En fotos. Todos los personajes, los mejores looks y el color de la final del Abierto Argentino de Polo

La Natividad La Dolfina se enfrenta a Ellerstina Indios Chapaleufú

Por Lucila Olivera y Jacqueline Isola
Josefina Aldanondo, María Vázquez y Chule von Wernich acapararon los flashes
La Catedral de Palermo es una fiesta desde temprano, con famosos, fanáticos y aficionados que llegan de todas partes del mundo para ver la esperada final del Abierto Argentino de Polo, la frutilla del postre de la Triple Corona. De un lado de los palenques está La Natividad La Dolfina, el team de los Castagnola y los Cambiaso), que busca su tercer título desde que se fusionaron (ya ganaron Hurlingham Y Torgugas). Del otro, Ellerstina Indios Chapaleufú, el equipo de los Pieres y los Heguy, quiere su primer título de Triple Corona desde que se unieron.

María Vázquez eligió para la gran final un solero de El Camarin
Myla Cambiaso y Lara Tarlowski apostaron al denim, que no falla
La cantante Chule von Wernich, con chaleco y short con volados, acompañó a su novio, Bartolomé Castagnola
Carolina Ardohain, inseparable de Martín Pepa
Nacho Figueras y Delfina Blaquier llegaron muy temprano a Palermo porque vieron el repechaje que jugó en la cancha 2 La Zeta Kazak con La Aguada
Gabriel Batistuta, gran aficionado al polo, con Lolo Castagnola, coach de La Natividad La Dolfina
El ex Puma Gonzalo Quesada junto a María Bensadón
El presidente de la Nación, Javier Milei, y su hermana, Karina Milei, en el palco oficial con Benjamín Araya, presidente de la Asociación Argentina de Polo
Al igual que en la semifinal que se jugó el pasado jueves, en el palco oficial está el presidente de la Nación, Javier Milei, junto a su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y acompañado por el presidende de la Asociación Argentina de Polo, Benjamín Araya. Lleva el casco con la bandera argentina que le regaló Cambiaso, de quien es fan hace años.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier jamás se pierden una final del Abierto
Adolfo Cambiaso alentó desde la tribuna central a su hijo y a sus nietos
Josefina Aldanondo de Nero optó por una mini con flecos de Isabel Marant y botas texanas
María José Vercellino acompañó a su marido, Pelón Stirling, en el repechaje
Tatiana y Cecilia Pieres junto a su mamá, Cecilia Rodríguez Piola
Jeta Castagnola llegó a la cancha con jeans con su nombre impreso
Teresa Zuberbühler posó con el ex diez goles Milo Fernández Araujo
Cristiano Rattazzi llegó con su hija, Manuela
Francisco Bosch llegó acompañado por su hijo, Silvestre, o Chiver, como le dicen sus amigos
Con camiseta de Rihanna, David Nalbandián fue a saludar a su amigo, Adolfo Cambiaso
El polista "Magoo" Laprida fue con su mujer, Rochi Losa y su hijo, Rafa
El polista francés Robert Strom (con chaqueta) vio el partido con amigos
Graciela Alfano posó con Tati Olivera, integrante del Consejo Directivo de la Asociación Argentina de Polo
Jorge Macri y Belén Ludueña llegaron tomados de la mano
Clemente Zavaleta y la trilliza María Emilia, muy canchera con su tailleur a rayas
Lucas Bocchino y Andrea Frigerio, que eligió un set de camisa con mangas balloon y falda larga con accesorios en cuero
Sonia Benvenuto y Nequi Galotti llegaron juntas
Alejandro y Bettina Bulgheroni posaron para ¡HOLA! antes de subir a la tribuna
Julieta Kemble apostó por una mini con estampa botánica y zapatillas
Joaquin Pittaluga y Mercedes Dugall
Lupe Roldán, con total look de Rocio G, y su hijo Santos
Cristina Perez y su pareja, el ministro de Defensa, Luis Petri
El ex tenista Diego Schwartzman y su mujer, Eugenia De Martino
Plan en familia: Facundo, Jerónimo y Alfredo Goti
Cintia Garrido, con solero Naima, fue con su hijo
Adriana Brodski dijo presente junto a Sergio Polite
Francisco Cabrera, un infaltable en Palermo
El ex polista Horacio Laprida también dijo presente
Pepe Santamarina con su mujer, Andrea y su hija Lucia
Cocho López y su mujer, Verónica Colussi
Patricia Bullrich y su marido, Guillermo Yanco
El periodista Joaquin "Pollo" Álvarez y su mujer, la cocinera Tefi Russo
Las tribunas y los palenques arden, con banderas con los colores insignia de cada equipo. María Vázquez, desde el de La Dolfina, alienta a su marido, al que antes le escribió en redes: “Quizás sea tu última final u otra más de tantas. Quizás juegues increíble o quizás solo cumplas con tu equipo. ¿A quién le importa? Te disfrutamos en todas tus versiones y con la camiseta que tengas… Sos y serás lo mejor que dio este deporte y tu legado es eterno".

