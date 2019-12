Juan Martín Nero, el back de La Dolfina, y Facundo Pieres, el número 1 de Ellerstina, reunidos en el club Centauros unas horas antes de la final del Argentino Abierto. Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

Juan Martín Nero y Facundo Pieres se saludan efusivamente, con grandes sonrisas. La convocatoria de LA NACION en el club Centauros, de General Rodríguez, termina pareciéndose más al encuentro de dos amigos que desde hace mucho no se ven que a un encuentro entre dos polistas que se sacarán chispas en el partido más grande del año en el mundo.

Hablan. De caballos, de golf, de sus calendarios para el año que viene. Como si tuvieran proyectos en común. Las fotos son más interrupciones en la conversación que el centro de la actividad para la que se reunieron. Nero y el segundo de los Pieres son rivales desde 2011 luego de compartir tres temporadas esplendorosas entre 2008 y 2010 en Ellerstina (Triple Corona incluida en el último de esos años). Desde las 17 de este sábado, el back de La Dolfina y el delantero de La Z se darán unos cuantos caballazos en busca del trofeo del Abierto de Palermo.

-¿Cuáles son sus sensaciones a unas horas de la final?

Nero: -Lindas. Cuando uno empieza el año ya piensa en esta semana. Con nervios, pero trata de disfrutarla, porque es un privilegio jugar la final. Hay que divertirse; a veces uno se concentra tanto en ganar que se olvida un poco de esa parte.

Pieres: -Nosotros estamos disfrutando incluso más, porque el año pasado a esta altura yo ya me había ido de vacaciones. Estar preparándose para la final de Palermo es lo mejor que a uno puede pasarle. No vivirla fue durísimo; la pasé bastante mal. La semana post es muy linda si uno gana. Y también extrañamos eso... Estos [por los jugadores de La Dolfina] lo tienen un poquito más ajustado... [ríe] Pero en esa semana la adrenalina ya no está y a los dos o tres días se termina todo.

-¿Qué característica del equipo adversario les gustaría tener?

Pieres: -La naturalidad de las posiciones. Y la experiencia de jugar juntos tanto, cómo se conocen. Saben exactamente lo que va a hacer cada uno; eso se da con tiempo, experiencia, buenos jugadores y posiciones. Y las tienen a la perfección.

Nero: -Ellos son hermanos y primos: jugar con familia debe de ser impagable. He jugado algunos torneos con mi hermano, pero pocos y en otro nivel. Y en cuanto a juego, han dado vuelta impresionantemente partidos que estaban perdidos.

Los cascos y tacos de dos polistas que, por sus posiciones, se encontrarán muchas veces mano a mano en la final de Palermo de este sábado. Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

-¿Cómo es el 2019 de La Dolfina, sin Milo Fernández Araujo tras seis temporadas, con nuevo DT y en el último año del acuerdo de tres en cuanto a formación?

Nero: -Llegamos a las tres finales, estamos jugando bastante bien y mejor en caballos que el año pasado... El balance va a ser bueno. Es el tercer año de los que habíamos dicho, sí. No hemos hablado del tema; nos juntaremos y veremos. Y seguramente seguiremos. Lo de Milo estuvo espectacular. Fueron unos años buenísimos y él nos aportó un montón, pero sintió que ya no nos entraba de la misma forma. Y entró Mati [Mac Donough] y nos ha ido bien con él, también.

-¿Y cómo es el 2019 de Ellerstina, remontador de partidos (Las Monjitas y La Dolfina en Tortugas, La Albertina en Palermo), con un nuevo cambio de puestos y la incorporación de Alberto Heguy como director técnico?

Pieres: -Hemos tenido altibajos. Es difícil medirnos con la misma vara con que se mide a ellos, que tienen un funcionamiento que solamente ellos lograron. Nosotros, por las posiciones, siempre estamos más luchando, buscando eso. Pero esta vez llegamos a las tres finales y se le ganó dos veces a Las Monjitas. El equipo mostró carácter. Y Pepe Heguy aportó mucho. Lee muy bien situaciones tácticas en el momento y se anima a decirlas, va dando datos que ayudan. Está bueno hacer cambios en el partido. A veces uno ve situaciones en el video y quiere matarse... "¿Cómo no me di cuenta de que podía hacer esto?".

-¿Hay un favorito?

Pieres (ríe): -Qué sé yo... Por lo que son, por lo que vienen haciendo en los últimos años, creo sinceramente que siempre son favoritos. Pero es una final y hay que jugarla.

Nero: -Venimos ganando Palermo en estos años y deberíamos ser los favoritos, pero en Palermo y en la final importa poco cómo se llega.

-¿Cómo notan la cancha 1?

Pieres: -Todos sabemos, y también ellos [las autoridades de la AAP] que las canchas no están buenas, como en otros años. Tienen problemas de pasto y la idea es solucionarlos para el próximo año. Calculo que con una semana sin partidos, la lluvia, riego y sol puede estar mejor ahora.

-¿Cómo es marcarse entre sí? En rigor, ¿van a marcarse entre sí?

Nero: -Un poco mentirosa la camiseta 1 de Facu...

Pieres: -Es de los rivales más difíciles de mi vida. Y la idea es estar lo más lejos posible. Por eso me voy más atrás... [ríe] Es muy difícil pasarlo, muy difícil encontrarlo mal parado, tiene mucho timing para cerrar las jugadas... Hay que ir turnándose, porque si uno solo se dedica a ir adelante, él lo duerme.

Nero: -Este es complicao... [ríe] Buenísimo. Es muy difícil adivinar por dónde va a ir, nunca se olvida la bocha, está muy montado... Lo sufro un montón [ríe]... Pero el polo ha cambiado, ya se rota un montón en las marcas y no es tanto el 1 con el 4, el 2 con el 3... Por suerte él está bastante lejos a veces.

Nero y Facundo Pieres son dos de los tres mejores polistas del mundo en los últimos 15 años. Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

-Facundo, no fuiste a la temporada de España para descansar para Palermo. ¿Cuánto te sirvió?

Nero: -En los últimos años tuve lesiones en aductores y en un hombro y llegaba bastante complicado a la temporada de acá. El de España era el único momento que podía tomar para descanso, y para comenzar con más ganas la temporada. La idea es volver a hacerlo. Y me ayudó a venir más temprano y jugar más con los caballos nuevos. Estuvo bueno por un tema físico y para estar un poquito más en Argentina. Tenía ganas.

-Juanma, ¿cómo se renueva la motivación tras tanto triunfo?

Nero: -Palermo es único. Las sensaciones por esta semana, la adrenalina... Jugamos cuatro profesionales por equipo... Y ni te cuento el día de entrar a la cancha: es una sensación única, espectacular. No hace falta encontrar incentivos, ninguno.

-Facu, ¿has tenido alguna vez más ansiedad o ambición de ganar que antes de este partido?

Pieres: -Cuando van pasando los años y uno no gana, la ansiedad se agranda. Uno da cualquier cosa en la vida por ganar ese partido. Nos encantaría ganar con Polito, siendo cuatro Pieres. Polito todavía nunca ganó el Abierto... Muchas cosas que serían lindísimas pueden pasar.

Hoy integrantes de equipos archirrivales, Juanma y Facu compartieron Ellerstina entre 2008 y 2010 y lograron la Triple Corona en ese último año; su relación es excelente. Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

-Esta vez parece repetirse una película: un torneo ganado por cada equipo, un resbalón de Ellerstina en Palermo y La Dolfina sin problemas rumbo a la final. Si le spoilearan a alguien el final de este año, ¿qué le dirían?

Nero (ríe): -¡Me encantaría poder decir que fue un partido espectacular y que ganamos!

Pieres: -Quedar en la historia de un gran partido sería lindo, y ni hablar de ganarlo. Ya van varios años en que Ellerstina no logra Palermo, y conseguirlo sería cerrar de la mejor manera una historia.