escuchar

Un capricho del fixture (¿un error de su configuración?) hizo que en el Abierto de Tortugas compartieran la zona el campeón vigente, La Natividad, y el del reciente Abierto de Hurlingham, La Dolfina. Los conjuntos de más altos handicaps de la Triple Corona, 39 y 40 goles. Pero la final de este sábado en Tortugas Country Club no dejará de ser una muy buena propuesta, entre dos equipazos de 39 y 36, que además tienen un antecedente reciente. Una cuenta pendiente para el más poderoso, porque hace 27 días le ganó el de menor valorización.

La Natividad, el defensor del centro, y La Hache, el único finalista de los dos abiertos grandes que se ya han tenido acción en la temporada, sostendrán a partir de las 16 en la cancha 7 de Tortugas y con transmisión de la plataforma Star+ el choque decisivo por la Copa Emilio de Anchorena. El último partido antes de la gran cita del año: el Campeonato Argentino Abierto, que se iniciará el próximo martes en Pilar.

No hay mucha diferencia de nivel en los números, pero sí son bien distintas las situaciones de uno y otro protagonistas. La Natividad, un dream team que se armó para destronar a La Dolfina, patinó en Hurlingham y abrió dudas, no sobre el potencial sino sobre el entendimiento entre los hermanos Castagnola y sus nuevos compañeros, Facundo Pieres y Pablo Mac Donough. Pero en Tortugas no el cuarteto sólo mejoró: arrasó a los oponentes inferiores y superó con autoridad a los Cambiaso, para pasar al desenlace de esta tarde.

Alguno de los dos está cometiendo infracción; ex compañeros en Ellerstina, ahora contrincantes, Facundo Pieres e Hilario Ulloa serán protagonistas esta tarde en la final de Tortugas. Fabián Marelli - LA NACIÓN

La Hache fue el causante de esa sensación amarga de La Natividad en el torneo anterior (19-16 en la segunda semifinal). En la primera temporada de esta formación, e incluso con un suplente (Rufino Bensadón) que redujo un gol el handicap colectivo (a 35), doblegó con consistencia al cuadro de Cañuelas y alcanzó su primera definición de Triple Corona, en la que sería superado por La Dolfina. En Tortugas aprovechó el favor de un grupo B bastante más débil que el A y su mayor mérito para alcanzar esta final fue vapulear (18-9) a un adversario casi de su estatura coyuntural, Ellerstina (35). La Hache es el único que habrá jugado todos los partidos posibles antes del Abierto de Palermo. Un buen rodaje, que incluirá tres choques con rivales superiores.

“Tiene un valor muy significativo esta final para La Natividad. Es la primera temporada en que jugamos juntos, y teniendo un equipo muy competitivo, uno siempre quiere ganar. Y éste es el segundo torneo del mundo en importancia”, comentó a LA NACION Mac Donough. “En el segundo torneo jugamos mucho mejor que en el primero, pero siempre hay cosas por mejorar. Ojalá ganemos para llegar a Palermo de la mejor forma posible”, añadió el número 3.

Mac Donough celebra su primer gran triunfo en La Natividad: el 15-11 sobre La Dolfina en la definición de la zona A de Tortugas, para pasar a la final de este sábado. Santiago Filipuzzi

Otro Pablo, Pieres, es el primer delantero de La Hache. Ausente en Hurlingham, volvió en Tortugas, pero aún no está del todo bien en la mano derecha. “Ahí vengo, con dolor todavía, pero en estos días mejoré mucho. Se me fue un poco el dolor”, sostuvo Polito. “Para La Hache es el primer año y tenemos muchas ganas de ganar un torneo de Triple Corona. Sería muy lindo para toda la gente que nos banca, los petiseros”, expresó.

Pieres tendrá enfrente a su primo Facundo –compañero cinco años en Ellerstina– y a los hermanos Castagnola, con quienes salió campeón argentino en 2021. “Es lindo jugar contra mis ex compañeros, contra Lolo... Me divierte, me divierte mucho. Tengo superonda con todos. Fueron tres años muy lindos y para mí es especial jugar contra ellos. Voy a tratar de disfrutarlo. Y de ganar”, confió el Nº 1, lejos de guardar algún resquemor por su salida de Cañuelas.

Un abrazo de alegría entre Ulloa y Francisco Elizalde al cabo de la semifinal del Abierto de Hurlingham que La Hache le ganó a La Natividad por 19-16 en Palermo, hace cuatro sábados. Fabián Marelli - LA NACIÓN

A ninguno de ambos Pablo le gusta hablar de favoritismos, pero uno de los dos conjuntos se perfila como tal. El verde de la ve blanca en el pecho. “Son cuatro cracks, están supermontados... Un equipazo. Por ahí, al principio los agarramos medio fríos, sin que supieran mucho las posiciones, y ahora se acomodaron. Pero la final está como para cualquiera”, analizó Pieres, elogioso para con el ahora adversario aunque sin darlo como el principal candidato. La Natividad es el cuarto cuadro de Mac Donough en cuatro temporadas. Le ve futuro el 3. “Después de pasar casi 18 años entre dos equipos, La Dolfina y Ellerstina, los últimos años fueron muy cambiantes. Pero la experiencia en La Irenita fue increíble, y ser ahora parte de La Natividad y tener esta oportunidad de jugar con Facu [Pieres] de vuelta y con estos chicos, que son el presente y el futuro del polo por un tiempo largo, son un privilegio para mí”, rescató el multicampeón.

Que no se confía, claro. De La Hache piensa esto: “Es muy sólido, viene jugando muy bien, y de hecho nos ganó bien la vez anterior. Para ganarle debemos tener un buen día y estamos enfocados 100% en eso. Pensamos más en nosotros y en jugar con pocos errores, muy concentrados”. Y por supuesto que es bueno, muy bueno ese cuarteto de alineación debutante en 2023. Pieres-Hilario Ulloa-Guillermo Caset-Francisco Elizalde. Lo describe su capitán, Polito: “Los cuatro somos de la misma edad, y todos habíamos jugado juntos alguna vez... Con Hilario me fue muy bien en Alegría; con Sapo [Caset] jugué afuera y un año en Argentina, por Chapa en 2011; con Fran gané la Copa de Oro afuera... Cuando nos juntamos éramos cuatro conocidos que tenían muchas ganas de ganar. Fue una buena decisión. Esperemos que se dé algún resultado ahora”.

Tortugas coronará este sábado a su campeón. Y a un favorito para el Abierto de Palermo.

Elizalde maniobra delante de Camilo Castagnola en el partido que volvió finalista de Hurlingham a La Hache; atrás, Bartolomé (h.) Castagnola y Ulloa. Fabián Marelli - LA NACIÓN

Números de la final

Pablo Mac Donough puede quedar como el máximo campeón exclusivo de la Copa Emilio de Anchorena. Está igualado en 11 conquistas con Alberto Pedro Heguy, que jugaba cuando el Abierto de Tortugas era conjunto con el de Los Indios.

Facundo Pieres definirá Tortugas por 17ª ocasión seguida; el delantero obtuvo 10 veces el certamen.

La Natividad tiene un título de campeón en el Tortugas Country Club, el de 2022, el único que poseen Bartolomé (h.) y Camilo Castagnola.

Pablo Pieres e Hilario Ulloa, de La Hache, poseen dos cetros de Tortugas. La Hache procura el primero.

Los otros dos integrantes de la nueva formación, Guillermo Caset y Francisco Elizalde, van por algo más general: su primer trofeo de Triple Corona.

Las formaciones de La Natividad vs. La Hache

La Natividad: Facundo Pieres, 9; Camilo Castagnola, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total: 39.

Facundo Pieres, 9; Camilo Castagnola, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total: 39. La Hache: Pablo Pieres, 9; Hilario Ulloa, 9; Guillermo Caset, 9, y Francisco Elizalde, 9. Total: 36.

Pablo Pieres, 9; Hilario Ulloa, 9; Guillermo Caset, 9, y Francisco Elizalde, 9. Total: 36. Jueces: Gastón Lucero y Guilermo Villanueva (h.). Árbitro: José Ignacio Araya.

Gastón Lucero y Guilermo Villanueva (h.). José Ignacio Araya. Cancha: Nº 7, de Tortugas.

Nº 7, de Tortugas. Hora: 16.

16. TV: Star+.