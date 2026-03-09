Adam Bareiro y un partido especial ante San Lorenzo: de sus goles a Boca en los clásicos al tatuaje azulgrana que terminó pintado de negro

Durante años, Adam Bareiro fue una pesadilla para Boca. Con la camiseta de San Lorenzo le marcó tres goles en cinco partidos y pudo haber sumado otro, pero falló un penal en el Nuevo Gasómetro; incluso se dio el gusto de ganar en la Bombonera con River. Hoy, en cambio, el paraguayo es el nueve del Xeneize y este miércoles enfrentará por segunda vez a su exequipo desde su conflictiva salida del Ciclón, en medio de un muy buen presente con la camiseta azul y oro.

En tres participaciones, el atacante paraguayo de 29 años se ganó un lugar en el equipo de Claudio Ubeda. Debutó con un doblete por la Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy, en Salta, apenas dos días después de su primer entrenamiento con el plantel. Luego asistió a Miguel Merentiel y volvió a anotar frente a Gimnasia de Mendoza, aunque el tanto, que había celebrado trepado al alambrado, fue anulado por un offside previo. Más tarde, ante Lanús, firmó otra gran actuación: si bien no convirtió en el triunfo por 3 a 0, fue de los más destacados del equipo junto con Leandro Paredes, Tomás Aranda y su compañero de ataque.

Ahora, Bareiro buscará prolongar su racha nada menos que ante San Lorenzo, el único grande del fútbol argentino con el que Boca tiene el historial en contra y que fue su casa durante tres temporadas, divididas en dos etapas. La primera, en el segundo semestre de 2019, cuando fue titular junto a Ángel Romero en la derrota 2-0 frente a Boca -goles de Lisandro López y Jan Hurtado-. La segunda se extendió entre enero de 2022 y julio de 2024, período en el que se transformó en referente del equipo de Boedo y amargó tres veces a uno de los rivales tradicionales del club, una por cada año: hizo el gol del triunfo en el 2 a 1 del Campeonato 2022 -y luego desvió un penal en el segundo tiempo-; igualó a falta de 15 minutos para el final en el 1 a 1 de la Copa de la Liga 2023; y también celebró, de penal, en la caída 2 a 1 como visitante en la Copa de la Liga 2024, en un partido que Boca terminó dando vuelta con goles de Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

En el Ciclón, Bareiro alcanzó los 40 goles en 120 partidos, lo que lo consolidó como el quinto goleador del club en lo que va del siglo y en un jugador símbolo de la institución. A comienzos de 2024, incluso, llegó a tatuarse los colores azulgranas: en la pierna izquierda se grabó el número 11 -el dorsal que usaba en el equipo- con el escudo del club dibujado en su interior y un cuervo posado sobre la figura.

El tatuaje azulgrana de Bareiro, que luego decidió pintar de negro Prensa San Lorenzo

Sin embargo, su despedida no fue la mejor. En enero de 2024, tras la asunción de Marcelo Moretti como presidente, San Lorenzo saldó una deuda importante con el delantero y renovó su contrato hasta diciembre de 2025. Pero apenas seis meses después, luego de sonar en Boca y también en River, Bareiro presionó para salir, entró en conflicto con la dirigencia y finalmente fue transferido al Millonario por una cifra cercana a los 4,5 millones de dólares. En el club de Núñez disputó 16 encuentros y no marcó goles, aunque fue titular y tuvo una buena actuación en la victoria 1 a 0 en la Bombonera, con gol de Manuel Lanzini.

“Mi salida de San Lorenzo se dio en un momento de mi carrera en el que apareció una oferta muy buena. Creo que al club le dejé un ingreso importante, algo que siempre fue una de mis intenciones: que sirviera para estabilizarse. De todas las propuestas, la de River fue la más alta”, explicó tiempo después.

Adam Bareiro en Boca: el tatuaje pintado y la ilusión de seguir marcando goles Prensa Boca

Con River enfrentó una sola vez a su exclub: ingresó diez minutos en el empate 1 a 1 en el Monumental, en lo que sería su último encuentro con esa camiseta antes de que Marcelo Gallardo decidiera no tenerlo en cuenta, al igual que a otros futbolistas que habían llegado al club durante el ciclo de Martín Demichelis. Luego pasó a Fortaleza, dirigido por Martín Palermo, aunque sus goles no alcanzaron a evitar el descenso, un final que parecía inevitable. Antes de viajar a Brasil, además, resolvió ocultar el tatuaje de San Lorenzo: pintó de negro el 11, aunque el cuervo siguió visible.

A diferencia de su paso por River, en Boca Bareiro arrancó con el pie derecho. Llegó a último momento por el cupo que liberó la lesión de Rodrigo Battaglia y en muy poco tiempo se adueñó de un lugar, favorecido además por las lesiones de Edinson Cavani y Milton Giménez. Actuó como única referencia en sus dos primeras participaciones y luego integró un doble nueve junto a Miguel Merentiel frente a Lanús, en la mejor actuación de Boca en lo que va de la era Ubeda.

Ante Lanús, el paraguayo estuvo cerca de anotar de cabeza, pero Nahuel Losada le tapó el remate Manuel Cortina

Este domingo, el técnico armó una práctica de fútbol en la Bombonera y ratificó el mismo equipo que venció a Lanús en la Fortaleza, con el joven Tomás Aranda por la banda izquierda y la dupla internacional en ataque. En el área de enfrente estará Alexis Cuello, el delantero que Boca intentó incorporar durante el verano antes de inclinarse por Bareiro y que hoy es el goleador del equipo con tres tantos.

Para Bareiro, que acumula dos goles y una asistencia en tres presentaciones con el Xeneize, el objetivo no es solo convertirse en la carta de gol del equipo, sino también acumular méritos para tener una última oportunidad de cara al Mundial. “Es algo que sueño y siempre dije que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para estar ahí. Sé que la única forma de conseguirlo es haciendo bien las cosas en Boca”, advirtió el delantero guaraní.

El de este miércoles será su primer clásico en Boca, un partido que lo tendrá en el centro de la escena y en el que buscará revalidar su buen momento con otro gol. El pasado parece haber quedado atrás. En la memoria, y también en la piel.