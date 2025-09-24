La Triple Corona: cómo es la nueva camiseta del Dream Team familiar de polo que une a los Castagnola y los Cambiaso

Cuando antes de la última final del Abierto de Palermo se confirmó, internamente, la unión familiar de los Castagnola y los Cambiaso para 2025, y una semana más tarde la noticia se hizo pública, una de las cosas sobre la que menos se especuló es sobre cómo formarían, qué puesto ocuparía cada uno. Las variables eran múltiples, pero se descontaba que no habría “inventos” en cuanto a las posiciones.

Además de hablarse de la calidad de los jugadores, de los 40 goles, de que los hijos de Lolo Castagnola (Jeta y Barto) tendrían la oportunidad de jugar, al menos una vez, con su tío legendario y multicampeón (Adolfo Cambiaso), acompañado de su hijo Poroto, tres temas surgían como incógnitas y abrían el camino a las especulaciones: nombre del conjunto, sponsor principal y colores de la nueva camiseta.

Barto Castagnola al ataque, en el partido ante La Hache Cría & Polo Christian Grosso - LA NACION

La denominación de la alineación se conoció hace unas semanas, durante la presentación de la Triple Corona: La Natividad La Dolfina. Se descontaba que llevaría los logotipos de ambos clubes de Cañuelas y las presunciones apuntaban a un mix de los colores tradicionales. “Sorpresa”, solían decir desde el búnker de La Natividad cuando se indagaba sobre el diseño.

Y se mantuvo la incógnita hasta la foto oficial de este miércoles, en los palenques de la cancha 6 del predio de la Asociación Argentina de Polo (AAP), en Pilar, donde comenzó la Triple Corona con la jornada inicial del Abierto del Hurlingham Club. El rival de La Natividad La Dolfina es La Hache Cría & Polo.

Y fue, nomás, una combinación del verde de La Natividad con el azul de La Dolfina. El verde dominando (más de la mitad) y el azul completando con la parte superior de la casaca, sumadas las mangas. A muchos de los presentes en Pilar, los colores les recuerda a la camiseta de Martindale.

En cuanto al sponsor principal, es el que tenía La Dolfina en su camiseta: Sancor Seguros.

La Natividad La Dolfina, a la cancha: Jeta Castagnola, Poroto Cambiaso, Barto Castagnola y Adolfito Cambiaso Christian Grosso - LA NACION

Las posiciones son las anunciadas: Camilo Castagnola de 1, Poroto Cambiaso de 2, Bartolomé Castagnola (h.) de 3 (su puesto original en La Natividad; luego jugó dos años como 4) y Adolfito Cambiaso, que además es el capitán, de back.

Allá por diciembre de 2019, luego de ganar su Abierto de Palermo N° 16, y en una reunión del Comité Olímpico Argentino donde recibió una distinción, Cambiaso soltaba uno de sus últimos sueños. Todavía su hijo no había jugado Palermo, mientras que los Castagnola acababan de debutar en la máxima competencia tras superar la clasificación, siendo un verdadero suceso. “Mi sueño es jugar el Argentino Abierto con Poroto y con mis sobrinos. El puesto no sería problema: voy de back”, le dijo a LA NACION.

A la cancha

Debieron pasar seis años para que ese anhelo se concretara. Que Jeta y Barto compartieran formación con su primo Poroto era algo previsible: tienen una excelente relación y viven a pocos metros en Cañuelas, comparten mucho tiempo al año, en la Argentina y en el exterior. Ya habían sido compañeros en Scone durante el Abierto del Jockey hace unos años. La invitación al tío famoso, hoy con 50 años y la competitividad de siempre, fue el agregado que terminó de cerrar la historia. “Vamos a estar jugando con el mejor de la historia”, dijo Jeta Castagnola en una entrevista con LA NACION en diciembre de 2024, acerca del tío Adolfito.

Llegó el día, el Dream Team familiar se puso en marcha, y con él un nuevo sueño.

Los equipos

La Natividad-La Dolfina: Camilo Castagnola, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 10; Bartolomé Castganola (h.), 10, y Adolfo Cambiaso (h.), 10. Total: 40

Camilo Castagnola, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 10; Bartolomé Castganola (h.), 10, y Adolfo Cambiaso (h.), 10. Total: 40 La Irenita-La Hache: Hilario Ulloa, 9; Francisco Elizalde, 9; Pablo Mac Donough, 10, e Ignatius du Plessis, 9. Total: 37.

Hilario Ulloa, 9; Francisco Elizalde, 9; Pablo Mac Donough, 10, e Ignatius du Plessis, 9. Total: 37. UAE: Pablo Pieres (h.), 9; Lucas Monteverde (n.), 9; Tomás Panelo, 9, y Juan Martín Nero, 10. Total: 37.

Pablo Pieres (h.), 9; Lucas Monteverde (n.), 9; Tomás Panelo, 9, y Juan Martín Nero, 10. Total: 37. Ellerstina-Indios Chapaleufú: Facundo Pieres, 10; Antonio Heguy, 8; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Cruz Heguy, 9. Total: 36.

Facundo Pieres, 10; Antonio Heguy, 8; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Cruz Heguy, 9. Total: 36. La Ensenada: Rufino Bensadón, 8; Juan Britos (h.), 8; Gonzalo Ferrari, 8, y Jerónimo del Carril, 9. Total: 33.

Rufino Bensadón, 8; Juan Britos (h.), 8; Gonzalo Ferrari, 8, y Jerónimo del Carril, 9. Total: 33. La Hache Cría y Polo: Bautista Bayugar, 8; Carlos María Ulloa, 8; Joaquín Pittaluga, 8, e Ignacio Laprida, 8. Total: 32.

Bautista Bayugar, 8; Carlos María Ulloa, 8; Joaquín Pittaluga, 8, e Ignacio Laprida, 8. Total: 32. Los Machitos: Victorino Ruiz Jorba, 8; Alfredo Bigatti, 8; Diego Cavanagh, 8, y Teodoro Lacau, 8. Total: 32

Victorino Ruiz Jorba, 8; Alfredo Bigatti, 8; Diego Cavanagh, 8, y Teodoro Lacau, 8. Total: 32 Sol de Agosto: Facundo Sola, 8; Paco de Narváez, 7; Benjamín Panelo, 8, y Juan Martín Zubía, 9. Total: 32.

Adolfito a los 50, concretando un sueño: jugar con su hijo y con los sobrinos Christian Grosso - LA NACION

El fixture

Miércoles 24 de septiembre en la Asociación Argentina de Polo (Pilar).

13.30 horas (cancha 6). La Natividad-La Dolfina vs. La Hache Cría y Polo. P1.

16.00 horas (cancha 2). Ellerstina-Indios Chapaleufú vs. Los Machitos. P2.

Jueves 25 de septiembre en la Asociación Argentina de Polo (Pilar).

13.30 horas (cancha 4). La Irenita-La Hache vs. Sol de Agosto. P3.

16 horas (cancha 1). UAE vs. La Ensenada. P4.

Semifinales. Sábado 27 de septiembre en la Asociación Argentina de Polo (Pilar).

Semifinal rueda de perdedores

13.30 horas (cancha 6) perdedor P1 vs. perdedor P2. (P5).

Semifinal rueda de ganadores

16 horas (cancha 2) ganador P1 vs. ganador P2. (P6).

Semifinales. Domingo 28 de septiembre en la Asociación Argentina de Polo (Pilar).

Semifinal rueda de perdedores

13.30 horas (cancha 4) perdedor P3 vs. perdedor P4 (P7).

Semifinal rueda de ganadores

16 horas (cancha 2) ganador P3 vs. ganador P4 (P8).

Final perdedores, Copa Drysdale. Viernes 3 de octubre en la Asociación Argentina de Polo (Pilar).

16 horas ganador P5 vs. ganador P7.

Final de ganadores, Copa The Ayrshire. Sábado 4 de octubre en Hurlingham.

16 horas ganador P6 vs. ganador P8.