Adolfo Cambiaso y su hijo homónimo, "Poroto", como adversarios en un torneo en abril en Cañuelas; hoy, juntos, se enfrentarán con los hermanos Pieres en una final en Palermo.

La Dolfina vs. Ellerstina, Cambiaso vs. Pieres. Como sin levantar la perdiz, la temporada alta de polo ofrece apenas en su tercera jornada un proyecto de partidazo, la final del Abierto de San Jorge, que se jugará a las 16 de este domingo en Palermo. Y como si ver a esos archirrivales enfrentarse no fuera suficiente atractivo, hay uno adicional: será la primera vez de "Poroto" Cambiaso, el heredero del crack, contra los tres hermanos Pieres juntos. Y como padre e hijo compartirán equipo, habrá dos Cambiaso frente a tres Pieres.

Poroto es Adolfo Cambiaso VI, de 13 años y primogénito varón de Adolfito, el monstruo deportivo al que todos conocen. Una sola vez se cruzó con un Pieres en un partido oficial, y no ocurrió en la Argentina. Fue por una final de un torneo de 20 goles de handicap en Wellington, Estados Unidos. Y la ganó. Junto a su papá, levantó la copa Sterling ante Nicolás Pieres, en marzo de 2018. En cambio, con Gonzalo (h.) y Facundo Pieres, Poroto no se enfrentó más que en prácticas.

Esta vez habrá otro trofeo en juego, el Duque de Edimburgo, con entrada gratuita en el Campo Argentino de Polo. Será un choque de alto nivel, entre un La Dolfina de 30 goles y un Ellerstina de 29. Y puede ser el primero de cinco choques en la temporada entre Adolfo (padre) y sus grandes adversarios. Quizás se encuentren el domingo próximo (15), en una semifinal del Abierto de Jockey Club, con las mismas formaciones que hoy. Y puede que, como es habitual, estén cara a cara en las tres finales de Triple Corona, las de los abiertos de Tortugas, Hurlingham y Palermo.

Por lo pronto, la definición de esta tarde tiene el interés de ser el primer Poroto vs. el trío de hermanos de la contra, más allá de que hay buena sintonía entre ellos. De hecho, Facundo y Nicolás Pieres elogiaron al adolescente. "Calculo que va a ser una linda experiencia jugar un partido contra Poroto. Creo que para nosotros el partido va a ser bastante más bravo. Ellos tienen un buen equipo; son cuatro jugadores que andan fuerte. Poroto es el de menos handicap y juega bien y anda ligero; vamos a tener que planear algo bien y tener cuidado, porque si no los estudiamos pueden hacernos un montón de goles", afirmó Facu, el líder de Ellerstina, a LA NACION tras la victoria en la semifinal sobre La Dolfina Valiente, otro conjunto del club de Cañuelas. En tanto, Nicolás agregó: "Poroto es chiquito pero apunta a ser bueno de verdad. Jugué una final en Estados Unidos y ganaron ellos. Él juega muy bien".

En aquel desenlace en Palm Beach, los compañeros de Poroto Cambiaso (tenía 12 años) fueron su papá, su hermana Mia (tenía 15) y Cristián Laprida (h.). Hoy serán Adolfo (10 goles) y otros dos polistas de alto handicap: Diego Cavanagh (8) y Juan Martín Zubía (8). Con los 4 tantos del chico, La Dolfina presenta uno más que Ellerstina, conjunto en el que Facundo (10), Nicolás (10) y Gonzalo (h., 9) Pieres comparten la cancha con su patrón, Curtis Pilot (0). A Adolfo (44 años) no deberían quedarle muchas temporadas de definiciones ante Gonza (36), Facundo (33) y Nico (28), pero ya tiene quien mantenga el apellido para que el superclásico dure un tiempo más. Este domingo se verá un primer capítulo de un cruce que puede ser histórico. O más bien, seguir siéndolo.

Las formaciones para la final

La Dolfina: Adolfo Cambiaso (h.), 4; Diego Cavanagh, 8; Adolfo Cambiaso, 10, y Juan Martín Zubía, 8. Total. 30.

Curtis Pilot, 0; Gonzalo Pieres (h.), 9; Nicolás Pieres, 10, y Facundo Pieres, 10. Total: 29. Hora: 16.

16. Cancha: Campo Argentino de Polo.