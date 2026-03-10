La ampliación de la Bombonera: Boca prepara el anuncio de una obra para llevar el estadio a 80.000 espectadores

Después de muchos años sin novedades, con muchos rumores y pocas certezas, con proyectos que fueron y vinieron, parece que ahora sí habrá cambios en la Bombonera. Y, en principio, se tratará de una fuerte renovación. Si bien hubo algunas mejoras edilicias, sobre todo en los últimos años, con las gestiones de Jorge Amor Ameal y ahora con Juan Román Riquelme, el club de la Ribera se apresta a anunciar una ampliación de su estadio, con la idea de llevar la capacidad, primero, de 57.000 a 67.000 espectadores.

¿En qué consistirá el cambio central? La principal noticia es la construcción de una cuarta bandeja, por encima de las ya ubicadas, que daría lugar a 6000 nuevos asientos, todos correspondientes al sector de plateas. Luego, se quitarán las butacas del sector K y allí se conseguirá más capacidad para extender el aforo a unos 67.000 personas.

En este contexto, la dirigencia de Boca ya se comunicó con la empresa Ferrosur, que tiene a cargo la concesión del ferrocarril cuyas vías son vecinas a la Bombonera, en la calle Garibaldi, situada a espaldas del sector de plateas. Es necesaria la aprobación de esta empresa y de la CNRT para que se puedan colocar las columnas en las que se instalarán 18 ascensores que permitirán a los fanáticos llegar al sector más alto del estadio. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte debe tener en cuenta la distancia de la obra respecto de la vía, el impacto en la circulación del ferrocarril, y los posibles riesgos en cuanto a la seguridad.

Una parte del estadio que tendrá cambios: habrá una nueva bandeja en el sector de plateas y se correrá el campo de juego hacia ese lado Manuel Cortina

La idea es comenzar estas obras en junio, una vez que concluyan el torneo Apertura y la fase de grupos de la Copa Libertadores, y en principio la idea es que el club no tenga que mudarse a otro escenario para disputar sus encuentros oficiales. La intención es que la construcción de esta cuarta bandeja se completa en este año.

Esa mudanza parcial sí será necesaria para la segunda parte del plan de remodelación, que contempla correr el campo de juego unos cuatro metros hacia el sector de plateas, la reducción de la platea L, la construcción de un túnel para ambos equipos y cambiar de lado los bancos de suplentes. Todo ello, para proceder a la demolición de los palcos que se levantaron en 1995 durante la gestión de Mauricio Macri sobre la calle Del Valle Iberlucea. Allí se construirán dos sectores de plateas, más un nuevo esquema de palcos, con la idea de extender la capacidad a 80.000 espectadores. Si todo marcha de acuerdo a lo previsto, esta mejora será una carta importante de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

El tren de cargas de la línea Roca pasa por el costado de la cancha de Boca. Santiago Oroz

La última noticia que había tenido la Bombonera de manera oficial había sido a fines de octubre de 2025, cuando se habló del acuerdo para la creación de un Hard Rock Café. La Asamblea Extraordinaria de Representantes de Boca Juniors había aprobado durante la madrugada del jueves 30 el acuerdo comercial para la instalación de un Hard Rock Café Boca en el emblemático estadio. La votación, con un resultado de 129 adhesiones y 59 rechazos, autorizó una concesión que convertirá la histórica confitería del club en un restaurante de la marca estadounidense.

Juan Román Riquelme había rubricado el convenio durante el Mundial de Clubes en Miami. El proyecto le cedió a la firma la operación de un espacio de 900 metros cuadrados para crearlo donde hoy funciona la vieja confitería del estadio. El diseño contempla un triple acceso: uno sobre la calle Brandsen 805, otro en la esquina con Del Valle Iberlucea y un tercero desde la tribuna popular baja del lado del Riachuelo. Pero de la cancha nueva (o de la remodelación a fondo) nada se había comentado en concreto.

Un corte transversal de cómo se verá la Bombonera con una nueva bandeja superior x.com

¿Y sobre la ampliación de la Bombonera o la creación de un nuevo estadio? Riquelme nunca fue partidario de una mudanza. Por lo que siempre, lo que se analizó desde que el actual presidente tomó el poder –incluso cuando todo empezó con Jorge Amor Ameal-, fue de una restructuración interna para ganar lugares. En los últimos seis años se analizaron varios proyectos y hubo un sinfín de versiones. “Estoy seguro de que en cualquier momento Román nos va a dar la noticia. Lo noto muy ocupado con el tema de la ampliación. Él quiere que muchos más de nuestros hinchas puedan venir a la cancha”, había dicho Mauricio Serna, por entonces integrante del Consejo de Fútbol, en diciembre de 2024, cuando los simpatizantes estaban inquietos por la cada vez más difícil empresa de conseguir una entrada para ver a Boca.

Durante la campaña electoral, en la que Andrés Ibarra como Jorge Reale (los otros candidatos) proponían la creación de un estadio nuevo, Riquelme fue contundente y confirmó que no estaba dispuesto a construir una cancha nueva y que la Bombonera, a la que denominó como “el patio” de su casa, seguirá funcionando en Brandsen 805. Por otro lado, afirmó que tras los comicios iba a cruzar la calle Del Valle Iberlucea y se comprometió a charlar personalmente con los frentistas para poder cristalizar el sueño de generaciones de hinchas y dirigentes.

“Después de ganar las elecciones voy a golpear la puerta de cada uno de los vecinos que tenemos. Ojalá que me atiendan, que me dejen tomar mate con ellos. Le voy a preguntar a cada uno si están dispuestos a vender su casa. Si todos están de acuerdo, agrandaremos la Bombonera. Vamos a hacer un estadio nuevo en el mismo lugar donde está porque esa es nuestra historia”, había expresado Riquelme, cuando todavía era vicepresidente, en los días previos a las elecciones que lo consagraron como mandamás del club hasta diciembre de 2027. Pero eso no sucedió. La alternativa la buscó por otro lado.

Juan Román Riquelme, en uno de los palcos construidos en 1995; en un próximo paso, ese sector será demolido y levantado a nuevo LA NACION

Después de asumir el control del club en 2020, había dicho: “Nosotros soñamos con que nuestra cancha sea más grande y que entre más gente. Pero en mi casa me enseñaron que uno no puede prometer algo si es de un vecino. Hasta me choca un poco golpearle la puerta a alguien para que se vaya de su casa. Me causa una rareza y no me pone muy bien”. Un ejemplo que las alternativas que le acercaron fueron varias y que ninguna terminaba de convencerlo. Hasta ahora, parece, que irá a fondo con una nueva propuesta que podría llevar la Bombonera a contar con 80.000 espectadores.