Franco Colapinto publicó un video del momento en que salió fuego del auto de Alpine que usó en la exhibición
El piloto de carreras mostró un detalle inédito de su estadía en la Argentina; el registro fílmico que se hizo viral
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El domingo 26 de abril Franco Colapinto realizó una exhibición en el país. El Road Show, que tuvo la presencia estimada de 300 mil personas, tuvo como protagonista al oriundo de Pilar quien manejó dos autos de carrera, entre ellos, una réplica del que usó Juan Manuel Fangio.
Al pasar los días, el piloto de Fórmula 1 agradeció las muestras de cariño del público y, también, se animó a mostrar algunas perlitas de un día que quedó para la historia.
“Trajimos un poco de calor a Baires”, indicó Colapinto en un video donde se observa cómo su auto se prendió fuego tras la exhibición. De inmediato, un grupo de asistentes apagó las llamas con abundante agua para que el problema no pase a mayores.
De vuelta al ruedo, Colapinto viajó hacia Estados Unidos, más precisamente a Miami, donde competirá en este Gran Premio que tiene fecha de inicio el viernes 1 de mayo y se extenderá hasta el domingo.
“Chau, Argentina. Hola, Miami. Vuelven las carreritas”, indicó Franco, quien ya se focalizó en lo que será una nueva carrera con la escudería Alpine, donde el objetivo es claro: conseguir un podio y jerarquizar su plaza para ganar notoriedad.
Cronograma del GP de Miami 2026, con Colapinto
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Viernes 1° de mayo
- 13.30: Práctica 1.
- 17.30: Clasificación para la carrera sprint.
Sábado 2 de mayo
- 13: Carrera sprint.
- 17: Clasificación para la carrera.
Domingo 3 de mayo
- 17: Carrera.
Toda la actividad del representante nacional en el Gran Circo se podrá ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
Colapinto, en su segunda temporada en la escudería francesa, sumó solo un punto en el Gran Premio de China, donde se ubicó décimo. Es uno de los 16 pilotos que tiene unidades en el certamen que dominan los Mercedes de Kimi Antonelli -72 tantos- y George Russell -63-. Su compañero, Pierre Gasly, tuvo un buen inicio de año y se ubica octavo en la general con 15 puntos.
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