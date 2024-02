escuchar

Quedaron atrás los tiempos en los que festejaban juntos. Los Cambiaso, cuando el Poroto, el hijo, empezó a competir internacionalmente en Estados Unidos y en Inglaterra, compartían formación: lo permitía el todavía bajo handicap del heredero. Pero su crecimiento polístico, a niveles supersónicos, fueron modificando las ecuaciones. Los torneos más competitivos afuera son con conjuntos de hasta 22 goles de handicap y hoy en día ya no conviene armar un equipo con dos 10 goles o un 10 y un 9, y un 2 o 3 goles, más el patrón, que suele tener 0 gol. Lo más aconsejable para poder competir con chances reales es repartir los 22 goles entre tres de los componentes.

Entonces, así como pasó en 2023, cuando Adolfito jugó por Valiente y Poroto lo hizo con Scone, padre e hijo desembarcaron en Palm Beach para la Triple Corona americana nuevamente cada uno con su alineación. Aunque usaron combinaciones diferentes para la conformación de sus equipos: uno, “a la moderna”, y otro, “a la vieja usanza”. Pero no necesariamente la opción fue tomada por una cuestión generacional.

Adolfito anda cerca de los 49 y así como los años siguen pasando, lo que no disminuye es su apetito competitivo. Tenga a quien tenga enfrente. Poroto, con 17, está haciendo su camino, cada vez más maduro y dándole la certeza al crack de que el futuro está bien garantizado. Siguen jugando en la Argentina por La Dolfina, donde en 2022 ganaron su primer Abierto de Palermo juntos y en 2023 fueron finalistas, cediendo en la final contra La Natividad, con los primos Castagnola. Y en Estados Unidos, hubo una sorpresa: la presencia de La Dolfina como equipo. Usualmente, representaban a Valiente o a Scone. Alguna vez fueron campeones con Next Generation en Inglaterra. Pero La Dolfina no era parte de los torneos internacionales. Hasta ahora.

Adolfo Cambiaso, MVP de la final, recibe la montura de premio @uspoloassociation

Así las cosas, Adolfito, como eje de Valiente, y Poroto, como la cara fuerte de La Dolfina, arrancaron la temporada americana. Y el destino, sumado a las buenas organizaciones y al aporte de caballos de varios patrones, quiso que tuvieran que definir la primera final de Triple Corona 2024: la CV Whitney Cup. Algo así como el Abierto de Tortugas de la Argentina. Viviendo los días previos con tranquilidad. En el fondo, a la distancia, lamentando un poco que el superclásico del fútbol argentino se disputara en el mismo horario. “Uno de los dos va a ganar mañana. Así que lo mejor es que gane River así estamos contentos los dos”, había dicho Poroto, como humorada, en una nota previa por @clickpolo. Bueno, no hubo celebración futbolera para padre e hijo por el empate en el Monumental, pero sí polística para el padre.

La victoria fue por 12-10 para Valiente, que tuvo el control en buena parte del encuentro, dispuso de ventajas de 6-4 en el half-time, pero que se las vio complicadas en el arranque del sexto y último chukker, cuando La Dolfina, con los goles de Poroto Cambiaso, se había adelantado 10-9 y parecía que se había guardado el remate de la historia. Error: dos goles de Adolfito y un penal de Paquito de Narváez sellaron el triunfo final para Valiente. Dominador de una época en Palm Beach (ganando la Triple Corona incluso), luego un tiempo en pausa por decisión de su patrón, Bob Jornayvaz, y nuevamente en acción desde 2023, con la idea de retomar la senda victoriosa. Campeón repetido en temporadas consecutivas en este torneo, puede decirse que fue un buen comienz

La Dolfina Saudi Polo Team, Finalista del abierto de Palermo 2023. Adolfo Cambiaso (foto), David Stirling, Poroto Cambiaso (foto) y Juan Martín Nero. En La Dolfina Polo Club 29/11/2023 Soledad Aznarez - La Nacion

o.

Para Adolfito Cambiaso, acostumbrado a los números voluminosos, fue la novena conquista de la CV Whitney Cup desde la primera, con Fort Lauderdale en 1991. Luego, la ganó con White Birch en 1995y 1996, con Crab Orchard en 2010 y con Valiente en cinco ocasiones: 2014, 2017, 2018 y 2023.

“Es un orgullo, es muy lindo ver el nombre de La Dolfina compitiendo acá. Es tremendo por lo que representa para la organización. Lo que no es muy cómodo es jugar la final contra...La Dolfina y contra Poroto. Sí, es incómodo por donde lo mire: Es la primera final que jugamos acá en contra”, apunta Adolfito desde Palm Beach a LA NACION, luego de la conquista y mientras miraba la repetición del superclásico que esta vez no había podido seguir en vivo. De alguna manera, no le gusta festejar cuando del otro lado está el hijo. Aunque tiene claro que cuando suceda a la inversa, muy probablemente “me agarre una calentura de aquellas”. Como anécdota, hace unos días, en un video especial para la USPA, padre e hijo compitieron a ver quién enrrollaba más rápido una de las vendas que se les ponen en las patas y manos a los caballos. Y la victoria se decidió por milésimas en favor de Poroto.

El afiche de la final, con los Cambiaso enfrentados @uspoloassociation

La temporada americana se amplió hace algunos años a partir de la creación de la World Polo League (hasta 26 goles), que capta a numerosos de los polistas argentinos de alto handicap. Lo cual abre el abanico laboral para jugadores, petiseros, veterinarios. Abundan los partidos en la zona de Palm Beach y otras localidades. Pero aún así, la Triple Corona americana, organiza por la United States Polo Association (USPA) conserva su jerarquía. Incluso en ocasiones como éstas, donde contó con ocho conjunto participantes, una cantidad menor a otras épocas.

¿A quiénes eligió Adolfito Cambiaso (10) para acompañarlo junto a Jornayvaz (0)? Tomando el “modelo moderno”, optó por Mariano Peke González (hijo de Mariano González y nieto de Daniel), de 7 goles, y por Paquito de Narváez (h.), de 5. Poroto Cambiaso (10), en cambio, se inclinó por “la vieja usanza”: armó dupla defensiva con Tomás Panelo (9), alguien con quien se complementa muy bien y ya tiene varios años de alto handicap en la Argentina, más Dillon Bacon (2) y Quinn Evans (1).

En las otras formaciones estuvieron, por citar a los principales, Facundo Pieres (10), Santos Merlos (6) y Santi Torres (6), en Pilot; Hilario Ulloa (10) y Juan Britos (9), en Park Place; Francisco Elizalde (8), Lucas Díaz Alberdi (6) y Roberto Bilbao (6), en La Fe; Polito Pieres (9), Julián De Lusarreta (7) y Kristos Magrini (6), en Coca Cola; Diego Cavanagh (8), Matías Torres Zavaleta (8) y Segundo Saravi (6), en Tamera, y Tomás García del Río (8), Mariano Obregón (6), Joaquín Avendaño (4) y Timmy Dutta (4), en Dutta Corp.

El duelo previo con las vendas

Camino a la final, Valiente perdió con Coca Cola por 12-10 en el debut, y luego derrotó a Tamera por 12-9, a Park Place por 11-10 y a La Dolfina en la final (12-10). En el caso de La Dolfina, había llegado invicto al match decisivo: venció a Dutta Corp por 14-9, a Pilot 17-12 y a Coca Cola por 13-6.

El año en Estados Unidos arrancó como el 2023: con el padre campeón y elegido MVP de la final. Ahora se viene la USPA Gold Cup, que por un tiempo largo, hasta que apareció el US Open, fue el certamen más importante. El año pasado, el título fue para Scone, con Poroto. Torneos en los que la familia, lo dicen los números, se siente en su salsa. Juntos o separados, la misma ecuación: festejos de campeón.