El equipo de polo Ellerstina-Indios Chapaleufú visitó Vaca Muerta

Los jugadores se interiorizaron acerca de los procesos que lleva adelante Vista Energy en ese polo energético

El equipo Ellerstina Chapaleufú realizaron una visita especial a Vaca Muerta
Los jugadores del equipo Ellerstina-Indios Chapaleufú realizaron una visita especial a Vaca Muerta, uno de los polos energéticos más importantes de América Latina, ubicado en la Cuenca Neuquina. Acompañados por Miguel Galuccio, presidente de Vista Energy, los hermanos Facundo y Gonzalo Pieres viajaron junto a Cruz y Antonio Heguy para conocer de cerca el trabajo operativo, logístico y tecnológico que impulsa la producción de petróleo y gas no convencional en la región.

Durante la jornada, los deportistas recorrieron instalaciones clave, dialogaron con técnicos y especialistas, y se interiorizaron sobre los procesos que Vista Energy lleva adelante en sus bloques de explotación. La experiencia permitió conectar dos mundos que comparten valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la visión estratégica: el polo de alto rendimiento y la industria energética.

La visita se enmarca en una serie de iniciativas que buscan acercar referentes del deporte y la cultura al corazón productivo del país, destacando el rol de Vista Energy como actor central en el desarrollo de Vaca Muerta y su compromiso con la innovación, la eficiencia y la sustentabilidad.

Facundo Pieres, con La Natividad en la temporada 2024
En lo estrictamente deportivo, se viene la Triple Corona del polo. Y la AAP oficializó los ocho equipos que jugarán Hurlingham, Tortugas y Palermo, las habituales escalas del calendario argentino. La primera cita en Hurlingham arrancará el 23 de septiembre y una de las fusiones es precisamente la de dos clubes históricos como Ellerstina, el sello de la familia Pieres, e Indios Chapaleufú, la marca que identifica a los Heguy.

El regreso triunfal de Facundo Pieres (bicampeón argentino en La Natividad) reúne al delantero con Gonzalo Pieres (h.), que nunca dejó la Z, y con ellos tirarán juntos los jóvenes Antonio Heguy y Cruz Heguy, después de un 2024 de explosión. Esta segunda cooperación Pieres-Heguy en la historia (Gonza, Facu y su hermano Nicolás compartieron la Triple Corona de 2011 con Ignacio, tío de Antonio y de Cruz), el tablero mostrará un 36 como número colectivo.

A diferencia de lo sucedido en 2024, cuando lo hicieron La Natividad y La Dolfina, uno solo contará con la máxima valorización. Y tendrá muchísimo que ver con esos cuadros de Cañuelas, porque Adolfo Cambiaso y “Poroto” Cambiaso se unirán a Bartolomé Castagnola (h.)y Camilo Castagnola y así fusionarán a ambos clubes: “La Dolfina-La Natividad”.

La Irenita-La Hache, otra fusión, suma 37 goles con un medio bravísimo,Hilario Ulloa-Pablo Mac Donough, y extremos que tienen experiencia y alto nivel, Francisco Elizalde y el sudafricano ex campeón de Palermo Ignatius Du Plessis. En cambio,UAE, club nuevo en la Triple Corona, tiene en las puntas sus mayores fortalezas: Pablo Pieres y Juan Martín Nero. Su medio es una pareja en ascenso casi vertical: Lucas Monteverde (n.)y Tomás Panelo. También acumula 37 tantos.

Las ocho formaciones de la Triple Corona

  • La Dolfina-La Natividad. Adolfo Cambiaso (h.), 10; Camilo Castagnola, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 10, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total: 40.
  • La Irenita-La Hache: Francisco Elizalde, 9; Hilario Ulloa, 9; Pablo Mac Donough, 10, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 37.
  • UAE: Pablo Pieres; 9; Lucas Monteverde (n.), 9; Tomás Panelo, 9, y Juan Martín Nero, 10. Total: 37.
  • Ellerstina-Indios Chapaleufú: Facundo Pieres, 10; Antonio Heguy, 8; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Cruz Heguy, 9. Total: 36.
  • La Ensenada: Rufino Bensadón, 8; Juan Britos, 8; Guillermo Caset, 9, y Jerónimo del Carril, 9. Total: 34.
  • La Hache Cría y Polo: Bautista Bayugar, 8; Carlos María Ulloa, 8; Joaquín Pittaluga, 8, e Ignacio Laprida, 8. Total: 32.
  • Los Machitos: Victorino Ruiz Jorba, 8; Alfredo Bigatti, 8; Diego Cavanagh, 8, y Teodoro Lacau, 8. Total. 32.
  • Sol de Agosto: Facundo Sola, 8; Paco de Narváez, 7; Benjamín Panelo, 8, y Juan Martín Zubía, 9. Total: 32.
