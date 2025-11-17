Sorpresa en Palermo: La Dolfina II arrasó a La Hache Cría y Polo

Ni tenso ni emotivo. Por la permanencia en el grupo de los ocho del Abierto Argentino, La Hache Cría y Polo y La Dolfina II protagonizaron un partido de rápida resolución. Luego de la postergación por las lluvias, ambos contendientes llegaron a este lunes apremiados por los puntos acumulados. La Hache Cría y Polo, con algo más de aire, producto de la victoria sobre La Ensenada en su debut en el torneo, y La Dolfina II, más angustiado y, como La Zeta Kazak, en la otra zona, con respirador artificial desde el momento que se clasificó para disputar la última corona de la temporada.

El equipo de Cañuelas, con Lucas Criado (h.), Gonzalo Ferrari, Mariano González (h.) e Isidro Strada, presente por primera vez en Palermo, con ese nombre y esa alineación, se sobrepuso a semejante presión, a tanto contexto adverso, y ganó por 18-8. Un marcador contundente. Inesperado.

Lucas Criado trastabilla en el cruce con Joaquín Pittaluga Rodrigo Néspolo

En una situación límite, sin margen de error, afloró la personalidad de La Dolfina II y pasó por encima de su adversario. Aún no está salvado, pero al menos ya respira por sus propios medios. No iba a entregarse fácilmente, con lo que costó llegar hasta aquí. El tremendo esfuerzo realizado y las duras batallas protagonizadas con la meta de obtener el bendito pase a la gran cita, le generaron ilusión. Y no se la quitarían así nomás. No bajaría los brazos por los primeros quince días del torneo, donde cayó con los poderosos del grupo: Ellerstina-Indios Chapaleufú (11-9) y La Irenita-La Hache (23-13). Hoy salió a jugar y jugó. A dominar y dominó. Apostó fuerte a ganador y ganó con holgura. Ahora, recuperado el semblante, mira con optimismo el encuentro que le resta, otra final: La Ensenada.

El sólido desempeño colectivo le garantizó la victoria. Y le sacó brillo el partidazo de Gonzalo Ferrari. El oriundo de Venado Tuerto anduvo incansablemente por todas partes y se consagró como el máximo artillero de la tarde en la cancha 2, con 12 tantos convertidos (2 de penal). Se movió por el medio, dio una mano atrás, se lanzó al ataque con determinación y marcó goles importantes, de los que arrancan aplausos del público propio y extraño.

Conduce Ferrari, el destacado en La Dolfina II; Ulloa intenta marcarlo Rodrigo Néspolo

La Hache Cría y Polo quedó en deuda. De aquel “juramento” frente a La Ensenada en su presentación a esta “traición” a manos de La Dolfina II. Y es aquel éxito del debut el que lo deja mejor parado que varios de los pretendientes -incluso La Dolfina II- a quedarse en la Triple Corona. Por lo tanto, su continuidad en los torneos grandes sigue dependiendo de su performance. Y el último cruce es contra la otra Hache, la asociada a La Irenita.

Los ganadores sonríen con optimismo, los derrotados no pierden la esperanza. Todo permanece abierto en la definición de la zona baja de la tabla.

La síntesis

La Dolfina II (18): Lucas Criado (h.), 7; Gonzalo Ferrari, 8; Mariano González (h.), 8, e Isidro Strada, 8. Total: 31.