El ranking del polo para la Triple Corona: la opinión de los equipos que se sienten en desigualdad

El ranking implementado hace varios años en la Triple Corona del polo despierta controversias desde su origen. Es el sistema que eligió la Asociación Argentina de Polo (AAP) para determinar quiénes protagonizarán la serie de los abiertos de Hurlingham, Tortugas y Palermo en la temporada siguiente. Diez conjuntos, con sus 40 jugadores, protagonizan esa carrera de puntos, de la cual los primeros siete puestos garantizan la participación, el octavo deriva en un repechaje contra el campeón de la Copa Cámara de Diputados y los dos últimos eliminan a sus ocupantes. A éstos les queda como alternativa luchar por un lugar solamente para el Argentino Abierto en la clasificación del año posterior, que entrega dos cupos para el certamen máximo de este deporte.

En un primer momento el ranking otorgaba puntos de acuerdo con las victorias de los equipos. Pero al final de la temporada en muchos casos estos cambiaban sus integrantes, y lograban ingresar a la tríada de torneos más importante del mundo varios jugadores que usufructuaban las unidades cosechadas por una organización constituida con otros. Entonces se modificó el criterio: los puntos pasaron a ser acreditados a los polistas y no a los equipos. Eso tampoco funcionó.

Se comenzó a convocar a jugadores que no tenían más afinidades que una buena suma de puntos que les permitiera ser parte de un cuarteto de Triple Corona. Conveniencia en lugar de sintonía. Intereses en vez de espíritu de equipo. Muchas veces esa unión forzada no superaba una temporada. Y así, las distintas combinaciones se sucedían, una detrás de la otra. Año tras año procurando buenos resultados, hasta que ni siquiera los buenos resultados aseguraban una larga vida a esas alianzas.

Las posiciones en el ranking

Así está el ranking antes de las dos últimas fechas de zona del Abierto de Palermo; los dos últimos son los equipos que se clasificaron para el certamen más grande del polo.

En la actual temporada, la crítica de muchos jugadores se centra en la desigualdad de trato entre los equipos de menor poderío del grupo de los ocho y aquellos que finalmente completaron la decena para Palermo, arremetiendo ilusionados desde el torneo clasificatorio. Puesto en nombres: La Ensenada, Sol de Agosto, Los Machitos-El Refugio y La Hache Cría y Polo, entre los primeros, y La Zeta-Kazak y La Dolfina II, entre los recién llegados. Algunas victorias en los certámenes previos permitieron a aquellos iniciar la última competencia de la temporada con buen respaldo, mientras que estos últimos comenzaron en cero, sin puntos.

Este fin de semana, si no se interponen lluvias, se definirán los finalistas del Abierto de Palermo, los protagonistas de la Triple Corona de 2026 y el equipo que desembocará en el repechaje. En la parte baja del ranking lucharán cuatro cuartetos. Este sábado a las 14 se cruzarán Los Machitos y La Zeta, por la zona A, y el domingo a la misma hora lo harán La Ensenada y La Dolfina, por la B.

La posibilidad de protagonizar entera la Triple Corona del año siguiente aparece desigual entre los equipos que vienen de jugar Hurlingham y Tortugas, como La Ensenada y La Hache Cría y Polo, y los que provienen del certamen clasificatorio. Christian Grosso - LA NACION

Si La Zeta y La Dolfina II, últimos en el ranking con 2800 unidades, vencieren deberán protagonizar un desempate entre sí para aspirar al citado repechaje (con La Aguada, el campeón de la Copa Cámara), y el perdedor de ese encuentro no tendrá más remedio que largar los caballos al campo y volver a tomarlos a mitad de año si quiere tomarse una revancha y volver a intentar el salto a Palermo. Y el ganador de esa repesca se hará de un lugar en Hurlingham, Tortugas y el Argentino. Esto, siempre y cuando las formaciones se mantuvieren, porque, como quedó dicho, los puntos, y con ellos, la clasificación, son propios de los jugadores, ya no de los equipos. Los que quedarán habilitados son los polistas, individualmente, no los conjuntos que ellos integran ni los clubes a los que representan.

Los miembros del Consejo Directivo de la AAP, renovado en mayo último, repararon en el tema y están estudiándolo. Fuentes de la entidad rectora confiaron para LA NACION que habrá cambios en el método. Un ejemplo del apuntado desequilibrio: un equipo puede ganar dos partidos de cuatro en el Argentino Abierto y quedarse fuera de la Triple Corona para el año siguiente, mientras otro, sin triunfos en Palermo, consiga su participación en la serie en 2026.

Lorenzo Chavanne, Beltrán Laulhé, David Stirling y Nicolás Pieres, el cuarteto de La Zeta-Kazak, que se ganó en un cuadrangular un lugar en Palermo 2025 pero se siente en inferioridad de condiciones reglamentarias para conseguir un cupo para la serie de los tres certámenes mayores de 2026. @lazetakazak

Ni bien La Zeta-Kazak logró la única victoria hasta el momento (contra Sol de Agosto, 16-11, en la tercera fecha), David Stirling analizó la situación. “Habría que revisar y modificar el sistema de puntos para el año que viene, porque para el que llega desde la clasificación implica una desventaja muy grande. Los demás equipos vienen de conseguir buenos resultados en los torneos previos, no sé si sorpresivos o no, pero ya vienen con muchos puntos en comparación con quien pasó por la clasificación, como es nuestro caso. Nosotros no tuvimos esa chance”, disparó el uruguayo, diez veces campeón del Argentino Abierto.

Mariano González (h.), hombre de La Dolfina II que tras varios intentos frustrados cumplió este año el sueño de jugar Palermo, dijo para LA NACION: “Está buenísimo que a los equipos que van ganando les den puntos, pero me parece un poquito bravo para los que vienen de la clasificación. Este año se dio que nosotros y La Zeta Kazak llegamos por esa vía, ganando todos los partidos, pero entramos a Palermo sin puntos. Entonces arrancamos en inferioridad de condiciones respecto a los demás. Yo cambiaría algo: que los equipos que entran a Palermo por la clasificación lo hagan con la misma cantidad de puntos que suma el último del ranking. Así, al menos, se puede empezar a la par en el Abierto y, si uno gana un partido o dos, puede quedar bien posicionado”, expresó ‘Peke’, hijo de Mariano González, el coach del cuarteto, y nieto de Daniel González, campeón por Coronel Suárez y Santa Ana y uno de los últimos maestros que quedan en el polo.

Golpea Mariano "Peke" González, de La Dolfina II, ante La Hache Cría y Polo en el Argentino; "me parece un poquito bravo para los que vienen de la clasificación. Nosotros entramos a Palermo sin puntos", argumentó. Rodrigo Néspolo

Nicolás Pieres, back y creador de La Zeta, opinó en la misma línea que ‘Pelón’ Stirling y ‘Peke’ González: “El sistema de puntos es muy injusto, sobre todo para los equipos que vienen de la clasificación. Para la zona de abajo de la tabla el sistema es malo. Está muy mal hecho, porque aquellos que se clasifican para jugar Palermo no tienen la posibilidad de juntar puntos en los torneos previos de la Triple Corona, cosa que sí puede hacer el resto. Entonces, quedan en desventaja contra quienes vienen compitiendo desde bastante antes. No estoy de acuerdo con el sistema y calculo que van a haber cambios. Por eso estamos hablando con tiempo de esto”, se plantó el hermano de Gonzalo y Facundo.

A su vez, Mariano González, el padre de Peke y ex jugador de Triple Corona, abordó otra disparidad del cuadro. “En el caso de La Zeta-Kazak y La Dolfina II, si se les dan los resultados el fin de semana tendrán que jugar un partido entre ellos para ver cuál de los dos va al repechaje. Quien pierda se quedará afuera, y el que gane todavía no estará salvado: tendrá que jugar ¡otro partido! Es decir que además de empezar a jugar fuerte en septiembre, repitiendo caballos para ganar la clasificación, deberá jugar contra el ganador de la Cámara, que lo espera descansando desde hace diez días", puso la lupa en lo que atañe al calendario y el desequlibrio de esfuerzos, aunque aclaró que su opinión esta “afectada” por tener un hijo involucrado. “No siempre es fácil ser objetivo en esta situación”, se sinceró.

Felipe Vercellino, Pedro Zacharias, Kristos Magrini y Facundo Llosa lograron la Copa Cámara de Diputados y esperan adversario para el repechaje por un cupo en la próxima Triple Corona. Matías Callejo/ Prensa AAP

Claro que no es fácil encontrar una alternativa pareja para todos. “No tengo la solución al problema, pero este sistema no me parece justo y no creo que ayude a mejorar a los jugadores o al deporte. Habría que probar un Abierto de diez equipos y que subieran y bajaran los dos últimos según los resultados del torneo, y que subieran el ganador y el otro finalista de la Cámara. Sin clasificación”, propuso González, protagonista de Palermo hace dos décadas.

Los varios resultados imprevistos en Hurlingham y Tortugas, en una temporada poblada de golpes de escena, expusieron al ranking. La Asociación Argentina de Polo trabaja para que los que se clasifican para Palermo no padezcan un trato desigual.