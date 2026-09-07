Arranca el 61° Abierto del Jockey Club con el regreso de Bartolomé Castagnola... ¡a los 56!

Llegó la hora del mejor polo del mundo. El alto hándicap argentino inaugura esta tarde de martes su temporada de primavera. Y la función inicial es, como de costumbre, en San Isidro, con la disputa del 61° Abierto del Jockey Club. A continuación de este certamen tendrá su espacio el Abierto del Club San Jorge, en Hurlingham, y luego, la bocha rodará por la Triple Corona. La más prestigiosa serie de torneos del circuito mundial abarca los abiertos del Hurlingham Club, por la Copa Ayrshire; el de Tortugas, por la Copa Emilio de Anchorena, y el Argentino Abierto.

La presente edición del Jockey reúne a cinco equipos, cuyas valorizaciones van desde los 34 a los 28 goles y todos los partidos tendrán como escenario las canchas del club. Entre los jugadores participantes, se destacan varios de los mejores de la actualidad y una leyenda que regresa al ruedo. Figuras de la talla de los hermanos Bartolomé y Camilo Castagnola, Adolfo Cambiaso (n.) y Pablo Mac Donough, 10 de hándicap los cuatro, más Hilario Ulloa y Juan Martín Nero, ambos con 9, le darán un salto de calidad a la competencia.

Adolfo Cambiaso @adolfocambiasso1

Y el tinte emotivo lo aportará la vuelta a la elite del polo de Bartolomé Castagnola. A los 56 años, y con 4 goles de hándicap, Lolo, multi campeón de Palermo, actuará en La Natividad-La Dolfina, junto a sus hijos, Barto y Jeta, y su sobrino Poroto. “La idea fue de Jeta. Los chicos, querían jugar el Jockey para probar algunos caballos. Ellos siempre juegan con un patrón y ahora jugarán con un patrón más viejo, ja, ja, ja”, comenta Lolo en diálogo para LA NACION. “Metralla -así me dice Jeta-, vamos a jugarlo. ¿Cómo no te vas a animar? Dale, dale, me insistieron. Y la verdad, es un placer jugar con ellos. Entrar una vez más a una cancha y disfrutar, es un lujo que me puedo dar. Vamos a ver cómo andamos”, agregó.

Desde las 15 horas, en el único encuentro de la jornada, La Natividad-La Dolfina (34) se enfrentará a Don Ercole (31), conformado por Kristos Magrini, Facundo Llosa, Pedro Zacharías y Felipe Vercellino. El sistema implementado para la ocasión es poco habitual. Cada equipo disputará dos encuentros y, al cabo, la cantidad de puntos obtenidos le dará a cada cual una posición en la tabla. Y de acuerdo con esas posiciones surgirán los semifinalistas. El mejor ubicado se medirá con el cuarto y el segundo contra el tercero, mientras que el quinto quedará automáticamente fuera de carrera.

Facundo Pieres Rodrigo Néspolo

La Natividad-La Dolfina es el cuarteto de mayor hándicap y principal candidato a llevarse el título, que en la edición anterior se adjudicó Pilot, un equipo integrado por los hermanos Castagnola, Facundo Pieres y el patrón norteamericano, Curtis Pilot. En orden decreciente lo siguen: La Irenita (33), con el 75 % de la alineación que buscará el pasaje a Tortugas y Palermo en la clasificación: Pablo Mac Donough, su sobrino Matías, Paco de Narváez, y Beltrán Laulhé en el lugar que más adelante ocupará Pablo Pieres (h.).

Las Monjitas (32), organización que también regresa a las grandes competencias, presenta otro sólido bloque con Rufino Bensadón, Lucas Criado (h.) y una dupla habituada a vestir los mismos colores: Juan Britos y Jerónimo del Carril. De todos ellos, sólo Bensadón estará en la Triple Corona con la organización del colombiano Camilo Bautista. Allí ingresarán Juan Martín Nero, David Stirling (h.) y Lucas Monteverde (n.).

Juanma Nero

Y, por último, La Fe, el único con un patrón: el francés Louis Devaleix, quien suele animar varios torneos de nuestro país, tanto en la temporada de otoño como en la de primavera. La alineación de La Fe se completa con: Roberto Bilbao, Hilario Ulloa y Juanma Nero.

Llegó la hora del mejor polo del mundo. Arranca el Abierto del Jockey y se inaugura la temporada de primavera. La entrada es libre y gratuita. Y los partidos pueden verse a través de Pololine TV.

Los equipos participantes

La Natividad-La Dolfina: Camilo Castagnola, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 10; Bartolomé Castagnola (h.), 10, y Bartolomé Castagnola, 4. Total: 34.

Camilo Castagnola, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 10; Bartolomé Castagnola (h.), 10, y Bartolomé Castagnola, 4. Total: 34. La Irenita: Paco de Narváez, 8; Beltrán Laulhé, 8; Pablo Mac Donough, 10, y Matías Mac Donough (h.) 7. Total 33.

Paco de Narváez, 8; Beltrán Laulhé, 8; Pablo Mac Donough, 10, y Matías Mac Donough (h.) 7. Total 33. Las Monjitas: Rufino Bensadón, 8; Juan Britos (h.), 8; Lucas Criado (h.), 8, y Jerónimo del Carril, 8. Total: 32

Rufino Bensadón, 8; Juan Britos (h.), 8; Lucas Criado (h.), 8, y Jerónimo del Carril, 8. Total: 32 Don Ercole: Kristos Magrini, 7; Facundo Llosa, 8; Pedro Zacharías, 8, y Felipe Vercellino, 8. Total: 31.

Kristos Magrini, 7; Facundo Llosa, 8; Pedro Zacharías, 8, y Felipe Vercellino, 8. Total: 31. La Fe: Louis Devaleix, 4; Roberto Bilbao, 6; Hilario Ulloa, 9, y Juan Martín Nero, 9. Total: 28

El fixture

1° Fecha. Martes 8 de septiembre

15 La Natividad-La Dolfina vs. Don Ercole.

2° Fecha. Jueves 10 de septiembre

13 Las Monjitas vs. La Natividad-La Dolfina

15 La Fe vs. La Irenita

3° Fecha. Sábado 12 de septiembre

13 La Fe vs. Don Ercole

15 La Irenita vs. Las Monjitas

Semifinales. Miércoles 16 de septiembre

13 1° de la Liga vs. 4° de la Liga

15 2° de la Liga vs. 3° de la Liga

Final. Sábado 19 de septiembre