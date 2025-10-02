Abierto de Jockey Club: Pilot venció a Scone con Camilo Castagnola como figura, pese a su malestar

Hizo un rápido movimiento, esquivó la cancelación y sacó un inesperado y certero remate que se clavó pegado a la final de Hurlingham. Gol del Abierto de Jockey. Coml para festejarlo y sentir alivio. Un gol justo, a tiempo, que evitó la ingrata indefinición perpetua del torneo que precede a la Triple Corona y que, con la que concluyó este jueves, cumplió 60 realizaciones.

El sol de agosto es su aliado, pero las lluvias de septiembre se convirtieron hace rato en el más duro adversario por superar por la organización. En esta temporada el programa de partidos corría sobre rieles, pero en el momento menos oportuno, cuando llegaba la hora del encuentro más importante, la gran fiesta polística del club de San Isidro, irrumpió el enemigo climático y postergó dos veces el cruce por la copa, entre los dos mejores equipos de la versión de 2025: Pilot, con los cuatro de siempre, el patrón Curtis Pilot, los hermanos Camilo y Bartolomé Castagnola, y Facundo Pieres, y Scone, con una formación distinta en cada oportunidad.

Bartolomé Castagnola (h.) supera a Tomás y Benjamín Panelo y Félix Esaín; la final tuvo lugar a la mañana para que se superpusiera con compromisos de los protagonistas. Fabián Marelli - LA NACION

En el primer día faltó el patrón, David Paradice, que apareció en la segunda fecha, luego de que lo reemplazara Santino Zedda. En la semifinal fueron bajas Pilot y Adolfo Cambiaso (n.), en tanto que Mia Cambiaso y Félix Esaín cubrieron las vacantes de último momento. Y para la final, volvió a ausentarse ‘Poroto’ Cambiaso y tampoco dieron el presente Paradice y Lucas Monteverde (n.). En sus puestos lucieron la camiseta colorada los hermanos Tomás y Benjamín Panelo.

Sorprendió la jugada del Jockey. Por el día: jueves, diecisiete horas después de que UAE venciera a La Irenita-La Hache en una semifinal del Abierto de Hurlingham, y cincuenta y tres antes de la resolución de ese certamen, con varios protagonistas de Pilot y Scone involucrados en el encuentro decisivo en San Isidro. “No tuvimos mucha opción”, esgrimió Mike Taylor, de la organización del campeonato. “Se jugó a las 11 de la mañana por una cuestión de horarios y compromisos ya asumidos por los jugadores. Además, si lo postergábamos nuevamente y nos agarraba otra lluvia... Por suerte nos tocó un lindo día y pudimos concluir felizmente la versión número 60 del Jockey”, explicó.

Barto Castagnola pecha a su prima Mia Cambiaso, que jugó en lugar del patrón australiano David Paradice. Fabián Marelli - LA NACION

Superior de punta a punta, aunque con un bache en el medio, Pilot se llevó el triunfo por 13-10. Un demoledor comienzo dejó contra las cuerdas al equipo de origen estadounidense. Las veloces combinaciones entre los Castagnola y el despliegue generoso de Facundo Pieres disimularon la presencia errante del polista amateur, generalmente a contramano de las acciones en el campo. De todas maneras, Curtis Pilot, consciente de sus limitaciones, cumplió su cometido: marcar, obstaculizar, incomodar.

Y el mecanismo de relojería se completó con la precisión de Jeta Castagnola cada vez que apuntó al arco. La ventaja de 6-0 al terminar el segundo chukker parecía lapidaria. Imposible de remontar para el cuarteto que lleva por nombre el de una ciudad de Nueva Gales del Sur, Australia, cerca de Ellerston, el club del recordado Kerry Packer. Sin embargo, Scone remontó.

Mia Cambiaso llega antes a la bocha pero Jeta Castagnola marca una supuesta invasión de línea; la delantera de Scone actuó con una venda en el muslo izquierdo. Fabián Marelli - LA NACION

En el cuarto período hubo un atisbo de reacción por parte de Tomás (número 3) y Benjamín Panelo (back). Y en el quinto lo confirmaron. “Se nos vinieron con todo”, reconoció Barto Castagnola antes de la entrega de premios. “Por suerte, en el sexto y el séptimo retomamos el control del juego”, observó Pilot, que por la noche tomará un vuelo de regreso a su país.

El giro inesperado en el desarrollo, primero, y en el marcador, después, tiene una explicación. El campeón pudo sentirse confiado ante la abultada diferencia y, además, era lógico que se tomase un respiro. Los tres jugadores de 10 goles habían hecho un enorme desgaste, subiendo y bajando permanentemente. Ese ir y venir es típico de Jeta, pero esta vez el delantero no disfrutó la soleada mañana. Más bien, la pasó fatal. No jugó mal, y de hecho fue el mejor de los ocho, pero... “Todo el partido se sintió mal”, reveló Pieres. “Sí, me sentí como el c... al principio, y después también…”, contó Camilo. Y Facundo, entre sorprendido y admirado, acotó: “Se sintió mal, pero no se notó”.

Curtis Pilot es abrazado en los palenques; el patrón oriundo de Alabama ganó el Abierto de Jockey, horas antes de volar de regreso a Estados Unidos. LA NACION

Final feliz para el 60º Abierto del Jockey. Justo premio se llevó Pilot y bastante buena actuación redondeó Scone, sobreponiéndose a las adversidades: lesiones, cambios de último momento, rotura de alguna yegua... El cierre del torneo llevó alivio a los organizadores. El Jockey, acorralado por el agua contra el almanaque, planeó una jugada sobre la marcha. Esquivó la cancelación y clavó una buena decisión. Gol del Jockey. Campeón Pilot. Y la temporada de primavera sigue su curso sin pendientes.

Síntesis de Pilot 13 vs. Scone 10