Cambios de handicaps en polo: Antonio Heguy a 9, Nero perdió el 10 y Mía Cambiaso llegó a la valorización perfecta

Si había un “voto cantado” en las modificaciones de handicap que a fin de año realiza la Asociación Argentina de Polo era el de Antonio Heguy, a quien sus 8 goles ya le quedaban cortos durante la Triple Corona a simple vista. El N° 2 de Ellerstina Indios Chapaleufú, finalista de Palermo y del Abierto de Tortugas, fue ascendido a 9 goles, por lo que su formación, confirmada para 2026, ascenderá a 37 goles de handicap, consolidándose como el segundo conjunto del alto handicap detrás del ganador de la Triple Corona, La Natividad La Dolfina.

En materia de bajas, el polo argentino perdió a uno de sus 10 goles y uno de los mejores jugadores de los últinos 20 años: Juan Martín Nero. El trenquelauquense, 12 veces campeón del Abierto de Palermo y que conquistó la Triple Corona en cuatro oportunidades, fue parte este año del conjunto de UAE Polo, finalista en Hurlingham y semifinalista del Argentino Abierto. Tenía los 10 goles desde 2008, cuando logró su primer título en Palermo, es decir, desde hace 17 años. Ya en 2026, será parte de un nuevo proyecto: el regreso de la organización Las Monjitas, que tendrá un total de 35 goles.

Con 22 años, Antonio Heguy fue uno de los mejores jugadores de la Triple Corona Christian Grosso - LA NACION

En rigor, en esta primera Triple Corona bajo la nueva conducción de la AAP que encabeza Benjamín Araya, no hubo movimientos masivos en las valorizaciones de los principales equipos. Sí, coincidentemente con las buenas producciones de jugadores jóvenes en permanente evolución, hubo varios ascensos muy meritorios. Por ejemplo, los de los chicos de La Zeta Kazak, que llegó desde la clasificación: hablamos de Lorenzo Chavanne y de Beltrán Laulhé, que en 2026 jugarán con 8 goles de handicap. Ese equipo, que irá de nuevo a la clasificación, tendrá ahora 34 goles.

Juanma Nero perdió sus 10 goles luego de 17 años: en 2026 xerá parte de Las Monjitas Santiago Filipuzzi

Hubo más subas a 8 goles: las de Paco de Narváez y de Felipe Vercellino, mientras que de 6 a 7 pasaron Louis Hine, Kristos Magrini, José Riglos (n) e Ignacio Viana.

Como curiosidad en los descensos, además del de Nero también sufrieron una merma en su valorización otros dos destacados backs: el sudafricano Ignatius Du Plessis y Jerónimo del Carril, que bajaron de 9 a 8. Du Plessis, que actuó en La Irenita La Hache, será parte de La Dolfina II el año próximo, mientras que Del Carril continuará en La Ensenada. Y de 8 a 7 también descendieron el brasileño Rodrigo Ribeiro de Andrade y el uruguayo Alejo Taranco.

Con la baja de Nero, el polo argentino queda ahora con seis jugadores con 10 goles: Adolfo Cambiaso, padre e hijo; Camilo y Bartolomé Castagnola (h.), Facundo Pieres y Pablo Mac Donough.

Mía Cambiaso en acción durante la final del Argentino Abierto femenino ganado por La Dolfina Hernán Zenteno - La Nación

Otro 10 en la familia Cambiaso

En medio de la euforia por la Triple Corona ganada por Adolfo Cambiaso, padre e hijo, junto a los hermanos Camilo y Barto Castagnola, todos poseedores de 10 goles, la familia tendrá una nueva integrante con la valorización perfecta. Tras conquistar por quinta vez el Argentino Abierto femenino con el equipo de La Dolfina, Mía Cambiaso llegó a los 10 goles en la clasificación de la categoría de mujeres. Esta temporada, vale recordar, Mía también se adjudicó el British Open, uno de los torneos más tradicionales de Europa, en compañía de su padre.

En esta categoría se registraron 49 cambios (48 alzas y 1 baja). Otras modificaciones relevantes fueron las de Catalina Lavina, de 8 a 9; Maitena Marré y Elena Venot pasaron de 7 a 8, mientras que Micaela Saracco avanzó de 6 a 7. En tanto, la única baja y muy importante, fue la de la británica Nina Clarkin, una de las animadoras de las competencias en la Argentina y en el mundo: descendió de 9 a 8.

Mía Cambiaso (la segunda desde la izquierda) coronó un año inolvidable: título del British Open, campeona de Palermoi y 10 dfe handicap Hernán Zenteno - La Nación

Los equipos confirmados, al día

La final del Abierto de Palermo en la que La Natividad La Dolfina derrotó a Ellerstina Indios Chapaleufú por 17-13 se jugó el domingo 7 de diciembre y en 48 horas se produjeron unas pocas confirmaciones (precisamente la de los finalistas) y hubo un rearmado de alineaciones masivo para 2026. Lo mismo había ocurrido doce meses atrás, cuando los Cambiaso conformaron el nuevo conjunto familia con los Castagnola.

¿Cómo quedaron entonces en materia de handicaps los equipos confirmados (algunos todavía sin nombre) para la próxima temporada? Veamos.

La Natividad-La Dolfina: Camilo Castagnola, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 10; Adolfo Cambiaso (h.), 10, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total: 40.

Ellerstina-Indios Chapaleufú: Facundo Pieres, 10; Antonio Heguy, 9; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Cruz Heguy, 9. Total: 37.

Las Monjitas: Rufino Bensadón, 8; Lucas Monteverde (n.), 9; David Stirling, 9, y Juan Martín Nero, 9. Total: 35.

¿La Ensenada?: Juan Britos, 8; Diego Cavanagh, 8; Juan Martín Zubía, 9, y Jerónimo del Carril, 8. Total: 33.

La Hache: Benjamín Panelo, 8; Carlos María Ulloa, 7; Hilario Ulloa, 9, y Tomás Panelo, 9. Total: 33.

[sin nombre]: Victorino Ruiz Jorba, 8; Gonzalo Ferrari, 8; Francisco Elizalde, 9, y Teodoro Lacau, 8. Total: 33.

[sin nombre]: Bautista Bayugar, 8; Alfredo Bigatti, 8; Joaquín Pittaluga, 8, e Ignacio Laprida, 8. Total: 32.

¿La Aguada?: Facundo Cruz Llosa, 8; Kristos Magrini, 7; Pedro Zacharias, 8, y Felipe Vercellino, 8. Total: 31.

Clasificación

¿La Irenita?: Pablo Pieres, 9; Paco de Narváez, 8; Pablo Mac Donough, 10, y Matías Mac Donough (h.), 7. Total: 33.

La Zeta-Kazak: Lorenzo Chavanne, 8; Beltrán Laulhé, 8; Guillermo Caset, 9, y Nicolás Pieres, 9. Total: 34.

La Dolfina II: Lucas Criado (h.), 8; mariano González (h.), 8; Isidro Strada, 8, e Ignatius Du Plessis, 8. Total, 32