River Plate y sus refuerzos 2026: así está el mercado de pases del Millonario

River es el único de los 30 clubes que integrarán la Primera División del fútbol argentino en 2026 que ya inició la pretemporada. Tras un año para el olvido, Marcelo Gallardo fue ratificado en su cargo por el flamante presidente Stefano Di Carlo y, así, el Millonario comenzó su plan de reestructuración de plantel. La dirigencia se movió rápido y ya confirmó a dos refuerzos de jerarquía: Fausto Vera y Aníbal Moreno.

Si algo quedó en evidencia a lo largo de todo el 2025 es que la experiencia de los que supieron triunfar hace varios años en River bajo la conducción del ‘Muñeco’, ya no era suficiente para mantener la competitividad. Las figuras del pasado dejaron de estar a la altura de lo que exige el club de Núñez y surgió la necesidad de llegada de talentos más jóvenes, aunque con vasta experiencia, suficiente para dar la talla y que el club pueda volver a armar un plantel de élite.

Enzo Pérez y 'Nacho' Fernández no estarán en River en 2026; el volante creativo regresó a Gimnasia Rodrigo Néspolo

En la última temporada, la mitad de la cancha fue una de las zonas más afectadas. En el último partido del año, que marcó la eliminación del Millonario en los octavos de final del Torneo Clausura al perder 3 a 2 con Racing, fueron titulares Enzo Pérez e Ignacio ‘Nacho’ Fernández, de 39 y 35 años, respectivamente. Y en el complemento ingresó Juan Fernando Quintero, de 32. Faltó dinamismo e incluso agresividad a la hora de disputar la pelota. Eso quiere recuperar Gallardo y, por eso, ‘Nacho’ regresó a Gimnasia, Enzo se irá libre y ‘Juanfer’ deberá ponerse a punto desde lo físico.

Vera se sumó para ser el 5 titular. Llega a préstamo por un año desde Atlético Mineiro, último subcampeón de la Copa Sudamericana, con un cargo de US$500.000 y una opción de compra de U$S4.000.000. Moreno, en tanto, es el ‘Box to Box’ que le hacía falta al Millonario. Un volante con capacidad de recuperación en defensa y gol cuando pasa al ataque. También llega desde Brasil y es subcampeón continental, en este caso de la Libertadores. Su último club fue Palmeiras y firmó contrato hasta diciembre de 2029, luego de que River comprara la totalidad del pase por US$7.000.000.

Aníbal Moreno y Fausto Vera ya tuvieron sus primeros entrenamientos con River Canchallena

La idea de River es reforzar casi todos los puestos. El arco está cubierto, aunque Jeremías Ledesma, el suplente de Franco Armani, tiene chances de irse y, en ese caso, Ezequiel Centurión -regresó de su cesión en Independiente Rivadavia- quedará como alternativa. En defensa. el ‘Muñeco’ quiere un 2 que pelee el puesto con Lucas Martínez Quarta y suplentes confiables para Gonzalo Montiel y Marcos Acuña. Los apuntados, en orden, son Jhohan Romaña (San Lorenzo), Facundo Mura (Racing) y Alexander Bernabei (Internacional de Porto Alegre) o Elías Báez (San Lorenzo).

Con el mediocampo ya cubierto con las llegadas recientes, el otro puesto de la cancha a reforzar es la delantera. Miguel Borja finaliza su contrato y, a pesar de coquetear con Boca, finalmente jugará en Cruz Azul de México. Maximiliano Salas, Facundo Colidio y Sebastián Driussi son los que quedan en el plantel junto a los juveniles Agustín Ruberto y Bautista Dadín, quienes muy probablemente contarán con chances de mostrarse. El objetivo es Santino Andino, una de las mayores promesas del fútbol argentino, que busca dar un salto en su carrera tras el descenso de Godoy Cruz.

Santino Andino ya vistió la camiseta de la selección argentina en las categorías juveniles Selección Argentina

Por otro lado, con respecto a las salidas, además de Enzo y ‘Nacho’, hay varios que darán un paso al costado tras ser relegados por Gallardo: Milton Casco, Gonzalo ‘Pity’ Martínez, Federico Gattoni, Paulo Díaz y Sebastián Boselli. Además, se le dejó en claro a cada integrante del plantel que nadie es intransferible, por lo que si llega una buena oferta por otro futbolista, será analizada.