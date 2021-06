Polo. Final de película en Inglaterra: los Cambiaso contra el equipo de una de las mujeres más poderosas y millonarias del mundo

Si hubiera sido el guión para un minidocumental de Netflix, al estilo de “Drive to Survive” de la Fórmula 1, la elección de los personajes de la final de la Queen’s Cup probablemente hubiesen sido los que se dieron en esta versión 2021 de uno de los torneos de mayor tradición del polo internacional. Porque se jugará en el Guards Polo Club, en el predio del Castillo de Windsor, con el tinte adicional que le da la realeza británica. Y también porque tendrá finalistas muy especiales. De un lado, Scone, con Adolfito Cambiaso y su hijo Poroto; del otro, UAE Polo Team, también con argentinos (Polito Pieres, Tomás Panelo), pero con “la patrona” y una de las mujeres más poderosas de Emiratos Árabes Unidos, deportista en varias disciplinas y ex representante olímpica: Sheika Maitha M Rashid Al Maktoum. Para todos, es Sheika Maitha. Es la hija del Sheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, jeque de Dubai y vicepresidente del Primer Ministro de los Emiratos.

La Queen’s Cup es uno de los dos torneos más tradicionales del polo europeo y de la temporada británica. El otro es la Copa de Oro, el British Open. Juegan los mejores del mundo con sus respectivos patrones, empresarios poderosos de distintos países. Es un certamen con límite de handicap: 22 goles. Son 15 equipos, divididos en tres grupos. Generalmente, con dos jugadores top, el patrón y otro de nivel intermedio. Puede haber también formaciones de tres polistas de handicap más repartido. El juego, en general, descansa en los más habilidosos. No es un polo de cuatro contra cuatro como se ve en el alto handicap argentino, y en ese sentido es otra velocidad. A eso se agrega, a veces, el estado de las canchas, en virtud de las inclemencias del clima, algo frecuente en Londres y alrededores.

Adolfo Cambiaso ya ganó 10 veces la Queen's Cup y ahora intentará hacerlo con su hijo Poroto Guards Polo Club Official

Para Cambiaso, la Queen’s Cup es un torneo con los mejores recuerdos. Lo ha ganado en 10 oportunidades y con distintas formaciones, la última de ellas, en 2017 con RH Polo. Pero siempre tiene un motivo más para que cualquiera de sus participaciones sea especial. Con su hijo Poroto, de 15 años, ha ganado el US Open, el British Open, pero todavía no conquistaron juntos la Copa de la Reina. Será esta la gran oportunidad, a sus 46 años. En la semifinal, Scone tuvo a otro argentino determinante: Isidro Strada, quien convirtió nueve de los once goles del equipo, que derrotó por 11-8 a Monterosso, que tuvo como principales figuras a David Pelón Stirling (compañero de Cambiaso en La Dolfina) y a Ignacio Toccalino, acompañados por Mackenzie Weiss. Como detalle, Monterosso llegó invicto a las semifinales, con una marca de 4-0. Scone, en tanto, registraba un 3-1: su única derrota fue precisamente frente a Monterosso (13-12) en la etapa de clasificación.

“Está todo muy parejo, puede ganar cualquiera. Hubo algunas sorpresas en el camino, pero la realidad es esa: no había un gran gran favorito. Por ahí Park Place y King Power tenían un poco más de organización, pero los partidos vienen siendo todos muy parejos. Ojalá podamos ganar alguno de los dos torneos. Está complicado”, había dicho Adolfo Cambiaso antes de las semifinales. Ahora tendrá la chance de buscar su 11° título en el torneo y junto con su hijo. Vale recordar que Isidro “Gordisi” Strada había ganado el año pasado junto con Poroto Cambiaso la Copa Cámara de Diputados y obtenido un lugar en el Abierto de Palermo 2021 con el equipo de Brava.

Adolfito y Poroto Cambiaso, en busca de una nueva consagración internacional @adolfocambiaso1

En la otra semifinal hubo un duelo muy peculiar: los dos equipos de UAE Polo Team, organización que se presentó con gran suceso este año. La victoria quedó en poder del equipo principal (llegó invicto, con un registro de 3-0), el que integra Sheika Maitha, junto con Polito Pieres, Tomás Panelo y Tomás Beresford. Venció por 13-10 a UAE Polo Team II, una formación muy fuerte, con Alfredo Cappella Barabucci, Lucas Monteverde (h.), Hugo Taylor y el chileno Jaime García Huidobro, es decir, sin puntos flojos, que venía de eliminar a Park Place (Facundo Pieres y Juan Britos) en los cuartos de final.

Sheikha tiene 41 años, es apasionada por los caballos, pero también ha mostrado sus destrezas en judo y en taekwondo. De hecho, fue la primera representante olímpica de Emiratos Árabes Unidos: en Pekín 2008, en taekwondo. A través del polo tiene una gran relación con los argentinos y un especial afecto por Lucas Monteverde, ex compañero de Cambiaso en La Dolfina y campeón del Abierto de Palermo en 2005, 2006, 2007 y 2009. Su hijo, Lukin, tuvo una destacada actuación en UAE Polo Team II, que llegó hasta las semifinales.

Sheika Maitha, ex representante olímpica y amante del polo y los caballos @mmrm1

La gran final de la Queen’s Cup se disputará el domingo próximo. El año pasado, el campeón fue Les Lions / Great Oaks, con los argentinos Camilo y Bartolomé Castagnola (h.) y Santiago Laborde. En cuanto al historial de equipos, Scone ya obtuvo la Copa de la Reina en 2019, con Nicolás Pieres en la formación. UAE Polo Team no registra títulos en este certamen.

Estas fueron las formaciones de las semifinales:

Scone: David Paradice 0, Isidro Strada 6, Poroto Cambiaso 6 y Adolfo Cambiaso 10. Total, 22.

Monterosso: Alessandro Bazzoni 1, Mackenzie Weisz 4, Ignacio Toccalino 8 y David Stirling 9. Total, 22.

UAE Polo Team: Sheika Maitha M Rashid Al Maktoum 0, Tomas Beresford 7, Tomas Panelo 6 y Pablo Pieres (h.) 9. Total, 22.

UAE Polo Team II: Hugo Taylor 3, Lucas Monteverde (h.) 5, Alfredo Capella Barabucci 8 y Jaime García Huidobro 6. Total, 22.