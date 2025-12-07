En fotos. Todos los personajes, los mejores looks y el color de la final del Abierto Argentino de Polo

La Catedral de Palermo es una fiesta desde temprano, con famosos, fanáticos y aficionados que llegan de todas partes del mundo para ver la esperada final del Abierto Argentino de Polo, la frutilla del postre de la Triple Corona. De un lado de los palenques está La Natividad La Dolfina, el team de los Castagnola y los Cambiaso), que busca su tercer título desde que se fusionaron (ya ganaron Hurlingham Y Torgugas). Del otro, Ellerstina Indios Chapaleufú, el equipo de los Pieres y los Heguy, quiere su primer título de Triple Corona desde que se unieron.

María Vázquez eligió para la gran final un solero de El Camarin Matias Salgado

Myla Cambiaso y Lara Tarlowski apostaron al denim, que no falla Matias Salgado

La cantante Chule von Wernich, con chaleco y short con volados, acompañó a su novio, Bartolomé Castagnola Matias Salgado

Carolina Ardohain, inseparable de Martín Pepa Tadeo Jones

Nacho Figueras y Delfina Blaquier llegaron muy temprano a Palermo porque vieron el repechaje que jugó en la cancha 2 La Zeta Kazak con La Aguada Matias Salgado

Gabriel Batistuta, gran aficionado al polo, con Lolo Castagnola, coach de La Natividad La Dolfina Matias Salgado

El ex Puma Gonzalo Quesada junto a María Bensadón Tadeo Jones

El presidente de la Nación, Javier Milei, y su hermana, Karina Milei, en el palco oficial con Benjamín Araya, presidente de la Asociación Argentina de Polo Matias Salgado

Valeria Mazza y Alejandro Gravier jamás se pierden una final del Abierto Tadeo Jones

Adolfo Cambiaso alentó desde la tribuna central a su hijo y a sus nietos Matias Salgado

Josefina Aldanondo de Nero optó por una mini con flecos de Isabel Marant y botas texanas Tadeo Jones

María José Vercellino acompañó a su marido, Pelón Stirling, en el repechaje Matias Salgado

Tatiana y Cecilia Pieres junto a su mamá, Cecilia Rodríguez Piola Matias Salgado

Jeta Castagnola llegó a la cancha con jeans con su nombre impreso Matias Salgado

Teresa Zuberbühler posó con el ex diez goles Milo Fernández Araujo Tadeo Jones

Cristiano Rattazzi llegó con su hija, Manuela Tadeo Jones

Francisco Bosch llegó acompañado por su hijo, Silvestre, o Chiver, como le dicen sus amigos Tadeo Jones

Con camiseta de Rihanna, David Nalbandián fue a saludar a su amigo, Adolfo Cambiaso Matias Salgado

El polista "Magoo" Laprida fue con su mujer, Rochi Losa y su hijo, Rafa Tadeo Jones

El polista francés Robert Strom (con chaqueta) vio el partido con amigos Tadeo Jones

Graciela Alfano posó con Tati Olivera, integrante del Consejo Directivo de la Asociación Argentina de Polo Tadeo Jones

Jorge Macri y Belén Ludueña llegaron tomados de la mano Tadeo Jones

Clemente Zavaleta y la trilliza María Emilia, muy canchera con su tailleur a rayas Tadeo Jones

Lucas Bocchino y Andrea Frigerio, que eligió un set de camisa con mangas balloon y falda larga con accesorios en cuero Tadeo Jones

Sonia Benvenuto y Nequi Galotti llegaron juntas Tadeo Jones

Alejandro y Bettina Bulgheroni posaron para ¡HOLA! antes de subir a la tribuna Tadeo Jones

Julieta Kemble apostó por una mini con estampa botánica y zapatillas Tadeo Jones

Joaquin Pittaluga y Mercedes Dugall Tadeo Jones

Lupe Roldán, con total look de Rocio G, y su hijo Santos Tadeo Jones

Cristina Perez y su pareja, el ministro de Defensa, Luis Petri Matias Salgado

El ex tenista Diego Schwartzman y su mujer, Eugenia De Martino Matias Salgado

Plan en familia: Facundo, Jerónimo y Alfredo Goti Tadeo Jones

Cintia Garrido, con solero Naima, fue con su hijo Tadeo Jones

Adriana Brodski dijo presente junto a Sergio Polite Tadeo Jones

Francisco Cabrera, un infaltable en Palermo Tadeo Jones

El ex polista Horacio Laprida también dijo presente Tadeo Jones

Pepe Santamarina con su mujer, Andrea y su hija Lucia Tadeo Jones

Cocho López y su mujer, Verónica Colussi Tadeo Jones

Patricia Bullrich y su marido, Guillermo Yanco Tadeo Jones

El periodista Joaquin "Pollo" Álvarez y su mujer, la cocinera Tefi Russo Tadeo Jones

Las tribunas y los palenques arden, con banderas con los colores insignia de cada equipo. María Vázquez, desde el de La Dolfina, alienta a su marido, al que antes le escribió en redes: “Quizás sea tu última final u otra más de tantas. Quizás juegues increíble o quizás solo cumplas con tu equipo. ¿A quién le importa? Te disfrutamos en todas tus versiones y con la camiseta que tengas… Sos y serás lo mejor que dio este deporte y tu legado es eterno".