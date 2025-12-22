“Lady Shaq”, cada vez más dominante en el básquetbol femenino universitario: 148 puntos en los últimos cuatro partidos en Iowa State

Impone un respeto que impacta. Desde hace tiempo que su nombre resuena en el mundo del básquetbol femenino universitario. Pero en los últimos cuatro partidos de Cyclones de Iowa State, el nombre de Audi Crooks, a quien comparan con la leyenda de la NBA Shaquille O’Neal -de ahí que la llamen ‘Lady Shaq’-, sumó 148 puntos. La jugadora de 20 años es la sensación gracias a su calidad en el campo de juego y terminó por hacer explotar las redes sociales con los 41 puntos que anotó en la victoria de su equipo por 79-76 sobre Kansas University.

En su segundo año como basquetbolista universitaria y detrás del sueño de llegar a la WNBA, la pivote de 1.91 de altura batió algunos récords, como sucedió el 13 de noviembre último, cuando Crooks rompió un récord que databa desde 1984 al marcar 43 puntos, tomar siete rebotes y dar dos asistencias en tan sólo 20 minutos en la cancha.

“En realidad no se trata de los galardones ni de los récords. Por supuesto, es un honor formar parte de la historia de la universidad, pero se trata de quiénes lo lograron conmigo. No se trata del destino, sino del camino, así que estoy increíblemente agradecida de estar rodeada de gente tan maravillosa”, declaró Crooks tras aquella noche histórica.

“Tiene los fundamentos de la vieja escuela mezclados con el dominio de la nueva era”, definió el ex jugador de la NBA Kevin Garnett. Es por eso que “Lady Shaq” rompió varias marcas en la Universidad de Iowa State: fue la primera estudiante de primer año All-American del básquetbol femenino de los Cyclones. En su temporada debut, terminó como la máxima anotadora de su equipo con 635 puntos con un promedio de 19.2 puntos por juego, con el mejor porcentaje de tiros de campo para una estudiante novata de la NCAA. Además, rompió el récord de la jugadora Megan Taylor de 1997-98, con 460 puntos en la temporada 2023-24.

Tiene un físico que la convierte en una jugadora dominante debajo de los aros. Aunque ha perdido peso, se estima que ronda en los 100 kilos, lo que le que despertó una ola de críticas. Ella trata de enfocarse en lo positivo y en sus habilidades. “Puede que haya 100 comentarios sobre mi cuerpo o sobre mi aspecto, pero también hay 1000 sobre mis habilidades, sobre mi carácter, sobre cómo sonrío y sobre cómo trato a los demás. Y si haces algún comentario, es porque me estás mirando. Encendiste la televisión para verme jugar y poder decir algo malo. Eso es increíble. Me encanta. Gracias por ser mi audiencia. Así lo veo yo”, le dijo Lady Shaq al diario español Marca.

Según detalla el mismo medio, la universidad de Iowa le diseñó un plan alimenticio cuando la sumó al equipo, lo que hizo que perdiera, al menos, 20 kilos. Y esta estrategia le dio resultados, porque la jugadora estimaba jugar 10 minutos por juego, pero sus números cambiaron radicalmente y pasó a tener mayor protagonismo con un promedio de 26 minutos por encuentro.

Su figura no es sólo dominante dentro de la cancha, sino que Audi Crooks está bajo la lupa de grande marcas, por eso es la cara de una importante automotriz, de una reconocida compañía de telecomunicaciones y también realizó comerciales para promocionar una crema anti acné en sus redes sociales.

Crooks, además de jugar al básquetbol, estudia derecho penal social y sociología. Pero también representó a la banda de Bishop Garrigan High School, en la que tocó hasta cinco instrumentos: la trompeta, la guitarra, la batería, el piano y el bajo.

El básquetbol le llegó después de practicar otros deportes, también a lato nivel, porque Lady Shaq fue campeona estatal de lanzamiento de bala y de disco y, además, jugó al voleibol. En el instituto, de la mano de Bishop Garrigan, Audi Crooks totalizó 2.734 puntos, lo que representó el tercer mejor registro de una jugadora de Iowa en la historia.

Con un carisma muy particular y una sonrisa que contagia, Audio Crooks responde ante las críticas con una pizca de ironía que le sienta perfecto a su personaje: “Si haces algún comentario, es porque me estás mirando. Encendiste la televisión para verme jugar y poder decir algo malo. Eso es increíble, a mí me encanta. Gracias por ser mi audiencia“.

Sus padres, Jimmie Crooks y Michelle Vitzthum han sido figuras clave en el desarrollo de Audi. Incluso, sufrió mucho cuando su papá falleció cuando ella tenía 16 años, pero ella lo honra jugando con su camiseta número 55. “Antes de cada partido, trato de tomarme un momento y rezar, buscando la guía de mi padre”.

Domina a cada paso, no le teme a nada. Todas las universidades la quieren, pero ella se enfoca en Iowa y con su estilo les baja un mensaje a todos los que no la quieren bien: "Sólo trata de matarlos con amabilidad, porque entonces no les darás munición para responder“. Con la seguridad y la firma de ”Lady Shaq".