En qué canal pasan Platense vs. Peñarol por la Copa Libertadores 2026 hoy

Este jueves, desde las 21.30 (horario argentino), Peñarol y Platense se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo E de la Copa Libertadores 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del paraguayo Derlis López, se disputa en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo, Uruguay, y se puede ver en vivo por TV a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Manya debutó con un empate 1 a 1 ante Independiente Santa Fe, como visitante, por los goles de Emanuel Olivera -I- y Matías Arezo -P-. Ganó cinco veces el torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes: en 1960 (2 a 1 vs. Olimpia de Paraguay), 1961 (2 a 1 vs. Palmeiras de Brasil), 1966 (4 a 2 en el desempate vs. River), 1982 (1 a 0 vs. Cobreloa de Chile) y 1987 (1 a 0 en el desempate vs. América de Cali). En el plantel están los argentinos Franco Escobar, Eric Remedi y Gastón Togni.

Peñarol buscará derrotar a Platense para festejar su primera victoria en la Copa Libertadores 2026

El Calamar, por su parte, tuvo su ansiado estreno en la Copa Libertadores con una derrota como local. Perdió 2 a 0 con Corinthians por los goles de Kayke Ferrari y Yuri Alberto, en un partido en el que fue expulsado Juan Ignacio Saborido a 10 minutos del final. Se clasificó por primera vez tras consagrarse campeón del Torneo Apertura 2025, aunque desde entonces no volvió a ser el mismo: terminó último en el Grupo B del Clausura y está undécimo en la zona A del Apertura en curso.

Peñarol vs. Platense: cómo ver online

El partido está programado para este jueves a las 21.30 (horario argentino) en Montevideo, Uruguay, y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Peñarol corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.05 contra los 4.70 que se repagan por un hipotético triunfo de Platense. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.10.

A pesar de no partir como favorito, Platense se ilusiona con ganar un partido internacional por primera vez JUAN MANUEL BAEZ / Fotobaires

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