Murus Sanctus y La Irenita II continuarán este lunes su encuentro por la primera fecha Fuente: Archivo - Crédito: Sergio Llamera

El Campeonato Argentino Abierto se largó el sábado, pero más intensamente se largó la lluvia ese día, y apenas transcurrieron dos chukkers y fracción de la fecha inaugural. Hoy se la retomará, en lo que sería el inicio pleno del Abierto de Palermo.

A partir de las 11 RS Murus Sanctus y La Irenita II completarán el partido que está 6-0 en favor del primero (goles de Guillermo Caset), en la cancha 2. Tras un largo intersticio, desde las 16 tendrá lugar el segundo encuentro de la zona A, La Natividad-Monjitas vs. La Irenita. Queda libre en esta jornada La Dolfina, que iba a debutar mañana, pero que a raíz de este cambio aún no tiene fecha de estreno.

Para mañana quedó el comienzo del otro grupo, el B, que se pondrá en marcha con La Dolfina Polo Ranch vs. Cría Geté y Los Machitos vs. La Ensenada-La Aguada. Quedará en espera Ellerstina, que tenía programada su presentación para pasado mañana. La Asociación Argentina de Polo no comunicó hasta ahora la reprogramación de las fechas 3 y 4 del certamen.

Las formaciones

RS Murus Sanctus vs. La Irenita II

RS Murus Sanctus: Facundo Sola, 9; Francisco Elizalde, 8; Guillermo Caset, 10, y Alfredo Cappella Barabucci, 8. Total: 35.

Facundo Sola, 9; Francisco Elizalde, 8; Guillermo Caset, 10, y Alfredo Cappella Barabucci, 8. Total: 35. La Irenita II: Santiago Loza, 7; Tomás Fernández Llorente (h.), 7; Juan Ruiz Guiñazú, 8, y Pedro Falabella, 7. Total: 29.

Santiago Loza, 7; Tomás Fernández Llorente (h.), 7; Juan Ruiz Guiñazú, 8, y Pedro Falabella, 7. Total: 29. Jueces: Federico Martelli y Martín Aguerre. Árbitro: Matías Baibiene.

Federico Martelli y Martín Aguerre. Matías Baibiene. Incidencias: partido suspendido a los 3m25s del tercer chukker, con el tanteador RS Murus Sanctus 6 vs. La Irenita II 0.

partido suspendido a los 3m25s del tercer chukker, con el tanteador RS Murus Sanctus 6 vs. La Irenita II 0. Hora: 11.

11. Cancha: número 2 del Campo Argentino de Polo, Palermo.

número 2 del Campo Argentino de Polo, Palermo. TV: ESPN Extra, ESPNPlay.com.

La Natividad-Monjitas vs. La Irenita

La Natividad-Monjitas: Camilo Castagnola, 8; Pablo Pieres, 10; Bartolomé Castagnola (h.), 9, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 36.

Camilo Castagnola, 8; Pablo Pieres, 10; Bartolomé Castagnola (h.), 9, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 36. La Irenita: Martín Podestá, 7; Juan Martín Zavaleta, 8; Facundo Fernández Llorente, 7, y Juan Martín Zubía, 8. Total: 30.

Martín Podestá, 7; Juan Martín Zavaleta, 8; Facundo Fernández Llorente, 7, y Juan Martín Zubía, 8. Total: 30. Jueces: Guillermo Villanueva y Esteban Ferrari. Árbitro: Rafael Silva.

Guillermo Villanueva y Esteban Ferrari. Árbitro: Rafael Silva. Hora: 16.

16. Cancha: número 1 del Campo Argentino de Polo, Palermo.

número 1 del Campo Argentino de Polo, Palermo. TV: ESPN Extra, ESPN Play.

