"Poroto" y Adolfo, dos referentes de La Dolfina de visita en Ellerstina. Crédito: Guadalupe Aizaga / 55° AB. JOCKEY CLUB

Gonzalo Capozzolo 20 de septiembre de 2019

No era un partido más. La semifinal del Abierto de Jockey Club entre Ellerstina Pilot y La Dolfina, que por el mal estado de las canchas del club organizador se jugó en el predio de la familia Pieres, marcaba el regreso oficial de Adolfo Cambiaso a las instalaciones del club en que explotó como polista y con el que a principios de siglo mantuvo una tensa relación. Los tiempos cambiaron, las heridas fueron cerrándose y hoy entre los archirrivales de la Triple Corona existe un buen vínculo. Claro que una vez que empezó a correr la bocha se jugó con dientes apretados y mucha intensidad.

La vuelta de Cambiaso no pasó inadvertida para nadie en General Rodríguez. El público concurrió en buena cantidad, aunque se notó que había mayoría local: celebraba solamente los goles de La Z. Tampoco para Facundo, que supo compartir la camiseta argentina con Adolfito contra Inglaterra, fue un día común. Buen anfitrión, fue a saludarlo en los palenques antes del juego y se comprometió a llevarlo a recorrer las instalaciones del club después del partido. "Es lindo que venga porque desde hacía mucho no lo hacía y hay muchas cosas nuevas que quiero mostrarle. Seguramente iré a tomar unos mates con él y con Diego [Cavanagh], que también es mi amigo", contó el capitán de Ellerstina.

La semifinal fue cambiante. Ellerstina empezó mejor, La Dolfina la dio vuelta e incluso parecía que se repetiría lo de la definición del Abierto de San Jorge (9-7 para Cambiaso y compañía, en Palermo), pero los Pieres equilibraron y en el cierre se mostraron más eficaces y ordenados. Fue 13-12 para La Z, que jugará mañana la final contra La Dolfina Valiente, otro de los cuatro equipos que presentó el club de Cañuelas en el certamen.

Ataca Gonzalo Pieres (h.), defiende Adolfo Cambiaso (h.); esta vez, ganó el de Ellerstina. Crédito: Guadalupe Aizaga / 55° AB. JOCKEY CLUB

"Esta vez jugamos más rápido, arriesgando muchas pelotas. Nos sacaron tres goles de ventaja en el segundo chukker, que contra ellos son difíciles de remontar, pero emparejamos y lo llevamos así hasta el final, que era nuestra idea", analizó Facundo, el máximo goleador del encuentro, con 10 tantos. Hacia el final del quinto de los seis chukkers, cuando Ellerstina ganaba por un gol y La Dolfina tenía un penal de 40 yardas. Facundo atajó y en el contragolpe estiró la ventaja. "Eso nos ayudó mucho anímicamente", añadió quien tras el partido se puso hielo en un hombro. El back había sufrido una caída en el debut en torneo, contra Chapaleufú.

La presencia de un jugador de 0 goles, el patrón Curtis Pilot, obligó a los Pieres a un esfuerzo mayor en la cancha. "Tenemos que jugar un polo más arriesgado y hay que multiplicarse. Muchas veces hay que marcar de a dos y eso nos salió bien, pero en los mano a mano ellos hicieron diferencia. Curtis nos ayudó en el ataque porque sacó a Jejo [Taranco] para que nosotros recibiéramos mejor", sostuvo Gonzalo Pieres (h.), que agregó: "Si me decías que íbamos a ganar, lo habría visto como algo muy difícil".

Tras la derrota, Cambiaso se quedó un largo rato sentado en los palenques, con un cuello que le tapaba parte de la cara, observando la cancha. Al lado estaba su hijo, Poroto, que otra vez jugó con solidez a pesar de sus 13 años, aunque por un error sobre el final recibió un fuerte reto de su padre. El chico anotó tres goles y soportó muy bien los roces con sus rivales.

"Jugar como local nos motivó muchísimo. No quería perder acá", declaró, enfático, Facundo, el líder de un conjunto que tiene por delante a otro La Dolfina, también muy fuerte: el de David Stirling, Pablo Mac Donough, Juan Martín Nero, y el patrón Bob Jornayvaz.

Facundo Pieres a todo galope; La Z defendió su "localía" con un triunfo por un gol sobre La Dolfina. Crédito: Guadalupe Aizaga / 55° AB. JOCKEY CLUB

La final, el sábado a las 15 en Palermo

Tras la caída de Facundo Pieres que llevó a suspender su cuarto de final, y considerando que su equipo llegó a la final, el desenlace del Abierto de Jockey Ellerstina vs. La Dolfina Valiente será en el Campo Argentino de Polo, no en San Isidro. "No podemos arriesgar nuestro físico; es muy peligroso este deporte como para jugar en una cancha así", había advertido el capitán de La Z.

La síntesis

Ellerstina Pilot (13): Curtis Pilot, 0; Gonzalo Pieres (h.), 9; Nicolás Pieres, 10, y Facundo Pieres, 10. Total: 29.

Curtis Pilot, 0; Gonzalo Pieres (h.), 9; Nicolás Pieres, 10, y Facundo Pieres, 10. Total: 29. La Dolfina (12): Adolfo Cambiaso, 10; Adolfo Cambiaso (h.), 4; Diego Cavanagh, 8, y Alejo Taranco, 8. Total: 30.

Adolfo Cambiaso, 10; Adolfo Cambiaso (h.), 4; Diego Cavanagh, 8, y Alejo Taranco, 8. Total: 30. Progresión: Ellerstina, 3-2, 4-7, 8-8, 10-10, 12-11 y 13-12.

Ellerstina, 3-2, 4-7, 8-8, 10-10, 12-11 y 13-12. Goleadores de Ellerstina: G. Pieres, 3, y F. Pieres, 10 (6 de penal). De La Dolfina: Cambiaso, 3 (1 de penal); Cambiaso (h.), 3; Cavanagh, 3 (1 de penal), y Taranco, 3.

G. Pieres, 3, y F. Pieres, 10 (6 de penal). Cambiaso, 3 (1 de penal); Cambiaso (h.), 3; Cavanagh, 3 (1 de penal), y Taranco, 3. Jueces: Guillermo Villanueva y Martín Goti. Árbitro: Nicolás Scortichini.

Guillermo Villanueva y Martín Goti. Nicolás Scortichini. Cancha: Nº 1 de Ellerstina.