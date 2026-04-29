River vs. Bragantino, por la Copa Sudamericana 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Bragantino y River se enfrentan este jueves en un partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026. Previamente, Carabobo y Blooming abren la jornada en el estadio Polideportivo Misael Delgado de Valencia, Venezuela. El encuentro entre brasileños y argentinos está programado para las 21.30 (hora argentina) en el estadio Cicero de Souza Marques de Brasil, con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, televisación de ESPN y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Millonario lidera la tabla de posiciones de su zona con cuatro puntos. En la primera fecha empató 1 a 1 como visitante con Blooming y luego, en su estreno como local, derrotó por la mínima diferencia a Carabobo. El Toro Loco, por su parte, está tercero con tres unidades, producto de una derrota por 1 a 0 ante el club venezolano y a un triunfo por 3 a 2 frente a los bolivianos.

River quiere derrotar a Bragantino para encaminar su clasificación a los octavos de final Manuel Cortina

Será el primer enfrentamiento de la historia entre ambos, por lo que inaugurarán el historial este jueves. El conjunto brasileño se clasificó a esta edición del segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes por haber terminado en el décimo puesto del Brasileirão en 2025. El único argentino del plantel es José Herrera, que llegó a principios de este año proveniente de Fortaleza.

Bragantino vs. River: todo lo que hay que saber

Fecha 3 del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026.

Día : Jueves 30 de abril.

: Jueves 30 de abril. Hora : 21.30 (horario argentino).

: 21.30 (horario argentino). Estadio : Cicero de Souza Marques de Brasil.

: Cicero de Souza Marques de Brasil. Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).

Bragantino vs. River: cómo ver online

El partido está programado para este jueves a las 21.30 (horario argentino) en Brasil y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Bragantino corre con una ligera ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.72 contra los 2.73 que se repagan por un hipotético triunfo de River. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.04.