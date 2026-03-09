Fórmula 1: Toto Wolff compraría parte de Alpine y bloquearía el regreso de Christian Horner

Una nueva batalla política podría estar gestándose en el paddock de la Fórmula 1. Según reveló el medio británico Telegraph Sport, Toto Wolff estaría intentando adquirir una participación accionaria en Alpine, una maniobra que podría tener consecuencias directas sobre el futuro de Christian Horner en la categoría.

De acuerdo con el informe, el jefe de Mercedes lidera una oferta para comprar el 24% del equipo francés, que actualmente pertenece al fondo de inversión Otro Capital. Ese mismo paquete accionario es el que Horner tendría en la mira para concretar su regreso a la Fórmula 1, luego de su controvertida salida de Red Bull en 2025.

La disputa por esa participación podría convertirse en un nuevo capítulo de la rivalidad entre ambos dirigentes, que durante años protagonizaron intensos enfrentamientos políticos mientras Mercedes y Red Bull se disputaban campeonatos.

Christian Horner definirá si vuelve o no a la F1 en base a lo que pase con Toto Wolff Asanka Brendon Ratnayake - AP

Actualmente, el Grupo Renault mantiene el control mayoritario de Alpine con aproximadamente el 76% de las acciones. El resto está en manos de inversores privados, entre ellos Otro Capital, que posee el 24% que ahora se encuentra en el centro de la disputa.

Aunque se trataría de una participación minoritaria, ese porcentaje representa una puerta de entrada importante para cualquier figura que busque tener peso dentro del proyecto deportivo de la escudería con sede en Enstone.

Según estimaciones citadas por el diario británico The Telegraph, el paquete accionario mencionado podría tener un valor cercano a las 448 millones de libras esterlinas, dentro de una valoración total del equipo que rondaría entre los 1.500 y 1.860 millones de libras.

Una jugada estratégica de Mercedes

El interés de Wolff en Alpine también podría tener una explicación estratégica. Mercedes ya mantiene una relación técnica con la escudería francesa, que utilizará unidades de potencia y cajas de cambios Mercedes al menos hasta la temporada 2030.

Mercedes ya mantiene una relación técnica con Alpine Asanka Brendon Ratnayake - AP

Si la operación de Wolff se concreta, la inversión fortalecería todavía más ese vínculo entre ambas estructuras, algo que inevitablemente generaría ruido dentro del paddock.

Este tipo de relaciones entre equipos siempre fue motivo de debate en la Fórmula 1. Red Bull, por ejemplo, controla dos estructuras dentro del campeonato, algo que varios rivales consideran una ventaja competitiva. Uno de los dirigentes que más ha criticado este modelo es Zak Brown, director ejecutivo de McLaren, quien advirtió en varias ocasiones sobre posibles conflictos de intereses.

Un golpe para el regreso de Horner

La posible entrada de Wolff en Alpine también tendría consecuencias directas sobre el futuro de Christian Horner.

El exjefe de Red Bull fue despedido en 2025, tras más de dos décadas al frente del equipo y desde entonces dejó claro que le gustaría regresar a la Fórmula 1. Sin embargo, el propio Horner señaló que solo consideraría volver si lo hace como socio dentro de una estructura, y no simplemente como empleado contratado.

Horner fue despedido de Red Bull en 2025 Darko Bandic - AP

En ese contexto, la participación que hoy posee Otro Capital aparece como la vía más clara para su retorno al paddock.

Pero si Mercedes o Wolff logran quedarse con ese 24%, las posibilidades de que el británico se incorpore a Alpine quedarían prácticamente descartadas. La rivalidad personal entre ambos dirigentes hace muy improbable que compartan influencia dentro del mismo proyecto.

Mientras tanto, Alpine atraviesa un momento de reconstrucción deportiva y organizativa. La escudería francesa busca recuperar competitividad tras varias temporadas irregulares y en ese proceso recibió el interés de diferentes inversores. Desde el equipo reconocieron que reciben consultas frecuentes de posibles socios, aunque aclararon que cualquier negociación se desarrolla directamente entre los accionistas.

Con el campeonato 2026 en marcha y la próxima cita prevista entre el 13 y el 15 de marzo con el Gran Premio de China, la batalla fuera de la pista promete seguir tan intensa como la que se vive en los circuitos.