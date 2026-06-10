Infantino felicitó a Macaya Márquez por su increíble récord en los Mundiales

En la antesala del inicio del Mundial 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hizo una pausa en su conferencia de prensa oficial en la Ciudad de México para rendir un tributo público a una de las figuras más emblemáticas del periodismo deportivo global: el argentino Enrique Macaya Márquez. El máximo dirigente del fútbol internacional resaltó la vigencia del analista, quien este año concretará la marca histórica de cubrir su decimoctava Copa del Mundo de manera consecutiva.

“Enrique Macaya Márquez, de Argentina, un periodista que este año va a celebrar su Mundial número 18. Empezó a hablar de Mundiales en 1958, es increíble. Querido Enrique, no está con nosotros hoy, pero sí va a estar en el Mundial, un gran abrazo de parte de todos”, expresó Infantino ante la prensa internacional.

Enrique Macaya Márquez antes de partir rumbo al Mundial de Suecia 1958 archivo

Durante el marco de la inauguración del torneo que organizarán conjuntamente México, Estados Unidos y Canadá, el suizo no solo destacó la longevidad del periodista, sino también la trascendencia de su labor desde aquel debut en Suecia 1958. Por aquel entonces, tenía apenas 23 años y comenzó una trayectoria que lo llevaría a ser testigo privilegiado de la historia grande de este deporte.

Una vida ligada a los Mundiales de fútbol

Macaya Márquez, nacido el 20 de noviembre de 1934 en Buenos Aires, forjó una carrera marcada por el rigor técnico y la capacidad de actualización constante. En declaraciones previas a la FIFA, el periodista subrayó que la clave de su vigencia reside en la formación permanente y la interpretación del juego. “Un buen comentarista tiene que saber y después saber cómo comunicar lo que sabe. Hay que saber de tecnología, saber del juego e interpretarlo como corresponde”, explicó en su momento el analista, quien durante esta edición volverá a formar parte del equipo de DSports para el seguimiento de los 104 partidos del certamen.

Macaya Márquez junto al equipo que lo acompañará al Mundial 2026 DSports

A lo largo de sus 18 mundiales, el analista vio levantar la copa a los más grandes equipos, desde los seleccionados brasileños liderados por Pelé hasta la consagración argentina en México 1986, un hito que él define como “irremplazable”. En aquel certamen, la figura de Diego Armando Maradona quedó grabada en su memoria como el punto culminante de la destreza futbolística, reforzada por su admiración histórica hacia Alfredo Di Stéfano, a quien consideró siempre el mejor de todos.

Con 91 años, Macaya Márquez superó el registro de Diego Lucero, convirtiéndose en el referente ineludible de la cobertura periodística en campeonatos mundiales. Mientras el mundo del fútbol se prepara para la compleja logística que implica el primer torneo de triple sede, la presencia del periodista argentino aporta una nota de continuidad histórica frente a la modernidad de un certamen que promete desafíos inéditos. Su legado, ahora validado por la máxima autoridad del fútbol mundial, se consolida una vez más como un activo fundamental del periodismo deportivo de Argentina hacia el mundo.