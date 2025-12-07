En fotos. Todos los personajes, los mejores looks y el color de la final del Abierto Argentino de Polo

La Natividad La Dolfina se enfrenta a Ellerstina Indios Chapaleufú
- 2 minutos de lectura'
La Catedral de Palermo es una fiesta desde temprano, con famosos, fanáticos y aficionados que llegan de todas partes del mundo para ver la esperada final del Abierto Argentino de Polo, la frutilla del postre de la Triple Corona. De un lado de los palenques está La Natividad La Dolfina, el team de los Castagnola y los Cambiaso), que busca su tercer título desde que se fusionaron (ya ganaron Hurlingham Y Torgugas). Del otro, Ellerstina Indios Chapaleufú, el equipo de los Pieres y los Heguy, quiere su primer título de Triple Corona desde que se unieron.
Al igual que en la semifinal que se jugó el pasado jueves, en el palco oficial está el presidente de la Nación, Javier Milei, junto a su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y acompañado por el presidende de la Asociación Argentina de Polo, Benjamín Araya. Lleva el casco con la bandera argentina que le regaló Cambiaso, de quien es fan hace años.
Las tribunas y los palenques arden, con banderas con los colores insignia de cada equipo. María Vázquez, desde el de La Dolfina, alienta a su marido, al que antes le escribió en redes: “Quizás sea tu última final u otra más de tantas. Quizás juegues increíble o quizás solo cumplas con tu equipo. ¿A quién le importa? Te disfrutamos en todas tus versiones y con la camiseta que tengas… Sos y serás lo mejor que dio este deporte y tu legado es eterno".
Otras noticias de Revista ¡HOLA!
- 1
Los 50 de Eugenia Tobal. Todas las fotos y los invitados famosos a su divertida fiesta de cumpleaños
- 2
Benjamín Vicuña. Las fotos y todos los invitados famosos a su fiesta de cumpleaños número 47
- 3
Antonia Macri, a los 14. Así está hoy la “beba de tapa” que da sus primeros pasos como modelo
- 4
Juan Manuel Bordeu. Fotos espectaculares y el testimonio de su familia: su infancia, los años de oro en el automovilismo y sus amores