Doble Corona: los favoritos arrancaron con victorias la ruta hacia Tortugas y Palermo

La bocha también comenzó a rodar en el torneo clasificatorio para los abiertos de Tortugas y Palermo. En la primera fecha ganaron quienes debían ganar. Aquellos equipos que por el hándicap son los principales candidatos, en sus grupos, a llevarse la Copa Remonta y Veterinaria y, así, obtener el pase a las dos últimas gemas de la Triple Corona.

Por la mañana, en la cancha 7 del predio de la Asociación Argentina de Polo, en Pilar, La Irenita venció cómodamente por 17-9 a La Dolfina III, en un encuentro correspondiente a la zona A; pasado el mediodía, en la cancha 5, abriendo la zona B, Ellerstina La Zeta Kazak superó trabajosamente a La Irenita II por 13-10. En los restantes encuentros, Velay derrotó por 17-15 a La Ensenada II por la zona A, y La Dolfina II se impuso por 12-7 a La Matera para completar la B.

Con firmeza, La Irenita (34 goles) dio el primer paso en su trayecto hacia la Doble Corona. Tardó unos minutos en acomodarse sobre la cancha, los iniciales del primer chukker. Luego, bien plantado, fue desarrollando su juego y resolvió tempranamente el asunto. El equipo giró en torno a la sapiencia de Pablo Mac Donough, y sacó diferencias, en gran parte, gracias al despliegue y el taqueo de Matías Mac Donough (h.). El joven Vizcacha se lució en las zonas de definición: las 60 yardas propias, para defender los embates a fondo del rival y, por lo general, sin infracciones.

Paco de Narváez en la lucha junto a Ricardo Garrós (h.) Santiago Filipuzzi

Y también en las 60 yardas contrarias, donde su sorpresiva e incontenible presencia llenó de goles el tanteador. Un sobrio back, con espíritu aventurero, el goleador del encuentro, con nueve gritos, seis de ellos en los penales. Vizcacha primero se preocupó por echarle llave a sus mimbres y luego, con el arco cerrado, y confiando a ciegas en los eficaces relevos de Polito Pieres, en su estreno en la temporada, se desprendió a la ofensiva en cuanta ocasión intuyó que podía hacer daño. “La idea es clasificar y son tres finales. Ahora nos quedan dos”, comentó la joven figura.

La Dolfina III (28 goles), no quiso ser partenaire y se propuso escribir su propio guión. Pero no le alcanzó. Arrancó ordenado, con el uruguayo Alejo Taranco como eje, y con el correr de los chukkers, la superioridad individual y colectiva del adversario lo relegó. También hubo una diferencia en el ensamble, en los desplazamientos y la elaboración de juego. Todo ello producto, entre otras cosas, del rodaje que al ganador del partido le dio la participación -y triunfo- en el Jockey, al 75 por ciento de la formación, donde Beltrán Laulhé cubrió el puesto de Polito Pieres.

La Irenita resolvió con solvencia su debut frente a La Dolfina III Santiago Filipuzzi

A continuación, en la cancha 5, salió al ruedo la formación de mayor hándicap del otro grupo: Ellerstina La Zeta Kazak, como se denomina el equipo de Nicolás Pieres esta temporada, que a diferencia de 2025, cuenta con Guillermo Caset (h.) en el lugar que ocupara David Stirling. Y le costó ganar. La Irenita II lo exigió de entrada, lo preocupó con sus virtudes y explotando los defectos, y promediando el encuentro vaticinar un triunfo de La Zeta significaba una apuesta arriesgada, un pronóstico osado. Nicolás Pieres y compañía lo sabían y reaccionaron a tiempo.

A La Zeta le ganaba el apuro y el desorden. Pieres atrás, el Sapo Caset como armador, tirado atrás, y con Lorenzo Chavanne y Beltrán Laulhé, más volcados al ataque. Pero los cuatro andaban muy aislados entre sí, no coordinaban, no se juntaban y el juego no fluía. A ese desorden le sacaba réditos La Irenita II con su paciencia y su organización. Apretado por el resultado y amenazado por el fantasma de la derrota, La Zeta cambió. Se serenó, se ordenó, el equipo jugó más corto y a partir del sexto chucker impuso su jerarquía individual y sacó adelante un compromiso que lo obligó a dejar el frac y vestirse de fajina para llevarse la victoria.

La Zeta se vio forzado a mejorar en el tramo decisivo para quedarse con un triunfo ajustado Santiago Filipuzzi

La jornada se cerró con un equilibrado duelo entre La Dolfina II (Lucas Criado, Mariano González, Isidro Strada y el sudafricano Ignatius du Plessis) y La Matera (Santiago Cernadas, Guillermo Terrera, Santos Merlos y el norteamericano Jared Zenni), en el cual se impuso el primero por 12-7. Un margen amplio que no refleja la paridad en el trámite y que sí expone la contundencia del ganador en los momentos clave. Tal vez, este haya sido el mejor partido de la jornada de apertura de la clasificación, donde La Irenita y Ellerstina La Zeta Kazak picaron en punta… Pero cuidado con Velay y La Dolfina II.

Si el clima lo permite, la segunda fecha del certamen se realizará el próximo lunes 28, con estos cruces:

La Irenita vs. La Ensenada II

Velay vs. La Dolfina III

Ellerstina La Zeta Kazak vs. La Matera

La Dolfina II vs. La Irenita II

Las s íntesis

La Irenita (17): Pablo Pieres (h.), 9; Paco de Narváez, 8; Pablo Mac Donough, 10, y Matías Mac Donough (h.), 7. Total: 34

La Dolfina III (9): Ricardo Garrós (h.), 7; Ignacio Viana, 7; Alejo Taranco, 7, y Jesse Bray, 7. Total: 28.

Progresión: La Irenita: 2-2, 6-3, 8-5, 12-5, 15-6, 15-9 y 17-9.

La Irenita: 2-2, 6-3, 8-5, 12-5, 15-6, 15-9 y 17-9. Goleadores de La Irenita: Pieres (h.), 2; de Narváez, 4; P. Mac Donough, 2, y M. Mac Donough (h.) 9 (6 de Penal). De La Dolfina III: Garrós (h.), 3; Viana, 4 (2 de penal), y Taranco 2.

Pieres (h.), 2; de Narváez, 4; P. Mac Donough, 2, y M. Mac Donough (h.) 9 (6 de Penal). Garrós (h.), 3; Viana, 4 (2 de penal), y Taranco 2. Amonestado: Paco de Narváez (LI), en el segundo chukker.

Paco de Narváez (LI), en el segundo chukker. Jueces: Gonzalo López Vargas y Nicolás Scortichini

Gonzalo López Vargas y Nicolás Scortichini Árbitro: Martín Inchauspe.

Martín Inchauspe. Cancha: 7 del Predio Alfredo Lalor (Pilar).

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Ellerstina La Zeta Kazak (13): Guillermo Caset (h.), 9; Beltrán Laulhé, 8; Lorenzo Chavanne, 8, y Nicolás Pieres, 8. Total: 33

La Irenita II (10): Santiago Loza, 7; Federico Panzillo, 7; Martín Podestá (h.), 7, y Jacinto Crotto, 7. Total: 28

Progresión: Ellerstina La Zeta Kazak: 1-1, 3-3, 3-5, 6-5, 8-7, 11-9 y 13-10.

Ellerstina La Zeta Kazak: 1-1, 3-3, 3-5, 6-5, 8-7, 11-9 y 13-10. Goleadores de Ellerstina La Zeta Kazak: Caset 3; Laulhé, 2, Chavanne, 5 (2 de penal), y Pieres, 3. De La Irenita II: Loza, 1; Panzillo, 4, y Podestá, 5 (4 de penal).

Caset 3; Laulhé, 2, Chavanne, 5 (2 de penal), y Pieres, 3. Loza, 1; Panzillo, 4, y Podestá, 5 (4 de penal). Jueces: José Ignacio Araya y Matías Baibiene.

José Ignacio Araya y Matías Baibiene. Árbitro: Nicolás Scortichini.

Nicolás Scortichini. Cancha: 5 del Predio Alfredo Lalor (Pilar).

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Velay (17): Facundo Sola, 8; Felipe Miguens, 6; Félix Esaín, 7, y Alfredo Capella, 8. Total: 29.

La Ensenada II (15): José Riglos (h.), 7; Simón Prado, 7; Segundo Bocchino, 7, y Matías Torres Zavaleta, 8. Total: 29

Progresión: Velay: 5-1, 7-3, 8-5, 10-8, 14-8, 15-12 y 17-15.

Velay: 5-1, 7-3, 8-5, 10-8, 14-8, 15-12 y 17-15. Goleadores de Velay : Sola, 12 (11 de penal); Miguens, 1; Esaín, 1; Capella, 2, y 1 de Penal 1. De La Ensenada II: Riglos (h.), 4; Prado, 1; Bocchino, 7 (6 de penal), y Torres Zavaleta, 3.

: Sola, 12 (11 de penal); Miguens, 1; Esaín, 1; Capella, 2, y 1 de Penal 1. Riglos (h.), 4; Prado, 1; Bocchino, 7 (6 de penal), y Torres Zavaleta, 3. Jueces: Guillermos Villanueva y Martín Inchauspe.

Guillermos Villanueva y Martín Inchauspe. Árbitro: Hernán Tasso

Hernán Tasso Cancha: 4 del Predio Alfredo Lalor (Pilar).

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La Dolfina II (12): Lucas Criado (h.), 8; Mariano González (h.), 8; Isidro Strada, 8, e Ignatius du Plessis, 8. Total 32.

La Matera (7): Santiago Cernadas, 7; Guillermo Terrera, 8; Santos Merlos, 7, y Jared Zenni, 7. Total: 29.