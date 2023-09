El eufórico abrazo de Novak Djokovic con Matthew McConaughey luego de ganar el US Open

escuchar

Luego de vencer en la final del US Open a Daniil Medvedev, Novak Djokovic protagonizó un eufórico festejo. Mientras iba camino a abrazarse con su equipo y su familia, ocurrió una curiosa situación. El tenista se topó con Matthew McConaughey y lo abrazó con mucha alegría durante unos segundos. El momento fue compartido en cuentas oficiales del torneo en las redes sociales.

El domingo se vivió una nueva jornada de gloria para el serbio. En el Arthur Ashe Stadium, ganó sin mayores problemas ante el ruso Daniil Medvedev, que venía de eliminar a Carlos Alcaraz en un intenso duelo de semifinales. Con una victoria por 6-3, 7-6 y 6-3, Nole se consagró campeón del torneo y alcanzó su Grand Slam N°24.

En medio de la euforia y antes de la ceremonia final del Abierto de los Estados Unidos, se vivió el divertido momento en las tribunas. La grabación, que fue compartida en la cuenta de Instagram del US Open, dura unos 20 segundos y comienza con Djokovic mientras baja escalones rumbo a encontrarse con su equipo y sus seres queridos.

Antes de eso, vio de frente a Matthew McConaughey, quien lo aplaudía. Con mucha euforia y mientras gritaba por su triunfo y nuevo título, el serbio no dudó en abrazarlo. Ante esto, el actor estadounidense sonrió y pareció mostrar sorpresa por el gesto del tenista. Inmediatamente después, Nole se encontró con sus afectos y también les dedicó muestras de cariño.

En los comentarios, muchos se sorprendieron por la presencia del estadounidense en esa parte del estadio y comentaron con humor sobre el encuentro. Además, también se generó polémica y discusión por el hecho de que Djokovic no pudo jugar la edición de 2022, ya que no tenía permitido ingresar a los Estados Unidos por no haberse vacunado contra el Covid.

Lo cierto es que dada esa ausencia, su consagración en esta oportunidad le valió un importante cambio en el ranking. Gracias al nuevo título, superó a Alcaraz y alcanzó nuevamente el primer puesto del ranking ATP.

Además de esta cuestión referida a su actualidad, el torneo obtenido también le significó un nuevo récord para su carrera. Al alcanzar los 24 Grand Slam, se convirtió en soledad en el jugador de la Era Abierta con más consagraciones en este tipo de torneos, tanto en hombres como en mujeres. A pesar de ya ostentaba la marca en el ámbito masculino, por encima de Rafael Nadal y Roger Federer, ahora lo hace a nivel global, ya que superó a Serena Williams, quien ganó 23.

A lo largo de toda la historia del tenis, con este número igualó la marca de Margaret Court y ambos están con 24 majors como los más ganadores de la historia en los torneos más importantes del calendario. En caso de ganar solo uno de los cuatro grandes en 2024, el serbio podría convertirse, con 36 o 37 años, en el nuevo dueño de la marca en soledad.

En cuanto al global, Nole tiene 96 títulos ATP ganados a lo largo de su carrera y la medalla de bronce obtenida en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, competencia en la que luego cayó dos veces consecutivas ante Juan Martín del Potro.