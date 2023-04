Copa República Argentina de polo: con Bartolomé Castagnola (h.), La Natividad perdió por 12 goles en su estreno

escuchar

Como es un torneo que se juega por handicap, en el que los equipos mejores otorgan ventaja a los peores en el tanteador al comenzar los partidos, el Campeonato Nacional Intercircuitos tendría que caracterizarse por resultados parejos. Sin embargo, son bastante comunes las goleadas de los fuertes a los débiles, quizás porque las valorizaciones no reflejan precisamente el nivel de polo de cada protagonista. Pero hay algo que no es nada normal en este comienzo de la rueda final de 2023.

Que los chicos –en poderío– venzan a los grandes por paliza. A los primeros, la modalidad ventaja les da una buena mano, pero de ahí a que superen por buena distancia a los más calificados hay una diferencia. Pasó este miércoles, en la fecha inaugural de la etapa decisiva por la Copa República Argentina, que 16 clubes disputan en el predio de Pilar de la Asociación Argentina de Polo (la final tendrá lugar en Palermo).

Gonzalo Ferrari, de Altamira, se estira para alcanzar a Barto Castagnola, que se escapa con la bocha dominada en Pilar. Matías Callejo - Prensa AAP

Altamira, uno de los cuartetos de menor handicap de la competencia, 16 tantos, se impuso a La Natividad, que presentó 23, la tercera de las calificaciones más altas. En sí mismo no indica nada determinante, porque la ventaja/desventaja equilibra las posibilidades de éxito de los dos equipos. Pero que haya habido 12 goles de margen, y en favor del conjunto más modesto, es toda una rareza.

Máxime cuando en el cuadro perdedor estaba la mayor estrella que está participando en esta rueda final, Bartolomé Castagnola (h.). El 3 de La Natividad usa el mismo color de camiseta y el mismo número –hasta el mismo casco– en la Triple Corona, y en los últimos dos años fue campeón y subcampeón del Abierto de Palermo, además de ganar los otros dos campeonatos de Triple Corona y varios muy trascendentes en el exterior. Empero, eso y su 10 de handicap individual no impidieron no sólo la derrota, sino tampoco la goleada del sorprendente Altamira, un ¡19-7! que casi cuesta creer. El marcador abierto, o sea, sin ventaja, fue de 14-7 para el conjunto de los Laulhé, que –vale enfatizarlo– tiene 16 de valorización contra 21 de La Natividad.

El talentoso Barto contra el pertinaz Gastón Laulhé, que celebró una impensada goleada de Altamira sobre La Natividad en la rueda final por la Copa República. Matías Callejo - Prensa AAP

Ese encuentro tuvo lugar por el grupo 4 de este tramo del certamen, que consta de cuatro zonas, cada una de las cuales determinará un semifinalista. En ese grupo se midieron este miércoles dos clubes de peso, y también se dio un tanteador inesperadamente desequilibrado, aunque no tanto como en la otra cancha: Santa María de Lobos, con 20 de valorización, doblegó por 17-11 (17-10 en el abierto) a Coronel Suárez, de 19, cuya camiseta es la más laureada en el historial del Nacional (16 conquistas).

La otra zona presentó variedad. La Quebrada, con 23 de handicap, le ganó a Loma de Zamora, de 16, por 20 a 12 (20-5), y en el restante choque del día se dio el único mano a mano parejo: Estancia Grande, con 19, triunfó por 17-16 sobre Arelauquen, de 20. En ese enfrentamiento el resultado sin ventaja fue de 16-16. Como si se hubiera llevado toda la cuota de paridad asignada a la fecha.

Una jugada de gol entre Santa María de Lobos y Coronel Suárez, un cruce entre dos clubes importantes del polo argentino; se impuso el primero por un amplio 17 a 11. Matías Callejo - Prensa AAP

El Nacional continuará este jueves, siempre con entrada gratuita en Pilar. El programa prevé para las 13 Pilarchico vs. La Chavita y Washington vs. La Lucila, y para las 15, Venado Tuerto vs. El Faro y Cuatro Vientos vs. Trenque Lauquen, por las zonas 2 y 3.

#CopaRepArgentina



⚡️Triunfos de La Quebrada Synergy Cloning, Estancia Grande, Altamira y Santa María de Lobos en el inicio de la Rueda Final del Torneo Nacional Intercircuitos con Handicap por la Copa República Argentina 🏆 pic.twitter.com/e6o23PmRjO — Asoc. Arg. de Polo (@asocdepolo) April 12, 2023

Las alineaciones

Zona 1

La Quebrada: Simón Zavaleta, 5; Bautista Beguerie, 6; Felipe Martínez Ferrario, 6, y Alejo Aramburu, 6. Total: 23.

Simón Zavaleta, 5; Bautista Beguerie, 6; Felipe Martínez Ferrario, 6, y Alejo Aramburu, 6. Total: 23. Arelauquen: Juan M. Gramajo, 5; Felipe Bargalló, 4; Javier Guerrero, 5, y Juan José Bouquet, 6. Total: 20.

Juan M. Gramajo, 5; Felipe Bargalló, 4; Javier Guerrero, 5, y Juan José Bouquet, 6. Total: 20. Estancia Grande: Joaquín Venturini, 2; Jerónimo Venturini, 5; Franco Gai (h.), 6, y Facundo Retamar, 6. Total: 19.

Joaquín Venturini, 2; Jerónimo Venturini, 5; Franco Gai (h.), 6, y Facundo Retamar, 6. Total: 19. Loma de Zamora: Jaime Tuyá, 3; Tomás Gómez Naar, 3; Octavio Olmedo, 6, y Bautista Bello, 4. Total: 16.

Zona 2

Pilarchico: Mateo Lafuente, 5; Manuel M. Sundblad, 6; Simón Prado, 6, y Tomás Alberdi, 6. Total: 23.

Mateo Lafuente, 5; Manuel M. Sundblad, 6; Simón Prado, 6, y Tomás Alberdi, 6. Total: 23. Venado Tuerto: Simón Pioltino, 2; Juan Zubiaurre, 6; Guillermo Cavanagh (h.), 6, y Alfonso Pieres (h.), 6. Total: 20.

Simón Pioltino, 2; Juan Zubiaurre, 6; Guillermo Cavanagh (h.), 6, y Alfonso Pieres (h.), 6. Total: 20. El Faro Brava P. T.: Francisco Mac Loughlin, 4; Agustín Marcos, 5; Bautista Arrastúa, 6, y Guillermo Mac Loughlin (h.), 4. Total: 19.

Francisco Mac Loughlin, 4; Agustín Marcos, 5; Bautista Arrastúa, 6, y Guillermo Mac Loughlin (h.), 4. Total: 19. La Chavita: Juan G. Urrutibeheity, 1; Gastón Bardengo, 3; Alfredo Bigatti, 9, y Franco Veronessi, 3. Total: 16.

Zona 3

Washington RS: Clara Cassino, 1; Ignacio Acuña, 5; Facundo Sola, 8, y Carlos María Ulloa, 7. Total: 21.

Clara Cassino, 1; Ignacio Acuña, 5; Facundo Sola, 8, y Carlos María Ulloa, 7. Total: 21. Cuatro Vientos: Tomás Ferrari, 3; Lorenzo Chavanne, 4; Santiago Laborde, 6, y Santiago Chavanne, 7. Total: 20.

Tomás Ferrari, 3; Lorenzo Chavanne, 4; Santiago Laborde, 6, y Santiago Chavanne, 7. Total: 20. Trenque Lauquen: Andrés James, 3; Ignacio Arbelbide, 6; Gastón Urturi, 5, y Salvador Jauretche, 5. Total: 19.

Andrés James, 3; Ignacio Arbelbide, 6; Gastón Urturi, 5, y Salvador Jauretche, 5. Total: 19. La Lucila: Pedro F. Courreges, 1; Nicanor Esaín, 3; Alfredo Cappella Barabucci, 8, y Simón Crotto, 4. Total: 16.

Zona 4

La Natividad: Ignacio Velasco Gallo, 4; Ignacio Kennedy, 4; Bartolomé Castagnola (h.), 10, y Santiago Buzzi, 3. Total: 21.

Ignacio Velasco Gallo, 4; Ignacio Kennedy, 4; Bartolomé Castagnola (h.), 10, y Santiago Buzzi, 3. Total: 21. Santa María de Lobos: Gonzalo Di Curcio, 3; Marcos Panelo (h.), 4; Benjamín Panelo, 7, y Mackenzie Weisz, 6. Total: 20.

Gonzalo Di Curcio, 3; Marcos Panelo (h.), 4; Benjamín Panelo, 7, y Mackenzie Weisz, 6. Total: 20. Coronel Suárez: Cristóbal Durrieu, 4; Ramiro Tarayre, 4; Juan E. Harriott, 6, y Santiago Harriott, 5. Total: 19.

Cristóbal Durrieu, 4; Ramiro Tarayre, 4; Juan E. Harriott, 6, y Santiago Harriott, 5. Total: 19. Altamira: Rufino Laulhé, 1; Beltrán Laulhé, 4; Gonzalo Ferrari, 6, y Gastón Laulhé, 5. Total: 16.

LA NACION