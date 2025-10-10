La Natividad La Dolfina sigue ganando y Jeta Castagnola marcó 10 goles en el debut en el Abierto de Tortugas

La Natividad-La Dolfina empezó ganando en el 85° Abierto de Tortugas por la Copa Emilio de Anchorena y cosechó su cuarta victoria consecutiva en la temporada de polo de alto handicap. En la cancha 7, con ráfagas del funcionamiento que pretende y el decisivo aporte de sus descollantes y jóvenes individualidades, venció 22-12 a Sol de Agosto, en el primer partido de la jornada inaugural, correspondiente a la Zona A.

No había margen para la sorpresa en la presentación del dream team. La brecha de ocho goles de diferencia entre los Cambiaso y los Castagnola (40 goles) y el equipo en vías de desarrollo, de Sol de Agosto, se iba a notar más temprano que tarde. Esa distancia, amplia en el alto nivel, ponía al campeón de Hurlingham a resguardo de sufrir una tarde tormentosa, traumática. Pero partidos son partidos y Perogrullo repite a diario que hay que jugarlos. La Natividad-La Dolfina lo sabe y jamás subestima a los adversarios.

Jeta y sus corridas letales

El conjunto verde y azul viene de vivir una experiencia (con Ellerstina Indios Chapaleufú) que le recuerda, a él y a todos los poderosos, que una actuación en falso o un día torcido, de los jugadores o de los caballos, los puede colocar al borde de una eliminación prematura o dejarlos directamente afuera de la conversación menos pensada. La alianza de Cañuelas tardó un cuarto de hora en acomodarse y frenar el entusiasmo con que Sol de Agosto salió a jugar el partido. Luego, acelerando de a ratos y con yeguas que van sumando minutos, quebró la resistencia del oponente y terminó ganando tan cómodo como se preveía.

Pegando largo y de primera, Sol de Agosto nubló el arranque de La Natividad-La Dolfina. Pero, a falta de un funcionamiento más aceitado y ciertas licencias defensivas (en la primera parte le convirtieron goles con una facilidad que exaspera a Adolfito Cambiaso), el peso de sus individualidades, de los primos, fundamentalmente, encarrilaron el partido y lo definieron con holgura. Adolfito, aun con molestias en la mano derecha, prefirió pegarle poco a la pelota y cumplió otro rol en la estructura del elenco azul y verde. Casi que merodeó el partido. Patrulló, controló, supervisó, relevó, ordenó… E intervino en contadas ocasiones en el juego, cuando hizo falta, nomás.

Ataca Barto Castagnola, cerca su hermano Jeta y detrás, cubriendo las espaldas de sus sobrinos, Adolfito Cambiaso Rodrigo Nespolo

El desarrollo del partido, sobre todo desde el cuarto chukker, no exigió que participara demasiado en el armado de las jugadas. Bastaba con las determinantes apariciones individuales y las precisas combinaciones colectivas de los primos (Barto, Jeta y Poroto) para resolver el enigma que le planteó Sol de Agosto.

A propósito de Jeta Castagnola, no para de convertir. A sus 29 goles en Hurlingham (11-10-8), le sumó otros 10 en este debut. Un goleador implacable, en largas carreras y en acciones individuales. Como contracara, Sol de Agosto le regaló a todos en la soleada tarde en Tortuguitas un bombazo de ¡140 yardas!. Apenas pasada la media cancha, Juan Martín Zubía puso en movimiento la bocha y el segundo tacazo terminó en gol. Impresionante.

¡Qué golazo de Juan Martín Zubía!

Inobjetable triunfo del mejor de los dos. Y buena presentación del equipo en vías de desarrollo, que sabe perfectamente que los rivales a superar son otros, los de su mismo nivel. A ellos deberá sacarles los puntos necesarios para mantenerse en la Triple Corona de 2026.

Media hora más tarde, en la cancha 5, comenzaba a rodar la bocha, por el mismo grupo, en el cruce entre La Irenita-La Hache vs. Los Machitos.

Compacto del triunfo de La Natividad-La Dolfina

La fecha se completa este sábado con los encuentros de la Zona B. Debido a los pronósticos de lluvia para la tarde, se adelantó el horario del segundo match. En la cancha 5, a partir de las 11, jugarán: Ellerstina-Indios Chapaleufú vs. La Ensenada, que estaba previsto para las 16, y desde las 13.30, lo harán, UAE Polo vs. La Hache Cría & Polo. El acceso será libre y gratuito, sólo se abona el estacionamiento.

La síntesis