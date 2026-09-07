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Arranca el 61° Abierto del Jockey Club con el regreso de Bartolomé Castagnola... ¡a los 56!
En San Isidro comienza el certamen que abre la temporada por la Triple Corona
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Llegó la hora del mejor polo del mundo. El alto hándicap argentino inaugura esta tarde de martes su temporada de primavera. Y la función inicial es, como de costumbre, en San Isidro, con la disputa del 61° Abierto del Jockey Club. A continuación de este certamen tendrá su espacio el Abierto del Club San Jorge, en Hurlingham, y luego, la bocha rodará por la Triple Corona. La más prestigiosa serie de torneos del circuito mundial abarca los abiertos del Hurlingham Club, por la Copa Ayrshire; el de Tortugas, por la Copa Emilio de Anchorena, y el Argentino Abierto.
La presente edición del Jockey reúne a cinco equipos, cuyas valorizaciones van desde los 34 a los 28 goles y todos los partidos tendrán como escenario las canchas del club. Entre los jugadores participantes, se destacan varios de los mejores de la actualidad y una leyenda que regresa al ruedo. Figuras de la talla de los hermanos Bartolomé y Camilo Castagnola, Adolfo Cambiaso (n.) y Pablo Mac Donough, 10 de hándicap los cuatro, más Hilario Ulloa y Juan Martín Nero, ambos con 9, le darán un salto de calidad a la competencia.
Y el tinte emotivo lo aportará la vuelta a la elite del polo de Bartolomé Castagnola. A los 56 años, y con 4 goles de hándicap, Lolo, multi campeón de Palermo, actuará en La Natividad-La Dolfina, junto a sus hijos, Barto y Jeta, y su sobrino Poroto. “La idea fue de Jeta. Los chicos, querían jugar el Jockey para probar algunos caballos. Ellos siempre juegan con un patrón y ahora jugarán con un patrón más viejo, ja, ja, ja”, comenta Lolo en diálogo para LA NACION. “Metralla -así me dice Jeta-, vamos a jugarlo. ¿Cómo no te vas a animar? Dale, dale, me insistieron. Y la verdad, es un placer jugar con ellos. Entrar una vez más a una cancha y disfrutar, es un lujo que me puedo dar. Vamos a ver cómo andamos”, agregó.
Desde las 15 horas, en el único encuentro de la jornada, La Natividad-La Dolfina (34) se enfrentará a Don Ercole (31), conformado por Kristos Magrini, Facundo Llosa, Pedro Zacharías y Felipe Vercellino. El sistema implementado para la ocasión es poco habitual. Cada equipo disputará dos encuentros y, al cabo, la cantidad de puntos obtenidos le dará a cada cual una posición en la tabla. Y de acuerdo con esas posiciones surgirán los semifinalistas. El mejor ubicado se medirá con el cuarto y el segundo contra el tercero, mientras que el quinto quedará automáticamente fuera de carrera.
La Natividad-La Dolfina es el cuarteto de mayor hándicap y principal candidato a llevarse el título, que en la edición anterior se adjudicó Pilot, un equipo integrado por los hermanos Castagnola, Facundo Pieres y el patrón norteamericano, Curtis Pilot. En orden decreciente lo siguen: La Irenita (33), con el 75 % de la alineación que buscará el pasaje a Tortugas y Palermo en la clasificación: Pablo Mac Donough, su sobrino Matías, Paco de Narváez, y Beltrán Laulhé en el lugar que más adelante ocupará Pablo Pieres (h.).
Las Monjitas (32), organización que también regresa a las grandes competencias, presenta otro sólido bloque con Rufino Bensadón, Lucas Criado (h.) y una dupla habituada a vestir los mismos colores: Juan Britos y Jerónimo del Carril. De todos ellos, sólo Bensadón estará en la Triple Corona con la organización del colombiano Camilo Bautista. Allí ingresarán Juan Martín Nero, David Stirling (h.) y Lucas Monteverde (n.).
Y, por último, La Fe, el único con un patrón: el francés Louis Devaleix, quien suele animar varios torneos de nuestro país, tanto en la temporada de otoño como en la de primavera. La alineación de La Fe se completa con: Roberto Bilbao, Hilario Ulloa y Juanma Nero.
Llegó la hora del mejor polo del mundo. Arranca el Abierto del Jockey y se inaugura la temporada de primavera. La entrada es libre y gratuita. Y los partidos pueden verse a través de Pololine TV.
Los equipos participantes
- La Natividad-La Dolfina: Camilo Castagnola, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 10; Bartolomé Castagnola (h.), 10, y Bartolomé Castagnola, 4. Total: 34.
- La Irenita: Paco de Narváez, 8; Beltrán Laulhé, 8; Pablo Mac Donough, 10, y Matías Mac Donough (h.) 7. Total 33.
- Las Monjitas: Rufino Bensadón, 8; Juan Britos (h.), 8; Lucas Criado (h.), 8, y Jerónimo del Carril, 8. Total: 32
- Don Ercole: Kristos Magrini, 7; Facundo Llosa, 8; Pedro Zacharías, 8, y Felipe Vercellino, 8. Total: 31.
- La Fe: Louis Devaleix, 4; Roberto Bilbao, 6; Hilario Ulloa, 9, y Juan Martín Nero, 9. Total: 28
El fixture
1° Fecha. Martes 8 de septiembre
- 15 La Natividad-La Dolfina vs. Don Ercole.
2° Fecha. Jueves 10 de septiembre
- 13 Las Monjitas vs. La Natividad-La Dolfina
- 15 La Fe vs. La Irenita
3° Fecha. Sábado 12 de septiembre
- 13 La Fe vs. Don Ercole
- 15 La Irenita vs. Las Monjitas
Semifinales. Miércoles 16 de septiembre
- 13 1° de la Liga vs. 4° de la Liga
- 15 2° de la Liga vs. 3° de la Liga
Final. Sábado 19 de septiembre
- 15 Ganador Semifinal 1 vs. Ganador Semifinal 2
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