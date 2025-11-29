Abierto de Palermo: La Natividad La Dolfina y UAE Polo definen el primer finalista, un duelo con varios ex compañeros

La moraleja que deja el documental “We beat the Dream Team” es que por mucho que brillen las individualidades, la invencibilidad en el deporte es un espejismo. Si un grupo de universitarios pudo doblegar a la mayoir reunión de talento que el básquet haya visto, entonces nadie está a salvo. Ni aquel Dream Team original con Jordan, Magic y Bird, ni el equivalente polero que monopolizó la década pasada con Cambiaso, Stirling, Mac Donough y Nero, ni siquiera su heredero contemporáneo. La evidencia indica que La Natividad La Dolfina, el monstruo que engendraron padre e hijo Cambiaso y los hermanos Castagnola, se encamina sin sobresaltos a la obtención del Abierto de Palermo. La experiencia, en cambio, que como dice el refrán los partidos nunca se ganan antes de jugarse.

Como preparación para Barcelona 92, el Dream Team realizó en La Jolla, California, una serie de partidos de entrenamiento contra un equipo conformado por jugadores del básquet universitario, entre ellos Chris Webber, Grant Hill, Anfernee Hardaway, Allan Houston y el recientemente fallecido Rodney Rogers. Todos serían estrellas de la NBA, pero para eso todavía faltaban algunos años. Por entonces sólo eran promesas. Con evidencia filmográfica, el documental revela que en el primer enfrentamiento el equipo de sparrings se floreó y ganó por 62-54.

La final de Hurlingham ya los tuvo frente a frente, con victoria para La Natividad La Dolfina: en la escena, Poroto Cambiaso maniobra ante Juanma Nero Christian Grosso - LA NACION

La definición de la Zona A del Campeonato Argentino Abierto entre La Natividad La Dolfina y UAE Polo, este sábado a las 16.30, presenta algunas diferencias respecto de aquel encuentro. En primer lugar, no es el primer paso del favorito, sino que lleva un recorrido considerable en la presente Triple Corona y su rendimiento ha ido in crescendo. Además, su rival no es un conjunto de promesas, sino que cuenta con dos jugadores consagrados que saben lo que es llegar a lo más alto y otros dos jóvenes con recorrido. Pero en esencia se trata de lo mismo: ningún partido está resuelto antes de que los equipos salgan a la cancha.

En el conjunto de UAE Polo hay dos integrantes que conocen bien las entrañas del rival. Uno es Juan Martín Nero, miembro del Dream Team original al lado de Cambiaso y compañero también de su hijo Poroto cuando volvió a La Dolfina para contribuir en la conquista de Palermo 2022. El otro es el director técnico Milo Fernández Araujo, quien forjó el aura ganadora del equipo que ganó ocho Abiertos consecutivos (entre 2013 y 2020) y regresó también en momentos complicados.

Otros tiempos: Nero, Mac Donough, Fernández Araujo, Stirling y Cambiaso, en uno de los tantos podios de La Dolfina en Palermo LA NACION

“Es un partido difícil, pero me tengo mucha fe”, advierte Nero. “Confío plenamente en mis compañeros. Tenemos que estar finos de taqueo, un aspecto en el que hemos estado flojos. Hay que mantenerse cerca, porque si te desconcentrás en un ratito te hacen un desastre. Es un equipo contra el que tenés que estar muy bien en la marca, en la defensa, para tener una chance. Sabemos lo que son si les das espacio: son muy habilidosos, están muy bien montados. Juegan muy bien cuando están ordenados. Pero vamos a estar a la altura”.

Ambos ganaron sus tres partidos y el vencedor de este sábado pasará a la final. La Natividad La Dolfina venció a La Zeta Kazak 22-11, a Los Machitos 18-6 y a Sol de Agosto 20-6; UAE Polo superó a los mismos rivales por 13-12, 15-12 y 16-10, respectivamente.

Fernández Araujo, un especialista en el arte de la motivación tanto como en cuestiones tácticas, tuvo trabajo extra esta semana corta. La victoria del lunes ante Los Machitos no los dejó conformes (ganaban 7-1 y estaban 11-11 al final del séptimo chukker), y saben que una actuación así no les dará oportunidades ante los galácticos. “Hay que trabajar mucho en la parte mental. Tenés que estar muy concentrado. Cada error va a ser un gol en contra, entonces hay que minimizarlos. Sabemos que va a haber errores, pero es importante reponerse rápido”, advirtió. No obstante, se negó a revelar estrategias para contenerlos: “Ellos no tienen un sistema definido. Juegan muy natural, hacen lo que les parece en el momento, por eso son tan difíciles de marcar. Nosotros vamos a intentar imponer nuestro polo.”

Pega Barto Castagnola, unas de las figuras de La Natividad La Dolfina de la temporada, en la victoria sobre Sol de Agosto Rodrigo Néspolo

Después de llegar a la definición de Hurlingham y hacerle un buen partido a La Natividad La Dolfina (derrota por 12-9), UAE Polo mermó en su rendimiento en Tortugas y tras vencer ajustadamente a La Zeta en la primera fecha de este Abierto, Nero llamó a Fernández Araujo para que los ordenara un poco.

¿Qué experiencia les dejó aquel primer enfrentamiento del año? “Ellos están jugando mejor como equipo. Ganaban sin jugar bien, ahora agarraron funcionamiento, que no tenían”, responde Nero. “Nosotros ni en Tortugas ni en Palermo hemos logrado jugar los ocho chukkers como apuntamos a jugar.”

Fernández Araujo también relativiza este antecedente: “La final de Hurlingham no la podés tener muy en cuenta. Cambiaso estaba volviendo de una lesión, todavía no les había pasado caballos al resto, Jeta no estaba tan montado, y a nosotros se nos cayeron un par de caballos”.

Nero en la entrega de premios en Hurlingham, el choque previo que sostuvieron UAE Polo y La Natividad La Dolfina Christian Grosso - LA NACION

Nero, por ejemplo, perdió por lesión a dos de sus mejores yeguas: el clon 2 de Girl Girl y Limonada (hija de la famosa Oli Chicha). “Nos hemos descaballado un poquito todos, eso se sintió en el juego. Estamos en una racha medio mala, son cosas que pasan. Hay que acomodarse”, se resignó el back. “Ahora aparecieron algunas yeguas que nos han prestado y con lista corta vamos a estar bien para el partido”.

El duelo tiene el condimento especial de enfrentar a ex compañeros. Nero y Fernández Araujo a sus compinches de La Dolfina y Polito Pieres a los Castagnola, con quienes ganó el Abierto de 2021. Además, Tomás Panelo jugó para La Dolfina 2 y Lucas Monteverde (h.) es amigo íntimo de Poroto, Barto y Jeta, y todo indica que futuro compañero cuando se retire Cambiaso.

Jeta Castagnola y el tío Adolfito Cambiaso: el crack de hoy y la leyenda del polo juntos Rodrigo Néspolo

Nero, no obstante, minimizó este costado nostálgico de la historia: “Estoy acostumbrado a enfrentar a Cambiaso. Jugamos en contra muchas veces afuera, lo enfrenté el año en que estuve en Murus Sanctus, este año en Hurlingham... Nos conocemos, no me genera nada. Es lindo jugarle. Tener la posibilidad de jugar una semifinal de Palermo es un placer. Desde el día del sorteo estamos pensando en cómo llegar a este partido con caballos y funcionamiento lo mejor posible. Ganamos los tres partidos, llegamos con chances, dependemos de nosotros. Es un privilegio tener esta oportunidad. Tengo ganas de disfrutarlo. No me quedan muchos más de estos partidos”.

Hill, Hardaway y Houston representaron años más tarde a Estados Unidos y ganaron ellos también un oro olímpico, pero quedaron en la historia por ser parte del único equipo que venció al Dream Team. Los milagros en el deporte sí existen. UAE Polo va por uno de ellos.

Las formaciones