La Natividad 2019: Du Plessis, de 8 a 9, Bartolomé Castagnola de 7 a 9, Matías Torres Zavaleta de 7 a 8 y Camilo Castagnola de 6 a 8

Alejo Miranda

Desde que La Dolfina se adueñó del polo, lo más emocionante de la temporada es lo que ocurre después de la final. Los cambios de equipos, que este año vienen movidos, y las modificaciones de handicaps, que siempre llaman al debate. Esta vez, la polémica pasó antes por la escasez de modificaciones que por los las subas y bajas que hubo. Lo más saliente son los seis goles que creció La Natividad. Los hermanos Bartolomé y Camilo Castagnola subieron dos goles cada uno (de 7 a 9 el mayor, de 6 a 8 el menor), mientras que Ignatius du Plessis llegó a 9 en una de las movidas sorpresivas y Matías Torres Zavaleta fue promovido a 8.

En un "mercado" bastante conservador, los otros únicos movimientos salientes fueron la suba a 9 de Diego Cavanagh, de La Dolfina Polo Ranch, tercero en el ranking, y las bajas de Ignacio Novillo Astrada y Santiago Toccalino de 9 a 8. Sobre todo, se esperaban más descensos tanto en los equipos de arriba como en los del lote de abajo, donde hubo una gran paridad.

Con este panorama La Dolfina seguiría con 40 goles, Ellerstina se mantendrá en 39 con el cambio de Hilario Ulloa por Pablo Pieres (ver aparte) y La Natividad escalará de 28 a 36 gracias también a la incorporación de Polito, que conserva sus 10 goles.

Las modificaciones serán efectivas a partir del 1º de enero próximo, cuatro días después de que Barto Castagnola haya cumplido 19 años. Así, no podrá igualar a Facundo Pieres, que llegó a los 9 goles con 18 años (en 2005). Adolfo Cambiaso lo logró a los 17, en 1992, en su debut en el alto handicap, con título en Tortugas y final en Palermo.

Otras modificaciones: los debutantes Victorino Ruiz Jorba, de La Albertina, y Juan Jauretche, de La Irenita, pasaron de 6 a 7; lo mismo ocurrió con el chileno Felipe Vercellino, campeón de la Copa Municipalidad de Pilar. Rufino Bensadón, campeón de la Copa Cámara de Diputados con sólo 17 años, subió de 5 a 6. Entre las bajas, Mariano Aguerre, Ignacio Heguy, Eduardo Novillo Astrada y Ezequiel Martínez Ferrario pasaron de 8 a 7.

Entre las damas se produjo un hito: Lía Salvo se convirtió en la primera argentina en llegar a los 10 goles de handicap fem luego de ganar el Abierto Femenino con El Overo Z7 UAE. Su compañera Clara Cassino creció de 7 a 8.

Los cambios en los equipos

Después de cinco temporadas, Polito Pieres dejó de ser parte de Ellerstina y regresó a un club que ya lo tuvo en sus filas: La Natividad. Fue en 2012, junto con Nachi Heguy, el brasileño Rodrigo Ribeiro de Andrade y Bartolomé Castagnola. En 2013 pasó a Alegria, conjunto con el que disputó la final de Palermo (cayó frente a La Dolfina), y en 2015, se unió a sus primos en Ellerstina.

Polito, con 33 años, jugará ahora con los hijos de Lolo Castagnola, Camilo y Bartolomé (h.), las grandes revelaciones de Palermo 2019 y ambos ascendidos de handicap. Y completará la formación el sudafricano Ignatius Du Plessis, de destacadísima actuación.

El lugar de Polito Pieres en Ellerstina lo ocupará Hilario Ulloa, proveniente de Las Monjitas. Ulloa jugó las dos últimas temporadas en la organización del colombiano Camilo Bautista, fue finalista de Palermo en 2018 y llegó a las semifinales en 2019, donde quedó eliminado por el equipo que integrará desde 2020. Así, Ulloa se sumará a los tres hermanos Pieres: Facundo, Gonzalito y Nicolás.

Las Monjitas, en tanto, además de perder a Hilario Ulloa, recibió una nueva negativa de Juan Martín Nero, que eligió continuar en La Dolfina, equipo con el que lleva ganados 8 Abierto de Palermo en 9 temporadas. Nero se recupera de una fractura de peroné derecho que sufrió en la final del sábado pasado, cuando La Dolfina derrotó a Ellerstina por 16-12.

Habrá que ver entonces cómo se rearma, ya sin Ulloa, el equipo liderado por Guillermo Caset (h.), secundado por Facundo Sola y por Santiago Toccalino. Hubo rumores de que de La Albertina llegarían Alfredo Cappella Barabucci (ex compañero de Facundo Sola en Washington) y Francisco Elizalde, pero Guillermo Caset los desmintió: "Todos los rumores que hay son mentira. No hay ninguna novedad. No hay apuro. Vamos a ver cómo nos rearmamos y tomaremos la decisión en unos días".

