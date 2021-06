Del taekwondo al polo: Maitha Mohammed Rashid Al Maktoum, la jequesa que va a jugar la final por la Copa de la Reina contra los Cambiaso en Inglaterra

Como toda la gente que va retomando la normalidad en este fin de pandemia que se presiente en los países más desarrollados, Maitha ha de estar feliz. Porque pudo volver a hacer lo que la fascina: jugar en el polo de alto nivel. Es fanática del deporte, sabe los nombres de una infinidad de caballos... Y el año pasado no tuvo la chance: su papá le dijo que no, que no viajara a Inglaterra para participar en la temporada alta británica. Justo a ella, tan renegadora de la peste, tan reacia a los tapabocas. Tan gustosa de andar con el pelo suelto, sin velo.

Maitha no es una adolescente. No está casada, pero tiene 41 años. Y su papá es Mohammed bin Rashid Al Maktoum, jeque de Dubái y vicepresidente de Emiratos Árabes Unidos. Considerado el hombre más poderoso del país, incluso por encima del presidente Khalifa bin Zayed Al Nahayan, Al Maktoum no le dio vía libre en 2020 a Maitha para que disputara la Copa De la Reina y la Copa de Oro, las más importantes de Europa, a raíz de lo que venía pasando con el coronavirus. Para eso era necesario mover decenas de caballos desde Emiratos hasta Reino Unido, algo que podía sonar inoportuno. Ahora, en 2021, Maitha Mohammed Rashid Al Maktoum está en la final de la primera. Y la jugará el próximo domingo contra el polista más importante del planeta, Adolfo Cambiaso. Un sueño.

"Sheika Maitha" juega al polo desde hace siete u ocho años; tiene 0 goles de handicap. @mmrm1

La jequesa emiratí tiene dos equipos en el más alto polo europeo, y ambos alcanzaron las semifinales por la Copa de la Reina. Ella juega por UAE, con los argentinos Pablo “Polito” Pieres y Tomás Panelo, y el cuadro del certamen le puso enfrente a su UAE II, compuesto por Alfredo Cappella Barabucci y Lucas Monteverde (h.). Ganó el conjunto de Maitha por 13 a 10 y entonces definirá contra el de Adolfito, Scone, que tiene a “Poroto” Cambiaso e Isidro Strada. Ellos vencieron por 11-8 en la otra semifinal a Monterosso, que contó con Ignacio Toccalino y el uruguayo David Stirling.

Adolfo Cambiaso y su hijo, junto a Isidro Strada, juegan por Scone y serán rivales de UAE y de la jequesa Maitha este domingo por la Copa de la Reina. @adolfocambiaso1

El polo, para Maitha, es libertad. Un ambiente en el que se mueve como cualquier persona, muy distinto a esos palacios superlujosos que son cómodos pero que ya cansan si hay que pasar demasiado tiempo en ellos. Avisar si se quiere ir, por ejemplo, a un paseo de compras, ser acompañada por personal de seguridad y tener que volver al palacio terminan siendo algo agobiante. En cambio, concurrir a un lugar abierto, jugar un partido a caballo durante más de una hora, compartir los palenques con los compañeros de equipo y con sus mujeres e hijos, conversar con todos sencillamente... Es otra vida.

A su alteza real no se la identificaría como tal si uno la viera solamente en ese ámbito, el del polo. Hay alguno que otro custodio, sí, pero a cierta distancia. Cualquier desconocido puede charlar en los palenques con ella, que es muy accesible. Si hay una entrega de premios, va caminando al podio como cualquier otro, entre la multitud. La prosapia se luce en su largo nombre y los millones de su familia se notan en la caballada, pero no en Maitha.

Ella es capaz de invitar a alguien que no tiene sangre azul a asistir a la gran Dubai World Cup, una de las principales carreras hípicas de Medio Oriente, como a comer en algún palacio de los Al Maktoum. Lo hace mediante algún intermediario, como un manager, pero es una gustosa anfitriona. Defensora de su padre ante las críticas, que no son pocas en la comunidad internacional (una de las hijas, Latifa, intentó huir pero fue capturada, y desde hace tiempo no hay noticias de ella), Maitha es como la niña mimada del jeque, más allá de la edad que ya tiene.

Al Maktoum pone dos equipos, UAE y UAE II, en la temporada alta británica de polo; ambos, con cuatro jugadores argentinos, llegaron a las semifinales por la Copa de la Reina. @mmrm1

A diferencia de otros patrones del polo británico, no tiene un lote de montados de primer nivel de forma permanente en Inglaterra. Los suyos viajan cada vez. Es un costo, sí. No un problema, claro. Los caballos, en rigor, rodean la vida de la jequesa. Ama el polo, pero los tiene también de salto, en un equipo que compite en varios lugares: Z7, una mezcla de haras y caballeriza.

El clan Al Maktoum, numeroso como toda familia árabe de gran poder adquisitivo, se dedica mucho al endurance, esa suerte de maratón equina que tiene fuerte arraigo en Medio Oriente. Maitha practicaba otras cosas hace un tiempo; era judoca y taekowondista. Y buena: fue representante olímpica de Emiratos Árabes Unidos en Pekín 2008. Algo así como su vecino qatarí Nasser Al-Attiyah, que participó en tiro olímpico en Atlanta 1996, Sydney 2000 (sexto) y Atenas 2004 (cuarto) y a la vez se destaca como piloto de rally y rally-raid, con tres triunfos en el Dakar.

Pero Maitha se hizo polista sólo una vez que dejó las artes marciales. El dolor de espalda desaconsejó que siguiera en esas lides y ella eligió montar, por más que ciertamente el polo no es lo más amigable que existe para con la columna vertebral... Y entonces empezó a tratar de pegarle a la bocha a caballo, hace unos siete u ocho años. Todavía tiene 0 de handicap.

Victoria por la Copa Masters Emaar en Dubái

En algún momento trabó relación con Lucas Monteverde, multicampeón del Argentino Abierto en la primera época dorada de La Dolfina. También lo hizo con otro 10 goles, Pablo Mac Donough, que actuó varios años por UAE. Pero la relación con Monteverde fue más allá. Maitha y la familia de Lucas pasan mucho tiempo juntos. Y la jequesa bancó al hombre de 25 de Mayo en la mala: una rara enfermedad le cristablizaba líquido sinovial en una pierna; esa condromatosis llevó a Lucas varias veces al quirófano y terminó eyectándolo de las canchas.

El Overo UAE Z7, campeón del Palermo femenino, con Monteverde en el podio

Pero su alteza estuvo ahí, respaldándolo, y juntos presentaron más de una vez un equipo en el Argentino Abierto femenino, El Overo UAE Z7. Y no por nada “Lukín”, el primogénito de Monteverde, viste la camiseta de UAE en la temporada británica. Atentos: a los 15 años, tiene 5 goles de valorización. Un caso parecido al de Poroto Cambiaso.

Festejo de equipo y abrazo con Lukín Monteverde

Que sí estará en la final de este domingo. Junto a su papá, Poroto conquistó el año pasado la Copa de Oro del Abierto Británico, pero ésta será su primera definición por la de la Reina, el otro gran trofeo del circuito inglés. Y enfrente estará Maitha. “Sheika” (“Jequesa”), como le dicen los polistas argentinos.

“Es una gran persona. Muy buena patrona. Fanática, fanática de los caballos y del polo. Sabe todos los caballos de todos. Con Lucas [Monteverde] creó una organización muy linda, de buena gente y buenos caballos. Se disfruta jugar con ella. Es una persona muy simple y de gran corazón”, la describió ante LA NACION Polito Pieres, que llegó al paraguas de UAE por su excelente vínculo con Monteverde desde la época de Alegría y por ser primo de los hermanos Panelo, que trabajan casi todo el año con su alteza.

Maitha es, a su vez, amiga de Ali Albwardy, que por muchos años, como dueño del equipo Dubai, fue patrón de Cambiaso. Con ella del otro lado de los throw-ins, ahora Adolfito irá por su 11ª conquista de la Copa de la Reina. “La sheika Maitha puso dos equipos en las semifinales, increíble. No es fácil. El apoyo que le da al polo... ¡El apoyo a Lucas Monteverde! Me pone muy, muy contento por Lucas, por la desgracia que le tocó afrontar... Me pone contento que su hijo esté jugando increíblemente bien y que su organización esté creciendo... Qué bueno lo de Sheika, que siga apoyando a Lucas a full. Me alegra muchísimo”, comentó Cambiaso.

Adolfo Cambiaso ya levantó diez veces la Copa de la Reina; la próxima final puede ser su primera conquista del trofeo con su hijo. Guards Polo Club Official

Este domingo, su majestad Isabel II entregará su copa a su alteza Maitha, jequesa de Dubái, o a Adolfo, rey del polo mundial.

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project