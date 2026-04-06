Pilot derrotó La Dolfina-Scone y se quedó con la Copa de Oro de la USPA

La temporada de Palm Beach sufre un efecto recesivo. Varias de las principales figuras, habituales animadoras del circuito internacional no han pasado -ni pasarán durante el resto de la temporada de invierno 2026- por las canchas del National Polo Center de Wellington, Florida, y zonas aledañas. Si jugaron, y son protagonistas, los Cambiaso, los Castagnola, los Panelo y algunos Pieres, entre otros valores de alto handicap, como Hilario Ulloa, líder de Park Place, ganador de la USPA Gold Cup hace doce meses, o Facundo Llosa, la gran revelación del año, en su primera incursión en el más importante destino polístico de Estados Unidos.

El multifacético hombre de La Aguada, clasificado para el Abierto Argentino de noviembre, sumó su valioso aporte al éxito de la tradicional organización, Dutta Corp, en la copa C. V. Whitney, el certamen inaugural de la triple corona norteamericana, llamada, por razones de derechos adquiridos, Gauntlet of Polo, una oleada de polo.

El festejo de Lorenzo Chavanne, que tuvo una destacada tarea en Pilot @uspoloassociation

Camilo Castagnola y Adolfo Cambiaso (h.), mantuvieron la condición de protagonistas hasta el final de la Gold Cup. Cabeza a cabeza, instancia a instancia. Guiados por su clase y temperamento, los equipos que integran llegaron al último día de la competencia: Pilot, del patrón norteamericano, oriundo de Alabama, Curtis Pilot, y La Dolfina-Scone, patrocinado por el australiano David Paradice. Y la final resultó un partido asombroso, con un vuelco inesperado al concluir los primeros tres chukkers de los seis programados.

Hasta ese momento ganaba La Dolfina-Scone, por tres goles (5-2) y terminó por llevarse la victoria, Pilot, por cuatro tantos de diferencia: 10-6. Las sonrisas gigantes que los flamantes campeones soltaron en el podio resumieron la inolvidable tarde vivida: inmensa felicidad por el éxito y un inocultable asombro por el vuelco contundente dado a una historia que rumbeaba para un lugar y terminó disparándose para otro.

Jeta Castagnola y Lorenzo Chavanne en el festejo final @agusfondaph

El campeón, Pilot, debería tener una semana de antigüedad, pero unas lluvias, tan inoportunas como persistentes, caídas el sábado anterior, desde la madrugada, postergaron la definición de la USPA Gold Cup, segundo eslabón del alto handicap estadounidense. Afortunadamente, el tiempo cambió, el sol se asoció al esperado enfrentamiento, y este domingo de Pascua, con el Abierto de Estados Unidos en marcha, concluyó el torneo con la reacción de Pilot. Tras la caída frente a Dutta Corp en la semifinal de la C.V. Whitney, el primer torneo de la Gauntlet, Pilot se levantó y festejó.

Scone, vencedor de Tamera, en el duelo previo entre las Dolfinas, comenzó mejor en la final de la Copa de Oro, que se disputa desde 1974 y cuya sede fue rotando de ciudades (Milwaukee, Greenwich) y de clubes (el viejo Palm Beach, Boca Ratón). Sin embargo, todo cambió a partir del cuarto período. Scone frenó su marcha, como si ya hubiese entregado todo y no le quedara nada.

Poroto Cambiaso, en acción; las figuras aparecieron en la final en Estados Unidos @nationalpolocenter

En cambio, Pilot recién ahí arrancó a jugar. Reaccionó como si de pronto hubiese sido golpeado por la realidad. Y sus miembros, conscientes de que el partido que estaban jugando no era el planeado y que de seguir así mirarían la celebración desde lejos y mustios, dejaron la desidia de las tablas hacia afuera y el equipo tomó un envión ganador incontrolable, irrefrenable. Ganó los tres chukkers siguientes, los últimos: 3-0, 3-0 y 2-1. Pasó de estar 2-5 a asegurarse la copa con el 10-6 del epílogo.

“Cuando jugás con uno de los mejores jugadores del mundo, como Jeta, y enfrente está otro de los mejores, como Poroto, y tenés de compañero a Lorenzo Chavanne, bueno, a mí eso me excita, me motiva, y es probable que el partido sea muy bueno, como fue este”, comentó Curtis Pilot. Y hace bien Curtis en destacar el hecho de tener al lado a alguien como Lorenzo Chavanne, de gran actuación en la tarde de Florida, muy bien montado y justo ganador del premio MVP. Su alto nivel en la segunda parte explica un poco la levantada de Pilot y la consagración definitiva.

El gol de Chavane

Con esta victoria, Curtis Pilot suma la tercera Copa de Oro a su cuenta personal; Makenzie Weisz, la segunda; mientras que Lorenzo Chavanne y Jeta Castagnola lograron levantarla por primera vez. En lo que va del año, Dutta Corp ganó la C.V. Whitney, Pilot la Copa de Oro, y, ahora, cierra la temporada el Abierto de Estados Unidos, que ya está en marcha.

La síntesis

Pilot 10: Curtis Pilot, 0; Makenzie Weisz, 6; Lorenzo Chavanne, 7, y Camilo Castagnola, 10. Total: 23.

La Dolfina Scone 6: David Paradice, 0; Rufino Merlos, 6; Adolfo Cambiaso (h.), 10, y Jesse Bray, 7. Total: 23.

Progresión: Pilot: 1-2, 1-3, 2-5, 5-5, 8-5 y 10-6.

MVP: Lorenzo Chavanne.

Best Polo Pony: Tyson, jugado por Lorenzo Chavanne.

Jueces: Héctor Galindo y Gastón Lucero.

Arbitro: Jamie Mirikitani.

Cancha: N°1 del National Polo Center (Wellington, Florida).