total, en el que el número de la camiseta alcanza un valor absolutamente relativo. Todos juegan de todo. Si se hiciera un “mapa de calor” de la trayectoria de cada jugador como el fútbol, los cuatro serían bastante parecidos. Pero también por la calidad individual de cada uno de sus integrantes, y especialmente de los dos más chicos: Camilo ‘Jeta’ Castagnola y Adolfo ‘Poroto’ Cambiaso. Tienen un dominio de la bocha que les permite hacer regates más propios del fútbol que del polo. Parece que siempre le pegaran bien, siempre fuerte, siempre al espacio para favorecer la trayectoria del compañero.

Adolfo 'Poroto' Cambiaso y Camilo Castagnola "vuelan" en la cancha, con un asombroso taqueo en velocidad; son los mejores del momento en el polo. Fabián Marelli

No importa que la cancha esté algo picada. En una temporada tan lluviosa, el estado del césped viene siendo es un factor. Generó preocupación en los jugadores, obligó al traslado de la semifinal entre La Natividad-La Dolfina y Ellerstina-Indios Chapaleufú de la cancha 7 a la 6 en pleno partido. La que tradicionalmente se utilizaba para los partidos más relevantes fue reacondicionada en toda su franja central, pero las condiciones climáticas impidieron que se asentara y no volvió a ser utilizada. La organización debió trasladar todas las tribunas a la 6, que así conservará la capacidad habitual para esta instancia. “No es tanta la cantidad de partidos que se han jugado ahí. La cancha está muy buena, está en muy buenas condiciones”, destacó Carlos ‘Chango’ Orive, encargado del Tortugas Country Club. “Se le hizo un tratamiento de arenado y a los últimos que han jugado les ha gustado mucho la cancha.”

Dicho esto, no hay un equipo con mayores argumentos para neutralizar a los cuatro galácticos que La Hache. Cuatro jugadores que, amén de sus cualidades, tienen a la lucha indeclinable en su ADN. El gran desafío será conjugar esa intensidad con disciplina, sin pasarse de rosca en un polo donde se suele juzgar la consecuencia por sobre la intención (un ítem que no tildaron en la definición de zona ante Las Monjitas), y la constancia para mantenerlo durante los ocho chukkers. Cuando creó su propio equipo, Ulloa impuso una impronta familiar. Este año profundizó esa apuesta sumando a su hermano Carlos María (’Toly’) y al menor de los Panelo, que viene siendo la revelación de la temporada.

Bartolomé Castagnola (h.) perdió dos yeguas importantes en la temporada, pero sigue rindiendo; Hilario Ulloa es el máximo desafiante de los equipazos. Fabián Marelli

“Los momentos malos de ellos no son tan malos y si vos te distraés un minuto te lo hacen pagar muy caro”, advirtió Benjamín. ¿Se les puede ganar? “Se debería poder. Es muy difícil. Están un escalón grande por encima del resto”.

Y si alguien sabe de epopeyas, ése es Hilario Ulloa. Hace dos años, llevó a La Hache (ya con Tomás Panelo, aunque al lado de Polito Pieres y Francisco Elizalde) a ser el único campeón de la Triple Corona desde 2008 fuera de Ellerstina, La Dolfina y La Natividad, en el propio Tortugas. En 2018 en Estados Unidos fue el único capaz de ganarle al dream team que habían armado Adolfo Cambiaso y Facundo Pieres al derrotarlos (por el equipo de Daily Racing Form) en la final del US Open.

Benjamín Panelo intenta trabar el taco de Adolfo Cambiaso; el más joven de los dos hermanos cree que La Nativdad-La Dolfina está "un escalón grande" por encima del resto pero que no es invencible. Fabián Marelli

Esta vez, más que un equipo de ensueño enfrente tiene a uno invencible. No es exagerado afirmar que congrega a los cuatro mejores jugadores del polo vernáculo. De hecho, tiene a cuatro de los seis 10 goles que quedan en la Argentina. También ostenta la mejor caballada, aun cuando haya perdido esta temporada a dos baluartes, Cuartetera 09 y la Showdown, dos yeguas con las que jugaba Bartolomé Castagnola.

Será también una revancha de la final de Hurlingham. Allí La Natividad-La Dolfina ganó de manera holgada. La Hache no logró contenerlo ni estuvo fino a la hora de generar juego como a lo largo de la temporada, donde alcanzó un polo de alto vuelo y, excepto el domingo pasado, donde jugó sabiendo que se clasificaba hasta perdiendo por cuatro, pasó por arriba a sus rivales.

Tomás Panelo señala una supuesta infracción de 'Poroto' Cambiaso; La Hache es el mejor de la temporada detrás del conjunto de Cañuelas. Fabián Marelli

El favoritismo es claro. Pero las chances de ver un gran espectáculo son altas. Ya sea para disfrutar de los invencibles o, aún mejor, esperar una buena batalla del aspirante.

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