Las Monjitas y Abu Dhabi, dos de las franquicias confirmadas para la etapa argentina de la Xtreme Polo League; el público es un objetivo central de la iniciativa, que cambia algunas reglas de juego para volver más interesante el espectáculo.

Alguna vez, hace unos 15 años, lo proyectó Gonzalo Pieres, el gran visionario del negocio del polo; ahora está por hacerse realidad, de la mano de otros emprendedores. La Xtreme Polo League (XPL) nacerá a fin de septiembre como circuito mundial del deporte que domina la Argentina y empezará con mucha fuerza: recompensas totales por 500.000 dólares y televisación internacional a cargo de una poderosa cadena, Turner.

Tendrá cuatro etapas en cuatro países a lo largo de un año, equipos de 28 a 34 goles de handicap, nuevas reglas para hacer más atractivo el espectáculo y la intención de que se involucren grandes auspiciantes. Por lo pronto, el patrocinio principal del grupo de inversión extranjero Tennor y otros aportes le permiten reunir ese medio millón, que trepará a 600.000 dólares en 2020, para la segunda temporada.

Esta, la inicial, constará de un solo torneo, que empezará el miércoles 25 de septiembre y concluirá el sábado 5 de octubre, poco antes antes del inicio del Abierto de Tortugas, que fue postergado unos días en el calendario de la Asociación Argentina de Polo (AAP) pero finalmente retendrá su programa de ocho formaciones. En ese único certamen de este año de la XPL habrá siete u ocho conjuntos que no podrán reunir más de dos jugadores de 10 goles cada uno, con un mínimo de 4 por polista. La idea es que los jóvenes de buena proyección y los extranjeros de no tan alto nivel compartan equipo con los mejores del planeta, algo que la Triple Corona no permite.

Ellerstina, con Facundo Pieres y los hermanos Bartolomé (h.) y Camilo Castagnola; Pegasus, con Mariano; La Aguada, con Miguel Novillo Astrada; Abu Dhabi; Las Monjitas; La Ensenada, y Thai Polo protagonizarán esa etapa única de 2019, en el predio de Pilar de la AAP. ¿Y La Dolfina? Por ahora no se involucra; Adolfo Cambiaso está abocado a la World Polo League, un circuito de 26 goles que organizan su patrón, Bob Jornayvaz, y los también estadounidenses Marc y Melissa Ganzi.

En tanto, Turner innovará respecto a transmisiones de polo. Anteayer estuvo probando en un ensayo de polo en Palermo con cámaras en las tablas y enterradas en el césped y con drones. La cadena es el socio mediático en el emprendimiento, con un contrato de cinco años. En la Argentina televisará por el canal TNT Sports, que emite partidos de la Superliga de fútbol. Entre sus canales en América, el streaming y convenios con cadenas de Europa, Turner llevará el polo argentino y mundial al globo, algo que desde hace años realiza EPN en el caso del Abierto de Palermo.

En la XPL no se cambiará de lado tras cada gol, sino al comienzo de cada chukker, que se iniciará con un throw-in en el medio de la cancha. Luego de cada tanto se sacará a la altura de las 40 yardas. Habrá una línea semicircular de 80 yardas; los goles conseguidos rematando detrás de ella valdrán dobles. Se jugará con ventaja y los cambios de polistas serán ilimitados durante el partido. Todo, para hacer más dinámico el juego.

Las otras etapas del circuito tendrán lugar en Estados Unidos (abril), Inglaterra (junio) y Francia (agosto/septiembre). Cada franquicia paga 50.000 dólares por inscripción, pero reembolsará 20.000 por la participación. La que gane en Pilar recibirá 200.000; la subcampeona, 150.000; la tercera, 100.000, y la cuarta, 50.000. La AAP, que dispondrá canchas, referatos y soporte deportivo, recaudará 110.000 dólares. "Tenemos que llevar el polo argentino al presupuesto global de las marcas, no al presupuesto local. Como es muy difícil tocar la Triple Corona, que es lo mejor, hacemos algo parecido con otras reglas y otro formato", explicó Eduardo Novillo Astrada (h.), el presidente de la AAP, entusiasmado por la existencia de dos propuestas de Dubái y una de China para incorporarse en 2021.

Facundo Pieres será el principal protagonista de la Xtreme Polo League 2019; jugará por Ellerstina junto a los jóvenes Bartolomé (h.) y Camilo Castagnola. Crédito: Mauro Alfieri