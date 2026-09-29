El Gobierno nombró a Adolfo Cambiaso como embajador extraordinario de la Argentina: “Extensa y destacada trayectoria”

El Gobierno declaró este martes al polista Adolfo Cambiaso como “representante para la promoción internacional del deporte argentino”, a través del Decreto 1116/2026, publicado en el Boletín Oficial, y destacó su “extensa y destacada trayectoria”. La medida, firmada por el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno, fue establecida horas antes de que el deportista sea declarado ciudadano ilustre en la ciudad de Buenos Aires.

“Encomiéndase al señor Adolfo Cambiaso, con carácter ad honorem, el cometido especial de contribuir a la promoción internacional del deporte argentino, en particular del polo, como plataforma para fortalecer la imagen y el posicionamiento internacional de la Argentina”, señala el decreto.

La iniciativa fue establecida en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y, además, al polista se le otorgó la categoría de embajador extraordinario y plenipotenciario mientras dure la medida.

El Poder Ejecutivo explicó que su designación como representante se da en el marco de un interés por “promover las actividades económicas vinculadas al deporte argentino”, por su potencial para contribuir a las exportaciones de bienes y servicios, generar “oportunidades de negocios” y desarrollar el turismo.

Asimismo remarcó que el deporte “constituye una plataforma para fortalecer la imagen y el posicionamiento internacional de la Argentina, al proyectar el talento y la excelencia deportiva nacional y contribuir a la promoción de su oferta exportable y de sus atractivos turísticos”.

Acto seguido, afirmó que la Argentina posee una “sólida tradición y prestigio internacional” en el deporte y sostuvo que el polo local ocupar un lugar destacado en el ámbito mundial. “Constituye una expresión de esa tradición, con potencial para contribuir a la promoción de bienes, servicios y experiencias turísticas vinculados con esta disciplina”, continuó.

Adolfo Cambiaso ganó el Premio Olimpia de Oro en 2014

En este marco, el Gobierno consideró que Cambiaso cuenta con una “extensa y destacada” trayectoria deportiva que los coloca entre los principales referentes del polo argentino en el mundo y argumentó: “Sus méritos deportivos y su proyección internacional lo convierten en una figura idónea para contribuir a la difusión de los valores del deporte argentino y al fortalecimiento de la presencia del país en el exterior”.

Este martes, en la antesala de su viaje a Francia, Milei encabezará una ceremonia en el Palacio Libertad en la que se le otorgará una distinción de ciudadano ilustre a Cambiaso. La entrega estará a cargo de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires y acompañarán al Presidente el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el recinto porteño, Pilar Ramírez.

A finales del año pasado, el mandatario recibió en la Casa Rosada a Cambiasso, en una reunión en la que también estuvieron la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo.