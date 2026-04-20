Torneo Intercolegial: la victoria fue para Los Robles Amarillo, aunque New Zealand estuvo cerca

El surgimiento de los barrios cerrados constituyó un fenómeno urbano que en las últimas décadas alcanzó relevancia en nuestro país. Modificó el mapa del AMBA y estimuló el crecimiento de varias localidades, muchas de las ubicadas al norte de la Capital Federal, aledañas a la Panamericana, incluidos lugares como Pilar, General Rodríguez, Open Door y Luján. Decenas de familias arraigadas en los barrios porteños, seducidos por mayores condiciones de seguridad y vida al aire libre, de a poco comenzaron el éxodo. Entre otros aspectos, este cambio, alteró el desarrollo de deportes como el polo y afectó algunos de los torneos del calendario oficial: por ejemplo, el Intercolegial, por la Copa Santa Paula.

Antes del nacimiento y desarrollo de los clubes de polo en la llamada “Zona Ellerstina” (Pilar-General Rodríguez), las familias poleras residían en la Capital y sus hijos iban a los colegios cercanos. Así, el Champagnat, la Argentina Modelo, el Newman (cuando estaba en Belgrano, antes de su traslado a San Isidro), el Sarmiento y el Lasalle, por citar un puñado, sobresalían en los fixtures y dominaban los podios.

Pero, a partir del suceso de los barrios cerrados y la emigración, la historia produjo un giro amplio. La proliferación de barrios cerrados y clubes de polo en Pilar y alrededores les restaron jugadores a los colegios tradicionales e impulsaron, con fuerza, a los nuevos establecimientos educativos, fundados por la creciente demanda de los flamantes vecinos. Un ejemplo claro de ese giro es que, en la reciente edición del Intercolegial, finalizado este lunes, con el triunfo de Los Robles, por 10 ½ sobre 9 sobre New Zealand (la primera, una institución de Pilar, y la segunda de Luján), no contó con formaciones de entidades de la Capital.

El festejo de Los Robles Amarillo Colegio Los Robles

Los diez participantes están establecidos del lado provincial de la General Paz. Ni siquiera Champagnat, el más ganador de la historia, con 12 títulos, presentó un cuarteto en esta ocasión. Lejos quedaron los tiempos de dominio con apellidos ilustres: los Heguy, Dorignac, Merlos, González… Con inolvidables campeones, como aquel de 1954, alineado por los legendarios: Alberto Pedro y Horacio Heguy, y Gastón y Francisco Dorignac.

Los Robles Amarillo, con ventaja

La edición 2026 se vio alterada por las lluvias de abril y recién este lunes de frío y viento en Pilar, pudo consagrarse el campeón: Los Robles Amarillo. El equipo conformado por Román Echeverz (14 años), José Ferrari (17), Florencio Lanusse (17) y Santos Goti (16), venció a New Zealand Black (Nicolás Tomasevich, Teo Zevaoglu, Félix Toccalino y Antonio de Narváez), en la cancha 2 del predio Alfredo Lalor, tras recibir cuatro goles y medio de ventaja.

La fiesta de Los Robles Amarillo, nuevamente ganador de la Santa Paula @polotoday

Los Robles supo administrar la diferencia. Arrancar con semejante margen, en un partido a cinco chukkers, le permitió jugar siempre tranquilo. Hasta que New Zealand, perdido por perdido, y obligado a marcar seis goles para pasar el frente en el período final, salió a jugarse el resto. Y a punto estuvo de lograr la hazaña. New Zealand reaccionó y mejoró sensiblemente la puntería: marcó cuatro goles seguidos y se colocó a tiro. Pero, en lo mejor, lo sorprendió la campana y aún necesitaba dos goles más. Al principio, a New Zealand, le había faltado puntería, y en el desenlace, le faltó tiempo.

Echeverz, Ferrari, Lanusse y Goti se reunieron cerca del mimbre del tablero y se largaron a celebrar juntos: abrazados y sobre los caballos. “Estuvo muy bueno el torneo, muy parejo. Sabíamos que del otro lado teníamos a un equipo con experiencia y muy bien montado, pero encaramos la final a jugarla de igual a igual”, sostuvo Santos Goti.

La celebración de Los Robles en el predio de la AAP en Pilar Colegio Los Robles

“La verdad es que no jugamos el Intercolegial para ganar, jugamos para divertirnos. Está buenísimo jugar con amigos. ¿El partido? Ufff… Duro. Todos los partidos fueron duros”, admitió José Ferrari. Y ambos expresaron el orgullo que sienten al defender la camiseta de su colegio. “En ningún momento tuve presión por el hecho de que, en los últimos tiempos, los Robles suele ganar o ser protagonista del Intercolegial (Los Robles Azul derrotó a Newman en la final de 2025), jugamos por diversión. Le tengo mucho cariño al colegio, voy desde los tres años, así que para mí es un placer”, agregó Goti, hijo de Tomás. “Representar al colegio es un programón. Imagínate, estoy en Los Robles desde la salita de 2. Toda la vida”, completó Ferrari, sobrino del referí oficial Esteban Ferrari.

Además de la Copa Santa Paula, donada en 1951 por los hermanos Juan José y Martín Reynal, en homenaje a su madre Paula Llauró, el tradicional torneo entrega otros dos trofeos: la Copa Zeus y la de Bronce. La Zeus, quedó este año en poder de Cardenal Newman A (Marcos Llavallol, Silvestre Novillo Astrada, Martín Di Paola y Jerónimo Llavallol). En tanto que la de Bronce se la adjudicaron Los Robles Azul (Nicolás Freyre, Alberto Bieule Ordoñez, Rodrigo Rueda y Pedro Heguy).

Los Robles Azules, ganador de la Copa de Bronce: Nicolás Freyre, Alberto Bieule Ordoñez, Pedro Heguy y Rodrigo Rueda. Prensa AAP / Matías Callejo

Y en cuanto a las estadísticas, Champagnat continúa liderando la tabla de los máximos ganadores con 17 títulos. Segundo se posiciona uno de los colegios de Pilar: el St. Catherine’s Moorlands, con 13 (último éxito, en 2011). Y luego marcha el Lasalle, con 6 primeros puestos, a pesar de que la última alegría la vivió en 1977. Esta victoria de Los Robles es la tercera en su palmarés, se suma a las de 2025 y 2021. Mientras que New Zealand, su rival en la definición, obtuvo las ediciones de 2022, 2023 y 2024.

Newman A, ganador de la Zeus: Marcos Llavallol, Martín Di Paola, Jerónimo Llavallol y Silvestre Novillo Astrada. Prensa AAP / Matías Callejo

La síntesis

Los Robles Amarillo (10 ½): Román Echeverz, 2; José María Ferrari, 2; Florencio Lanusse, 2, y Santos Goti, 2. Total: 8.

New Zealand Black (9): Nicolás Tomasevich, 4; Teo Zevaoglu, 2; Félix Toccalino, 4, y Antonio de Narváez, 3. 13.