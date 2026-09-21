Arranca el sueño de la Triple Corona: la acción del mejor polo empieza con el Abierto de Hurlingham

La espera terminó. El tiempo, veloz, fue volteando de a una las hojas del calendario. Vibró con la temporada de Palm Beach, al comienzo del año. Se impregnó del glamour de las copas inglesas. Paseó a gusto por el polo veraniego de Sotogrande. Miró de soslayo otros destacados torneos europeos. Y, finalmente, llegó el momento de la Argentina, para que todos los aficionados al deporte de la bocha y el taco se regodeen, hasta diciembre, con el nivel de excelencia que este juego alcanza con nuestra inigualable Triple Corona.

Este martes, por la tarde, arranca la trilogía. En las canchas del predio de la Asociación Argentina de Polo en Pilar se pondrá en marcha el 133° Abierto de Hurlingham, donde participarán ocho equipos de entre 31 y 40 goles de hándicap. El mejor polo del mundo en su máxima expresión. En quince días será el turno del Abierto de Tortugas y, un mes después, el del Argentino Abierto, el objetivo principal de todas las organizaciones. Pero ahora, la atención del planeta polo se centra en Hurlingham, el certamen del club de 138 años de vida. Impulsado y promovido por el inglés John Ravenscroft, quien ideó la creación de la institución en 1888 junto a otros miembros de la comunidad británica en Argentina.

Barto Castagnola, otra de las figuras de La Natividad-La Dolfina Rodrigo Néspolo

Apretado por el calendario, y al igual que en 2025, este torneo se disputará bajo el método de knock-out directo. Diferenciándose, en este sentido, de Tortugas y de Palermo, que contarán con dos equipos más, provenientes de la clasificación, y que empleará el sistema de zonas, a la americana. Hurlingham ofrece dos caminos para consagrarse campeón. La vía directa, y principal, destinada a los cuatro equipos ganadores en la fecha inicial, que premia al mejor con la Copa The Ayrshire, el nombre de un histórico condado del suroeste escocés, ligado a los fundadores del club. Y el camino alternativo, queda reservado a las cuatro formaciones vencidas en el primer partido, quienes intentarán levantar el trofeo asignado: la Copa Drysdale, así denominado para honrar la memoria de John Drysdale, uno de los fundadores del Hurlingham Polo Club y hombre de vital importancia en los orígenes del polo aquí.

La Copa The Ayrshire será defendida por su actual poseedor, La Natividad-La Dolfina, manteniendo la misma alineación, el único cuarteto de valorización perfecta: 40 goles. Y la Drysdale... habrá que ver. Porque nadie pretende perder de entrada, aunque algunos participantes saben que cuentan con más posibilidades de pelear por la copa subsidiaria que por la principal. Actualmente, esta copa permanece bajo la custodia de La Ensenada, alineación que presenta una variante en 2026: Diego Cavanagh en lugar de Alfredo Bigatti. Estas dos finales, a jugarse en días distintos (la Drysdale el jueves 1° de octubre y la Ayrshire el sábado 3) son los únicos encuentros programados para disputarse en Hurlingham; el resto se llevarán a cabo en Pilar, en el Predio Alfredo Lalor.

Cruz Heguy, el back de Ellerstina-Indios Chapaleufú Rodrigo Néspolo

El campeón vigente, con Adolfito Cambiaso, su hijo Poroto y sus sobrinos Bartolomé y Camilo Castagnola, es el máximo candidato a subir al escalón más alto del podio. Y su estreno será el primer partido del certamen, a partir de las 13.30, frente a La Aguada, un viejo nombre con nuevos hombres: Bautista Bayugar, Alfredo Bigatti, Joaquín Pittaluga e Ignacio Laprida. A continuación, saldrán a la cancha Las Monjitas y La Ensenada. Y al día siguiente se completará la fecha con los cruces entre: Ellerstina-Indios Chapaleufú vs. Don Ercole, a primera hora, y luego, La Hache contra Hiper Polo. El subcampeón de la temporada anterior ya no forma parte de la Triple Corona: UAE Polo, sus integrantes se dispersaron por diferentes organizaciones.

La espera terminó. El tiempo voló. Atravesó todo el calendario y llegó el turno de la Triple Corona argentina. El mejor polo del mundo. Pase, lo estábamos esperando.

Rufino Bensadón, al frente de Las Monjitas Hernán Zenteno - La Nación

Las formaciones para la Triple Corona 2026

La Natividad-La Dolfina: Camilo Castagnola, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 10; Adolfo Cambiaso (h.), 10, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total: 40.

Camilo Castagnola, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 10; Adolfo Cambiaso (h.), 10, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total: 40. Ellerstina-Indios Chapaleufú: Facundo Pieres, 10; Antonio Heguy, 9; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Cruz Heguy, 9. Total: 37.

Facundo Pieres, 10; Antonio Heguy, 9; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Cruz Heguy, 9. Total: 37. Las Monjitas: Rufino Bensadón, 8; Lucas Monteverde (n.), 9; David Stirling, 9, y Juan Martín Nero, 9. Total: 35.

Rufino Bensadón, 8; Lucas Monteverde (n.), 9; David Stirling, 9, y Juan Martín Nero, 9. Total: 35. La Hache: Hilario Ulloa, 9; Carlos María Ulloa, 8; Benjamín Panelo, 8, y Tomás Panelo, 9. Total: 34.

Hilario Ulloa, 9; Carlos María Ulloa, 8; Benjamín Panelo, 8, y Tomás Panelo, 9. Total: 34. La Ensenada: Juan Britos, 8; Diego Cavanagh, 8; Juan Martín Zubía, 9, y Jerónimo del Carril, 8. Total: 33.

Juan Britos, 8; Diego Cavanagh, 8; Juan Martín Zubía, 9, y Jerónimo del Carril, 8. Total: 33. Híper Polo Club: Victorino Ruiz Jorba, 8; Gonzalo Ferrari, 8; Francisco Elizalde, 9, y Teodoro Lacau, 8. Total. 33.

Victorino Ruiz Jorba, 8; Gonzalo Ferrari, 8; Francisco Elizalde, 9, y Teodoro Lacau, 8. Total. 33. La Aguada: Bautista Bayugar, 8; Alfredo Bigatti, 8; Joaquín Pittaluga, 8, e Ignacio Laprida, 8. Total: 32.

Bautista Bayugar, 8; Alfredo Bigatti, 8; Joaquín Pittaluga, 8, e Ignacio Laprida, 8. Total: 32. Don Ercole: Facundo Llosa, 8; Kristos Magrini, 7; Pedro Zacharias, 8, y Felipe Vercellino, 8. Total: 31.

El programa del Abierto de Hurlingham

Martes 22/9, en Pilar

13.30 La Natividad-La Dolfina vs. La Aguada, cuarto de final

16 Las Monjitas vs. La Ensenada, cuarto de final

Miércoles 23/9, en Pilar

13.30 Ellerstina-Indios Chapaleufú vs. Don Ercole, cuarto de final

16 La Hache vs. Hiper Polo, cuarto de final

Sábado 26/9, en Pilar

13.30 primera semifinal por la copa subsidiaria

16 primera semifinal

Domingo 27/9, en Pilar

13.30 segunda semifinal por la copa subsidiaria

16 segunda semifinal

Jueves 1/10, en Hurlingham

16 final por la copa subsidiaria

Sábado 3/10, en Hurlingham