River rompe con la AFA y deja al descubierto un cisma que puede tener réplicas

En medio de su batalla contra el Gobierno y la Justicia, y cuando parecía contar con casi todo el fútbol argentino encolumnado con su conducción, a la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia al frente de la AFA le apareció un frente de conflicto inesperado y de peso propio: en disconformidad con la manera de proceder del presidente y su séquito de dirigentes, River anunció oficialmente que no participará más de las reuniones del Comité Ejecutivo. Un cimbronazo político que puede marcar un punto de quiebre en el fútbol argentino y abrir una nueva etapa, en la que algunos clubes empiezan a alzar la voz y a desafiar la lógica de obediencia que domina la política de la Casa Madre.

El comunicado del Millonario, publicado este jueves en las redes sociales, no deja margen para interpretaciones: “Nuestra institución considera que las discusiones sobre el futuro del fútbol argentino deben darse mediante procedimientos claros y previsibles: con los temas incorporados en el orden del día con su debida antelación y sometidos a votación de los miembros correspondientes. En reiteradas ocasiones, la dinámica de funcionamiento observada no ha reflejado esos mecanismos, resultando en procesos menos claros que aquellos a los que River Plate está acostumbrado en el funcionamiento de su propia Comisión Directiva”.

En 2016, el club había adoptado una postura similar durante la presidencia de Rodolfo D’Onofrio, en tiempos en que Luis Segura estaba al frente de la AFA de manera interina y Tapia se desempeñaba como vice primero. “Hace más de un año estoy pidiendo una transformación profunda que no ocurre”, había esgrimido entonces el presidente de la entidad de Núñez. Casi una década después, el diagnóstico parece repetirse.

El portazo de River fue el desenlace de una tensión que se venía gestando desde hacía tiempo. El vínculo con la AFA ya no era el mejor y terminó de desgastarse con algunas decisiones recientes tomadas sin consulta previa, como la coronación sorpresiva de Rosario Central como campeón de la temporada -un título que ni siquiera figuraba en los reglamentos- y la declaración del paro para este fin de semana, en la antesala del llamado a indagatoria del dirigente sanjuanino y de su ladero, Pablo Toviggino, en la causa por presunta retención de aportes patronales por más de $19.300 millones.

Desde las oficinas del Monumental aseguran que la determinación no fue intempestiva, sino el resultado de un malestar que venía creciendo. De hecho, en el último tiempo ya habían advertido a las autoridades de AFA que el club evaluaba dar un paso al costado en desacuerdo con la forma de actuar del presidente y del Comité Ejecutivo, el órgano encargado de “aprobar” sus lineamientos.

“El Club ha promovido de forma permanente, entre otras cosas, la necesidad de consolidar una competencia profesional con un torneo de 20 equipos, acompañado por una generación de recursos que permita el crecimiento del conjunto de los clubes que integran nuestro fútbol. Asimismo, River Plate ratifica su histórica defensa del modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y, al mismo tiempo, expresa su reconocimiento a la Asociación del Fútbol Argentino en la defensa del régimen de aportes previsionales vigente para la actividad”, señala el escrito con el que River buscó marcar distancia tanto de la gestión de Tapia como de eventuales disputas políticas y judiciales.

El presidente de River, Stefano Di Carlo La Nacion

Hasta hoy, el vínculo entre el club y la AFA se canalizaba a través de Ignacio Villarroel, vice segundo de la institución, y de Pablo Toviggino. En sus cuatro meses de gestión, el presidente Stefano Di Carlo prefirió mantenerse al margen, más allá de que Tapia formó parte de su acto de asunción en River e incluso le entregó una placa de reconocimiento por su triunfo en las elecciones.

En la línea sucesoria que va de Rodolfo D’Onofrio a Jorge Brito y, ahora, a Di Carlo, los distintos presidentes de River mantuvieron diferencias con la gestión de Tapia, aunque de maneras distintas. El empresario banquero sostuvo un lazo cordial: pese a que en más de una ocasión se manifestó en contra de decisiones como el torneo de 30 equipos, el sistema de descensos o los cambios de reglamento a mitad de temporada, no llegó a un quiebre institucional. Con Di Carlo, en cambio, el distanciamiento fue mayor. Un ejemplo se dio poco después del inicio de su mandato, cuando Villarroel denunció públicamente que no había existido votación para otorgarle el título a Rosario Central: “River no votó porque no hubo votación; se mencionó un reconocimiento a Rosario Central, pero no se puso formalmente a consideración”.

Tapia, presidente de la AFA, junto lo muestran junto con Alejandro Domnguez (Conmebol), Stefano Di Carlo y Gianni Infantino (FIFA)

Si bien la primera reacción en Viamonte fue restarle importancia a la salida de River del Comité, con el argumento de que la mayoría de los clubes sigue encolumnada con el liderazgo de Tapia -los mismos que, de hecho, propusieron el paro en señal de respaldo al presidente—, puertas adentro también reconocen que la decisión puede traer consecuencias y animar a otros clubes a expresar sus reparos.

Estudiantes, con Juan Sebastián Verón a la cabeza, aparece desde hace años como el principal foco opositor, aunque el club continúa participando de manera regular en las reuniones de la AFA y de la Liga Profesional. Talleres, con Andrés Fassi, también adoptó durante un período una postura crítica, hasta que los problemas con el descenso derivaron en un cambio de actitud: el dirigente cordobés terminó convocando a una conferencia de prensa para disculparse por sus declaraciones contra Tapia, aunque su figura sigue generando resistencia.

En ese sentido, Racing emerge como otro de los actores de peso que podrían alinearse detrás del Millonario. La Academia fue uno de los pocos clubes que no se pronunciaron públicamente a favor del paro, junto con la entidad de Núñez, Estudiantes, Talleres, Vélez, Huracán y Tigre. En su caso, el texto -que ya estaba redactado- no se publicó cuando observaron la reacción en las redes sociales de los hinchas de otros equipos.

Juan Sebastin Vern, presidente de Estudiantes de La Plata, acaso el mayor opositor a la gestin de Tapia La Nacion

De acuerdo con fuentes del club, hoy no se vislumbra un escenario de fractura, por más que Diego Milito no comulgue con muchas de las decisiones de Tapia ni esté de acuerdo con sus formas y procedimientos. El ídolo, que lleva un año y tres meses de gestión, entiende que no es momento de aislarse, más allá de las discrepancias: por un lado, por el temor a eventuales represalias en un contexto de fuerte cercanía entre Tapia y Víctor Blanco, expresidente de Racing y rival político del Príncipe -por algo, sospechan en Avellaneda, no avanzó el intento de auditoría sobre la gestión anterior-; y, por otro, porque considera que todavía no acumuló los resultados suficientes en su gestión que le den respaldo para dar ese paso. Para cuestiones urgentes, Milito cuenta con una carta fuerte: su llegada directa con Gianni Infantino, presidente de FIFA y reconocido fanático del Inter, que tiene al exdelantero como uno de sus grandes ídolos.

Aun así, tras las tensiones que generó la disputa por el pase de Maximiliano Salas, las dirigencias de Racing y River volvieron a acercarse en el último tiempo, ya que comparten una visión similar de gestión. Boca, por su parte, mantiene una posición cercana a la neutralidad: comparte con Tapia más adversarios que coincidencias. Independiente es encabezado por un dirigente del riñón del PRO, Néstor Grindetti, aunque mantiene con Tapia una relación con vaivenes. San Lorenzo, en tanto, conserva su plantel al día gracias a la asistencia económica de la AFA, por lo que su respaldo a la conducción actual trasciende la coyuntura.

Pese a eso, la ruptura de River puede marcar, a futuro, un cambio de paradigma. El mapa político de la AFA empieza a moverse. Y Tapia, jaqueado por la Justicia, deberá enfrentar ahora una fisura interna que puede desatar réplicas.